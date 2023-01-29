计划增兵35万 俄罗斯拟议中的军队改革能成功吗？

（德国之声中文网）俄罗斯计划增加兵员35万，使军队总规模达到150万人。俄罗斯国防部长绍伊古前不久宣布，只有强化军队各重要部门，才能有效保障国家安全、国家敏感设施以及被绍伊古称之为"新主体"的俄罗斯在乌克兰东部非法占领的领土。

绍伊古表示，相关的军事改革将于今年展开，2026年结束。按照这一计划，前苏联时期的莫斯科军区以及列宁格勒（今天的圣彼得堡）军区将被恢复，在乌克兰被占领土上组建新部队，并成立十二个机动师。

卡累利阿新军团



除此之外，按照军事改革计划还将在卡累利阿地区组建一个新的军团。它将包括作为地面部队一部分的三个摩托化步兵师和两个师的空降部队。乌克兰裔以色列军事专家大卫·夏普（David Sharp ）认为, "组建卡累利阿军团是对北约东扩的回应。"俄罗斯的卡累利阿地区与芬兰接壤，而此前芬兰和瑞典同时提出了加入北约的申请。



夏普认为，俄罗斯对乌克兰发起的侵略战争表明，俄罗斯军队的现有规模并不能完成占领乌克兰的使命。夏普表示，除了扩大军队规模之外，莫斯科还希望对军队结构做出调整，"目的是加快从旅到师的过渡，这样一来，军事单位就将拥有更多的自主权。"这位专家表示，上述变化是为了实现长远目标，而并非扭转当前前线的不利局面。

兵源从何而来？

军事改革计划的要点则是增加兵员35万人，观察家们普遍想知道，如何才能招募到这么多新兵呢？

在俄罗斯，所有年龄介于18至27岁的男子都有参军义务。每年春季，都会有大约27万人应征入伍，履行为期一年的兵役，不过参军人数只是适龄青年中的一部分，通过上大学或者行贿手段，很多年轻人得以成功躲过兵役。兵役的年龄限制将从目前的18至27岁提升至21至30岁，夏普表示："这就是军事改革的部分内容。事实上，18岁的新兵还是孩子，根本不具备作战能力，相比之下，21岁到30岁的男子身体更为强壮，也受过一定程度的教育，对军队更为有用。"夏普认为，今后应召入伍的实际人数将会进一步提高。

明年春季会首先将征兵的年龄上限提升至30岁，提升年龄下限的计划则会推后执行。这样一来，适龄男子的人数将可扩大至两百万人。

莫斯科会再次发布动员令吗？

与此同时，俄罗斯还掀起了当局是否会再度发布征兵动员令的讨论。毕竟，克里姆林宫也已证实，去年九月总统就俄乌战争发布的"部分动员"令依然有效。

夏普表示："就战争走向而言，俄罗斯只有再次发布动员令，才能实现其军事改革计划。而要使军队规模达到150万，就需要招募数十万新兵。增加兵力已经是俄罗斯手中的唯一王牌了。"

乌克兰军事问题专家、前乌克兰海军副参谋长吕申科（ Andrij Ryschenko）则坚信，再度发布动员令并不会给俄罗斯带来任何改观。他表示，俄军总参谋部直到现在还没有分配完上次动员令召来的新兵，"新兵们无所事事，整天只能干坐。"他表示，克林姆林宫本想通过部分动员令，弥补战争造成的兵员损失，但收效并不理想。而现在拟议中的军事改革计划，短期内也难以产生效果："战争爆发以来，俄军损失惨重，急需补充兵员，但新兵要等到下个冬季才能上前线。"

军改经费从何而来？

拟议中的扩军计划已经是战争爆发后的第二次。去年八月，普京总统就曾下令军队扩编14万人。而新推出的扩军计划则需要扩招35万新兵。装备如此数量的新兵会给俄罗斯国家财政造成极大的负担。

由于原油和天然气收入锐减，莫斯科能够负担得起扩军的财政负担吗？夏普表示："这项军改计划将耗费大量的资源，这不仅仅涉及资金和人员。除了装备，还需要为这些新兵提供相应的基础设施。还需要培养带新兵的专业人才。"夏普认为，新组建的军事单位可能只会是"纸上谈兵"，或者这些新兵根本就得不到装备。夏普说："军队改革的口号很响亮，但看起来很不现实。"



吕申科则表示，为一名新兵提供必要装备，大约需要八万美元。鉴于军队改革计划耗资巨大，而俄罗斯国库收入又在减少，吕申科对军改计划能否实现持高度怀疑态度。吕申科还指出，在军事装备方面，俄罗斯需要进口很多外国部件，此外，民众对这类改革显然也缺乏热情，"毕竟很多俄罗斯人都不愿意去前线。"

作者：Kirill Butekov

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