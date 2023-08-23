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计划生育

又称一胎制或独生子女政策，是中华人民共和国的人口控制政策，是中国的一项基本国策。

计划生育政策实行于上世纪70年代，主要限制中国城市汉族人口数量，提倡“晚婚晚育，少生优生”。中国各地方均有监督执行计生政策的部门，也时有发生过强制堕胎等残忍事件。随着中国社会老龄化趋势日益严重，一胎政策也逐渐放开，从以往的双方均未独生子女可以生二胎，扩展到一方是独生子女就可以要二胎的政策。

西安卫健委七夕传短信“催生”

西安卫健委七夕传短信“催生” 23.08.2023

西安卫健委和计划生育协会在七夕情人节时向市民发布短信，祝民众「爱情甜蜜、适龄婚育、优生优育」，希望借此促进生育率。
中国已在数年前取消了生育登记制度，逐步放开了二胎和三胎生育，鼓励多生。但人口普查却显示，中国人口不增反降，2022年中国61年来首次出现人口负增长。

中国年轻人为什么不愿生孩子？ 11.07.2023

虽然生育管制早已放开，但中国人口却不增反降。是思想问题？还是生活压力太大？
德语媒体：创纪录的青年失业率令北京头疼

德语媒体：创纪录的青年失业率令北京头疼 14.06.2023

大学毕业即失业的现状，令中国很多年轻人感到沮丧。创纪录的青年失业率也引起了中国政府的警觉，毕竟年轻人的不满情绪有可能会引发社会动荡。
年輕人能協助扭轉中國的人口危機嗎？

年輕人能協助扭轉中國的人口危機嗎？ 27.01.2023

中國政府正在為年輕人組建家庭提供福利。然而，許多年輕女性告訴德國之聲，中國的人口危機不會促使她們開始想要生孩子。
德语媒体：人丁不再兴旺的中国

德语媒体：人丁不再兴旺的中国 24.01.2023

继上世纪六十年代的大饥荒之后，中国首次出现了人口下降的趋势。中国人口结构的急剧变化，不仅对中国崛起构成了前所未有的威胁，其影响也会波及全球。
解决中国人口下降的“灵丹妙药”

解决中国人口下降的“灵丹妙药” 23.01.2023

上周，中国国家统计局的数据显示，60年以来中国人口首次出现了负增长。根据官方数字，中国现在的人口为14.118亿人。由于出生率一再下降，外界预测中国人口总数在未来10年还会进一步减少。而这可能会对北京的经济雄心造成巨大影响。
哪些因素扰了中国的足球梦？

哪些因素扰了中国的足球梦？ 13.11.2022

除了军事和经济之外，习近平还有另外一个野心：让中国成为足球强国。任职中国足协的德国教练和德国汉学家分析了妨碍中国足球发展的社会文化因素。
长平观察：“北京一男子致14亿人受长期管控”

长平观察：“北京一男子致14亿人受长期管控” 10.11.2022

在“清零”防疫政策宣传中，北京官媒煽动民众对“一女子”进行道德猎巫，出现“大型翻车现场”。时评作家长平认为，在“非必要不出行”的话术背后是官方惯用的人质政治。
在北京上地寻找习近平的“中国梦”

在北京上地寻找习近平的“中国梦” 04.10.2022

自习近平2012年提出“中国梦”的口号以来，将近10年时间过去了。普通中国人实现了那些梦想？请看法新社记者对北京上地的一个社区的走访。
廣西超生兒被抱走「社會調劑」？當局稱已立案

廣西超生兒被抱走「社會調劑」？當局稱已立案 06.07.2022

中國網傳廣西一對夫婦日前為追究早年超生兒遭強行抱走，向當局信訪，但卻被以超生孩子統一抱走是做「社會調劑」，「不存在拐賣兒童」為由拒絕受理。事件引發輿論高度關注後，當局表示已經立案，有關人員遭停職檢查。
长平观察：#铁链女在哪里？#WhereIsTheChainedWoman?

长平观察：#铁链女在哪里？#WhereIsTheChainedWoman? 23.02.2022

微博话题#丰县生育八孩女子事件调查组成立#的阅读次数已经超过34亿。但是，时评人长平认为，这是一个错误的期待。 “铁链女”并不需要一个代表着高层意志的调查组。一个能够见到她、照顾她并为她代言的民间小组，比一个省级甚至中央级的调查组更加重要。
长平观察：中国政府在人口拐卖中扮演了什么角色？

长平观察：中国政府在人口拐卖中扮演了什么角色？ 02.02.2022

徐州丰县“八孩母亲”引发舆论关注。时评人长平回顾当年采访报道被拐卖妇女和失踪儿童案件的亲身经历，指出受到中国政府惩罚的往往不是人口贩子，而是揭露人口贩卖的人。
德语媒体：央行印钞鼓励生育？

德语媒体：央行印钞鼓励生育？ 18.01.2022

中国国家统计局本周公布的人口和经济数据引起了德语媒体的关注：中国人口是否面临萎缩？中国经济的高增长是否走到了尽头？
德语媒体: 中国能扭转生育率下滑吗?

德语媒体: 中国能扭转生育率下滑吗? 02.10.2021

《新苏黎世报》认为，禁止堕胎、鼓励男性做家务等措施，都难以阻挡生育率下滑的大趋势，长期而言，提升自动化水平、提高劳动效率才是有效应对手段。《莱茵普法尔茨报》则指出，德国企业承担不起退出中国市场的后果。
德语媒体：强大却孤独的中国

德语媒体：强大却孤独的中国 30.09.2021

《时代周报》分析指出，美国在印太打造包围中国的联盟网络，但中国的盟友在哪里？《法兰克福汇报》关注“减少堕胎”的计划在中国引起的反应。
德语媒体：德国绿党为何让北京忧心忡忡

德语媒体：德国绿党为何让北京忧心忡忡 28.09.2021

曾经12次出访北京的德国总理默克尔在中国享有极高的声誉，但新一届德国政府上台后，默克尔推行的温和对华路线还会得到延续吗？
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