讓中國股市雪崩的「雪球」是什麼？

近期中國股市走跌，儘管中國總理李強發出穩定市場信心的言論之後，股價略有回穩，但分析師對股市前景仍抱謹慎態度。部分觀察認為，中國股市下滑，跟「雪球」金融衍生產品有關。
（德國之聲中文網）據路透社引述美國銀行的分析師觀點，認為所謂「雪球」衍生性金融產品的效應，是這波股市下滑的原因之一，拖累原已疲軟的股市。這波雪球效應如今不只影響中國股民，南韓也有不少散戶受到衝擊。
中國的「雪球」是一種與特定的股票指數（例如中證500、中證1000指數）掛鈎的高風險投資產品；只要此一指數維持在預先設定的範圍之內，投資人就會獲得類似債券的收益。
若指數上漲到所謂的「敲出」（knock-out）價格以上，則合約終止，投資人獲得此期間內的收益；若下跌到「敲入」（knock-in）價格以下，則投資人可能要承擔本金虧損的風險。
中證1000指數本週跌破5000點，觸發了許多「雪球」產品的「敲入」事件，導致股票期貨被迫拋售，也進一步對市場造成壓力。瑞銀集團的分析師估計，目前「雪球」產品未清償的名目本金約為500億美元，且約有40%可能已觸及「敲入」價格。
一位投資散戶施先生（音譯）向路透社表示，2023年初，投資了跟中證1000指數掛鈎的2年期雪球產品，總價100萬元人民幣。
施先生投資時，原本期待可以獲得至少8%的收益，然而他投資的產品在本週一觸及「敲入」價格；如今，除非指數在1年內回升40%、至7000點的水平，否則他就不但賺不到錢，還會損失部分本金。
彭博社指出，這種產品近幾年在中國相當熱門，提供產品者包含中國最大型的券商，如中信證券和中金公司。理論上，一連串的雪球產品的「敲入」事件，不會直接影響中證500或中證1000指數，只會影響期貨。分析師一般認為，並不存在直接影響實際股票的即時機制。儘管如此，市場仍會對任何可能的傳染效應而產生不安情緒。
路透則引述美國銀行（Bank of America）分析師表示，雪球效應是股市下跌的原因之一，亦拖累了本來就已經疲軟的中國股市。該行預估，若中證500指數或中證1000指數再下跌6％至7％，將會引發新一輪「敲入」衝擊。
2021年，中國的證券監管機構曾要求，企業應確保其雪球產品只消售給合格的投資者，並充分披露相關風險。中國證券投資基金業協會規定，對雪球產品的投資上限是公司總資產的25%。
延伸閱讀：中国股市惨跌 “这可能是投资者能承受的最后一滴水”
據路透社報導，聯博資產管理公司資深投資策略師David Huang上週五（19日）在記者會上表示，「雪球」產品類似於2008年金融危機時販售的指數掛鈎產品，投資人押注美國股市跌幅不會高於25%或30%。
他說：「結果，你認為不會發生的事情還是發生了。」這也顯示A股可能確實處於「最後一輪下跌」，暗示相關的拋售可能代表股價幾乎要觸底。
值得注意的是，路透社報導指出，除了中國散戶受影響外，投資與香港恆生指數掛鈎之金融產品的韓國散戶，也因恆生指數本月下跌11％而受衝擊。
據韓國各大銀行統計，截至本月19日為止，其主要銀行銷售1月到期、價值4326億韓元的金融產品中，已經損失了2164億韓元。韓國金融監管機構自1月8日起，調查12家銷售與中國股票掛鈎的韓國本土銀行和證券公司，檢視是否有不當行為。
監管機構估計，有多達115億美元、與港股指數掛鈎的商品中，將有20％在2024年第一季到期，32％於第二季到期。這些衍生性商品的巨額損失，可能在未來陸續顯現。
（綜合報導）
© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。