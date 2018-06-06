警方查抄纳吉资产 惊见上亿精品珠宝

(德国之声中文网) 马来西亚警方周三宣布，从前任首相纳吉名下房舍查抄了总额高达2.73亿美元的财产。

马来西亚警察局商业犯罪组长辛格 (Amar Singh)说，警方总共搜索了6栋与纳吉布有关的房舍。他说这是马来西亚史上最大的查抄案:「我们没有办法给出确切数字，因为金额实在太庞大了。」

警方找到26种币值的纸钞，总额约3千万美元。

珠宝共1.2万件，去除手工制品，黄金与宝石和手表总价值约4.4亿令吉 (1亿924万美元)，若在市场上出售，大约可以在6.6亿到8.8亿令吉之间 (1.63亿到2.18亿美元)

另外还有搜到567件名牌包。光是爱马仕包的价值就已经高达5130万令吉。

纳吉上个月选举意外败给马哈蒂尔，背后最主要的原因就是他的贪污嫌疑。外界指控他与密友使用一马发展基金的钱在海外置产，购买昂贵艺术品，但他本人与基金皆予以否认。

她挥霍的妻子罗斯玛·曼梳(Rosmah Mansor)也遭到舆论挞伐－她热爱搜集精品与首饰，也热爱专程出国购物。

罗法/夏立民 (法新社、路透社)