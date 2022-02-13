 警方清场 加美之间的“大使桥”恢复通车 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.02.2022

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时政风云

警方清场 加美之间的“大使桥”恢复通车

加拿大警方逮捕了最后坚守在连接加美两国的“大使桥”上的示威者，这条交通要道重新恢复了正常通行。作为“自由车队”抗议行动的组成部分，加拿大首都渥太华的卡车司机持续罢工，反对政府的抗疫措施。

Kanada | Polizei räumt Blockade von Coronaimpfgegnern an der Ambassador Brücke

警方对封堵多日的大使桥实施清场

（德国之声中文网） 连接加拿大安大略省和美国重要城市底特律的“大使桥”是具有重要经济意义的交通要道。而这座桥被抗议者封锁之后，已经连续多日无法通行。

此前法院下达了命令，要求示威者在当地时间周五晚19点之前结束对大桥的封锁，但是后者对此法令置若罔闻。周六，警方开始出动大量警员进行清场，但是却一时间无法将堵在桥上的所有车辆以及示威人员带走。

Kanada | Polizei räumt Blockade von Coronaimpfgegnern an der Ambassador Brücke

被逮捕的示威者

据警方表示，到周日开始有示威者被捕。到当地时间周日中午，大桥已经完成清场，通往大桥的道路也清除了障碍。加拿大边境城市温莎（Windsor）的市长迪尔更斯（Drew Dilkens）随即宣布：“大使桥引发的全国性经济危机今天宣告结束。”

在大桥恢复通车之后，加拿大交通部长阿尔哈布拉（Omar Alghabra）在推特上发帖宣布：“告诉大家一个好消息：大使桥重新通车啦。”
  

Kanada Freedom Convoy | Proteste gegen Corona-Maßnahmen


持续近一周的大使桥封锁事件，给加美两国之家的货物运输造成了严重的影响。在正常情况下，每天有超过4万人通过这座桥梁进行通勤；每日从这里穿行的货车也平均超过8000辆，往来运送的货物总价值高达上亿美元。

大使桥是加拿大和美国之间交通最繁忙的边境通道。两国之间货物往来的25%都是经由这里通关。这次的卡车司机封堵桥梁事件中，受影响最严重的是汽车制造商和汽车零部件供应商。

反对防疫措施的抗议还在继续

虽然大使桥恢复畅通了，但是旨在反抗政府防疫措施的示威运动仍未结束。除了大使桥之外，这次由所谓“自由车队”（Freedom Convoy）倡议发起的封堵行动还波及了另外两个加美之间的边境通道，一个位于加拿大阿尔伯塔省，另一个是在马尼托巴省。

首都渥太华也举行了大规模的抗议活动，两周以来，那里的城市交通要道也被数百辆大货车封堵。

引发这一抗议行动的起因是加拿大和美国政府出台的防疫措施，按照该规定，加拿大货车司机如果未接种疫苗，从美国返回加拿大之后要接受14天的隔离；而未经接种疫苗的美国司机则根本不被允许入境加拿大。
 

（法新社、美联社）

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