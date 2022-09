譴責中國實彈軍演 歐洲議會通過台海決議

(德國之聲中文網)歐洲議會週四(9月15日)以壓倒性多數通過《台海情勢決議文》,譴責中國在美國議長佩洛西(Nancy Pelosi)訪台後,對台展開史無前例的實彈軍事演習,並提出共26項主張,包含呼籲歐盟與加強與台灣關係。

根據歐洲議會的一份聲明,《台海情勢決議文》(Resolution on the situation in the Strait of Taiwan)共獲424票贊成、14票反對、46人棄權。

除了譴責中國對台展開實彈軍演之外,聲明寫道,有鑒於台灣作為志同道合的歐盟夥伴、它的戰略貿易地位,以及在半導體等高科技關鍵產業的全球供應鏈中佔有主導作用,「議會呼籲歐盟加強與這個民主治理島嶼的關係」。

決議聲明以立陶宛為例,稱歐洲議會議員「歡迎」立陶宛宣布將於2022年秋天在台北設立貿易代表辦事處一事,並表示尚未在台灣設立貿易辦事處的歐盟國家「應該以立陶宛為榜樣,加強與台灣的雙邊關係」。

歐洲議會議員也重申要求歐盟委員會「毫不拖延地」與台灣當局就雙邊投資協定啟動影響評估、公眾諮詢和範圍界定工作。

聲明還稱,歐洲議會議員承認歐盟持續維持其原則性的「一個中國」政策立場,作為歐中關係的基礎,歐洲議會重申其立場,即不得單方面改變台海現狀,反對使用或威脅使用武力。與此同時,議文強調,「在民主的台灣島嶼上,要怎樣生活,由人民決定。」

此外,據台灣中央社報導,議文也要求歐盟盡快與台灣談判簽署雙邊投資協議(BIA)、協助強化台灣「矽盾」以保障台海安全、並將持續派議會代表訪台。議會亦「希望」歐盟委員會更改駐台機構「歐洲經貿辦事處」名稱,以反映雙方更廣泛的交往關係。

報導補充道,但此次決議文不像2021年《歐盟與台灣政治合作關係決議文》那樣,直接「建議」改名為「歐盟駐台灣辦事處」,以避免以台灣為正式名稱的敏感性。

中央社指出,雖然該議文對行政部門沒有拘束力,但如同台美關係進展也是透過無數次國會發動的塑造形勢,美國參議院外交委員會才得以通過《台灣政策法案》,「歐洲議會通過的最新對台決議,也會是台歐關係走上新局面的一塊顯著地磚」。

歐洲議會前政治顧問、目前在台灣從事歐台關係研究的馮儒莎博士(Zsuzsa Anna Ferenczy)則在推特發文形容,歐盟議會通過的《台海情勢決議文》是一項「雄心勃勃的決議」。她認為,在布魯塞爾對印太地區的認識不斷增強,以及歐盟自身的「一個中國」政策背景之下,此一進程「已經拉近了歐盟和台灣的距離」。

針對歐洲議會通過台海決議,台灣外交部週五(16日)發布聲明對歐洲議會表示感謝,並強調這是歐洲議會今年通過的第8份友台文件,指歐盟行政、立法部門對支持台海和平有高度共識。截至截稿前,中國官方則尚未公開回應。

歐盟面臨越來越大壓力

歐洲議會通過《台海情勢決議文》前,美國參議院外交關係委員會才剛剛在週三(14日)通過《台灣政策法》。

《台灣政策法》被視為自1979年《台灣關係法》以來,美國對台灣政策最全面的一次調整,內容包括對台灣提供數十億美元的額外安全援助,建議將台灣駐美代表處改名為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office),並以等同於「主要非北約盟友」的地位來對待台灣。該法案接下來將送交參議院審議。

香港《南華早報》週四(15日)報導,隨著台海局勢持續緊張,歐盟正面臨著越來越大的壓力,要開始為台灣最壞的情況做考量,因為中國若真的入侵台灣將顛覆全球供應鏈。

報導指出,各界正敦促歐盟採取果斷行動,包括大幅擴大與台灣的關係,迅速實現價值鏈多樣化,並評估制裁中國的經濟影響,但「布魯塞爾仍然不願意進行實質性干預」。

曾任兩屆世界貿易組織總幹事、曾是歐盟最高貿易官員的拉米(Pascal Lamy)表示,「未來20年的地緣經濟或地緣政治,都不會與這個迫在眉睫的台灣問題脫節」,敦促歐盟應開始對所有可能發生的情況做「壓力測試」。

他在布魯塞爾接受採訪時說:「我認為美國將開始對中國進行非常嚴厲的制裁。我們會採取同樣的立場嗎?我們是否準備這樣做?我們有沒有研究過必要的情況?」

歐洲議會的比利時議員傅特曼詩(Hilde Vautmans)則說:「美國就俄羅斯入侵烏克蘭的計劃警告過我們,我們拒絕看到現實。我們絕不能再犯同樣的錯誤」,敦促布魯塞爾 「與志同道合的夥伴一起制定應急計劃,以防局勢升級」。

專訪台灣外長吳釗燮:相信民主國家都反對北京挑釁

(路透社、中央社、《南華早報》)

