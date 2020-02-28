警察暴力致黑人死亡 美市长吁逮捕涉事警员

图文：黑人男子死于警察暴力，引发大规模抗议

（德国之声中文网）在美国明尼阿波利斯（Minneapolis）发生警员暴力执法导致嫌疑人死亡的事件之后，该市市长弗雷（Jacob Frey）亲自出面呼吁地方检察机关起诉并拘捕涉事警员。

根据目击者的现场录像来看，5月25日，当地4名白人警员在执法过程中，将非洲裔男子弗洛伊德（George Floyd）制服在地，其中一人用膝盖压住男子颈部长达数分钟，尽管后者呼救"我不能呼吸了"，警官仍然没有松开。随后弗洛伊德在被带到警察局之后死去。

尽管涉事的4名警察都已经被解职，但是对于市长弗雷来说，这还不够。他说："在过去36小时里，我脑海里一直盘绕的一个根本问题就是：为什么杀死了弗洛伊德的人没有进监狱？"

白人警察用膝盖压住黑人脖颈的图像震惊了美国

根据明尼阿波利斯警方通报的消息，当时几名警员认为弗洛伊德是一桩伪造案的嫌疑人，欲将其逮捕，后者否认了指控并且加以肢体上的抵抗。弗雷表示，他并未看出弗洛伊德有任何威胁到警察的动作，"我没有看到任何迹象显示，警察有必要采取如此程度的暴力。"

美国总统特朗普也在推特上发文表示，"联邦调查局和司法部已经着手就发生在明尼苏达州的非常令人悲伤的死亡事件进行调查。我已经下令加急进行调查程序。"

过去的警察暴力致死事件

弗洛伊德之死和2014年黑人青年加纳（Eric Garner）身亡的事件有着惊人相似之处。当时几名白人警察以涉嫌售卖无税票包装单支香烟为由逮捕加纳，并将其压制在地使其窒息。旁观者拍摄的录像中可以看到，被压倒在地的加纳多次重复"我喘不过气"。随后加纳在被送到到医院之前死亡。尽管该案最后被定性为"他杀"，但是涉案警察并没有受到刑事起诉。

加纳之死及其后续发酵，再加上其它几起恶名昭彰的美国警察暴力执法导致黑人死亡的事件，促使了"黑人的生命很重要"（Black Lives Matter）运动的兴起。该运动旨在改变人们对待警察暴力和系统性种族歧视的态度。

民间抗议浪潮

尽管美国的新冠疫情形势仍然严峻，但是明尼阿波利斯已经有不少抗议者走上了街头。周二，数千人游行了2英里，从弗洛伊德身亡的路口行进至该城区的警察局。警方发射了催泪弹和布袋弹来驱散示威人群。

明尼苏达州的参议员、曾经参与民主党总统候选人角逐的艾米·克罗布查（Amy Klobuchar）发推特呼吁联邦和州各层级展开调查，和她一同发出呼吁的还有参议员史密斯（Tina Smith）、明尼苏达州众议员奥马尔（Ilhan Omar）和麦考隆（Betty McCollum）。克罗布查还表示，"必须要伸张正义、必须全力追究警员和警署的法律责任"。

前黑人平权运动代表人物马丁·路德·金的大儿子马丁·路德·金三世也发推表示"和平与爱是可以实现的。到了美国觉醒的时刻了。警察暴力和白人至上主义的时代必须终结。现在是治愈的时候，是齐心协力的时候，也是改变的时候了"。

这次警察暴力执法事件的死者乔治·弗洛伊德的妹妹布里吉特·弗洛伊德对ABC电视台表示，"警察谋杀了我的各个。他们杀死了他……光解雇他们是不够的。"

明尼阿波利斯警察局的官方推特账号自从5月25日至今，始终保持沉默。

代表明尼阿波利斯警察的警官联盟则呼吁人们不要过早下定论，先等待调查结果。"我们必须对录像进行评估。我们必须等待尸检报告。在警官提供了陈述之后，我们将对警官行动指南和训练方案进行仔细的审核"，一名警官联盟的发言人表示。

雨涵/乐然（美联社、德新社、路透社）