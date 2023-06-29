警察枪杀少年事件在法国引发大规模暴力抗议

（德国之声中文网）6月28日，法国经历了又一夜的骚乱。当局部署了数千名安全部队，以平息因警察枪杀一名北非裔少年而引发的暴力抗议活动。

法国总统马克龙周四（6月29日）与举行紧急部长会议，称暴力抗议“不具正当性”。

马克龙在会议上表示：“过去几个小时里，发生了不仅针对警察局，而且针对学校和市政厅……以及针对政府机构和共和国的暴力事件。”

法国内政部表示，巴黎地区已出动2000名警察，数十人在冲突中受伤。内政部长达尔马宁（Gerald Darmanin）在推特上表示：“这一夜，针对共和国象征的暴力行为令人无法容忍，市政厅、学校和警察局遭到纵火或袭击。为那些不呼吁冷静的人感到羞耻。” 他说，已有 150 人被捕。

达尔马宁还在周四对记者表示，法国各地将动员4万名警察、周四晚部署在法国各地，其中包括巴黎地区的5000名警察。

愤怒和骚乱

周二早上，这名17岁的少年在巴黎郊区楠泰尔被警察近距离对着胸口枪杀。周二晚间，这名少年的死亡导致巴黎多个郊区发生冲突和纵火袭击，造成31人被捕，24名警察受伤。

周三，暴力抗议活动在楠泰尔和巴黎西部其他地区以及东部城市第戎继续进行。

警方发言人表示，警方在北部城市里尔和西南部的图卢兹与抗议者发生冲突，亚眠、第戎和巴黎南部的埃松地区也发生骚乱。

一些抗议者纵火焚烧汽车并燃放烟花

在埃松地区，一辆公共汽车在乘客被疏散之后遭到纵火。一些抗议者还纵火焚烧其他汽车并燃放烟花。

在图卢兹，也有汽车被点燃，前往扑救的警察和消防员遭到袭击。

据警方称，当天全国约有16人被捕。

马克龙称枪击少年事件“无法解释且不可原谅”

警方最初报告称，一名警官向这名少年开枪，因为少年驱车向他冲来。

但社交媒体上流传的一段经路透社和法新社证实的视频显示，两名警察站在静止的汽车旁边，其中一名警察用武器指着司机。

可以听到一个威胁司机的声音，然后警察似乎在汽车突然开走时开了枪。

法国总统埃马克龙当时正在南部城市马赛访问，他称这名少年的被杀“无法解释且不可原谅”，并强调没有任何理由可以将这位年轻人的死亡正当化。

法国总理博恩承认，警方的行动“显然不符合警察的行为准则”。

对警察行为和少数族裔遭遇的讨论

该事件在法国重新引发了关于警察行为以及他们如何对待低收入郊区人们（尤其是少数族裔者）的争论，也提醒人们关注法国日渐增长的暴力犯罪。

被枪杀的17岁北非裔少年名叫奈尔（Nael M），是一名送货司机。他的母亲在TikTok上呼吁举行悼念游行。

包括足球运动员姆巴佩（Kylian Mbappe）和演员奥马尔-西（Omar Sy）在内的知名人士表达了对这一事件的悲伤和愤怒，呼吁伸张正义。

开枪打死少年的38岁警察已被拘留，目前正在接受故意杀人罪调查。

受害少年的律师布兹鲁（Yassine Bouzrou）计划就警方称少年试图碾压警察的虚假证词提出另一项起诉。

（法新社、路透社）

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