警察鸣枪示警 港府强调示威者袭击在先

(德国之声中文网) 鸣枪事件发生在获警方允许的"荃葵青大游行"结束之后。部分示威者没有离开游行现场，而与警方在多地发生了冲突。周日(8月25日)晚间，在二坡防、破坏麻将馆等地，警民冲突愈演愈烈。数十名示威者持棍棒追打几名落单的警员，至少4名警察拔出随身佩戴的手枪指向示威者，现场传出了一声枪响。

香港新界南总区刑事部警司梁国荣则在察看现场后表示，据他初步了解，有警员曾经在生命受威胁时开枪。他指出，一般情况下，军装警员持有左轮佩枪，但更多资料要经调查后才可以交代。

持长棍的激进示威者与持盾警员发生冲突

稍后，香港警方召开新闻发布会表示，确实有一名警察在沙咀道开枪示警，以保护现场市民即警员的人身安全。警方发言人余铠均说，过百人以铁枝、竹枝等武器"疯狂袭击"警员，6名警员目击同袍跌倒后被袭，拔出配枪。其中一人朝天鸣枪，没有击中任何人。发言人还指责激进示威者投掷燃烧弹、砖块等"致命武器"，已经"目无法纪、不可理喻"；而鸣枪警员"表现英勇、克制"，开枪的行为"必须及合理"。特区政府则发表声明，强调落单警员被多名"暴徒"袭击，在声明受到威胁下"向天鸣枪示警"。声明还严厉谴责"暴徒"，并表示警方会予以追究。

"无良记者"应当"配合警方执法"?

这几名落单警员在拔枪时，除了指向激进示威者，也一度指向现场记者，引发诸多记者不满。对此，警方发言人余铠均则强调，希望记者配合警方执法，为自己人身安全负责。她进一步解释说，周日的荃湾冲突是"非常时刻"，并非日常工作，因此难以便利媒体采访，且当时情况容易令警务人员遭受严重伤亡，而记者则夹在"暴徒"与警察之间，"警方为保护自己而鸣枪警告"。余铠均并没有解释为何持枪指向记者。

香港警察队员佐级协会周一(8月26日)则发表声明，在谴责激进示威者"目无法纪的违法暴力行为"的同时，也呼吁记者在工作时切勿逗留在危险位置，以免阻碍警察工作。"有记者忽视自身安全，经常逗留在警方防线与示威者之间，此举不但危害记者自身安全，更严重阻碍警方工作。"

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中国官方背景的媒体《环球时报》则在社评中指责"无良记者"与"阴毒暴徒"默契合作、欺骗世界舆论。"有部分无良的报道者不去展示暴徒的恶行，而是抓拍警察被迫举枪的镜头，宣扬警察使用暴力。"社评认为，激进示威者如今正在对香港警方进行"大碰瓷"，从而迫使警方升级自卫行动，并且"不公正的报道者渲染成警方对示威者'无理、残酷的镇压'，进一步点燃部分公众的情绪，促使局势持续增温。"" 从暴力示威一开始发生，打击目标就指向了香港的警队。香港激进舆论的抹黑重点也是警察的执法。"而社评末尾的论述，则具有明显的威胁意味："香港警察保持士气和战斗力具有关键意义，香港的建设性力量和整个国家都不希望局势将警察队伍最终拖垮，整个城市陷入无政府状态，直至走到国家不得已采取断然措施的那一步。"

香港《明报》援引《警察通例》第39章强调，警务人员应以"互谅互让"态度尽量配合媒体工作、不应阻碍摄录，但是通例并没有提及传媒工作者应当配合警方执法。

2014年占中运动发起人之一、服刑四个月刚获保释的戴耀廷在周一接受媒体采访时指出，在政权要维持其不正当性的情况下，香港警方被逼成为了磨心。戴耀廷表示，他能够明白和体谅警员，认为他们因无法离开工作岗位而只能自圆其说，比如在对讲机中将示威者形容为"曱甴"(意指蟑螂或阴毒之人)。因此他不会辱骂警方，也不会称后者为"黑警"。