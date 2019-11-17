警方加强封锁 香港理工大学对峙持续

（德国之声中文网）据香港电台周一（11月18日）报道，西九龍總區指揮官卓孝業表示，所有從理工大學步出的人士，都以涉嫌暴動被捕。卓孝業說，警方希望可以和平解決事件，呼籲所有人立即投降。身處理大校園內的香港立法會议员許智峯則以揚聲器向警方表示，現場有大量无犯事的市民，認為警方如果在市民步出理大時，就進行被捕是不合理，希望警方先完全撤離，安排現場人士安全離開。

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周一当地时间下午，香港电台引述理工大学學生會會長廖建鈞表示，仍有500至600人被困於校園內，相信有6至7成人士屬於理大學生。

据路透社报道，周一晚间，理工大学外也有黑衣示威者投掷汽油弹，试图靠近理工大学，警方以催泪弹和高压水枪进行阻挡。约十余名理工大学校内的示威者得以从高处用绳子逃脱。

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与此同时，周一，香港高等法院裁定，根据《緊急情況規例條例》制定的《禁蒙面规例》违反基本法。法官认同香港立法权只有立法会所拥有，而且紧急法定义范围太过宽，又有绝对权力，引用《紧急法》的条件既主观而且不确定，会令立法会的法例规管权岌岌可危，从而违反基本法第九条"香港享有行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權"以及"香港特別行政區立法會是香港特別行政區的立法機關"等条例。此外，《禁蒙面规例》对基本法赋予香港市民的权利造成的限制不符合法律上的"相称性"，超乎合理所需。

这个案件由前立法会议员梁国雄及24名泛民议员提出。这也是香港高等法院首宗审理的《禁蒙面法》的案件。申请方指《紧急法》绕过立法会，赋予特首不受约束的立法权力，有违《基本法》。申请方也质疑《禁蒙面法》为何要涵盖和平集会，也表示《禁蒙面法》激起更多抗议示威，认为效力成疑。

港府代表则反驳《紧急法》没有与《基本法》条文相抵触，并指政府设《禁蒙面法》是为了拯救年轻人及香港市民。《香港01》报导，法庭本周三会开庭听取双方陈词，以商讨补救裁决引发的情况。

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据《南华早报》周一报道，截至11月7日，香港警方逮捕了涉嫌违反《禁蒙面规例》的247名男性和120名女性。其中24人已被送上法庭，案件还在审理中。

据路透社最新报道，香港警方称，自6月爆发抗议以来，已有4491人被逮捕，年龄在11岁至83岁之间。《南华早报》此前报道，截至11月13日超过4000人被逮捕，其中学生占总人数的39.3%。

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据路透社报道，欧盟委员会外交事务发言人柯奇扬契克（Maja Kocijancic）周一在新闻简报会上就香港局势表示："任何暴力当然都不可接受，而执法当局的任何行动必须严格保持合比例性、并维护最根本的自由权，特别是包括和平集会与言论自由在内的权利必须得到保障。"

中国外交部发言人耿爽周一则在例行记者会上表示，"目前发生在香港的已经不是简单的和平示威了，而是一小撮极端暴力犯罪分子对普通市民的暴行"，中央政府"坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子"。