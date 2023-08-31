警告美韓軍演？朝鮮試射兩枚彈道飛彈

（德國之聲中文網）美國與韓國舉行聯合演習之際，朝鮮再度試射飛彈。朝鮮官媒朝中社週四（8月31日）稱，30日晚間發動模擬的「焦土式」戰術核武打擊，模擬攻擊韓國各地的重要指揮中心、作戰機場，目的是「向敵人發出明確訊息」。

韓國聯合參謀本部稱，30日晚上11時40分至50分左右監測到朝鮮發射飛彈，研判是從平壤順安一帶，向朝鮮半島東部海域（日本海）發射2枚短程彈道飛彈，飛行距離各約360公里。韓國軍方表示強烈譴責，形容此舉是「重大挑釁舉動」，危害朝鮮半島與國際社會的和平穩定；韓國與美國的情資部門已在分析相關資訊。

日本防衛省則指出，朝鮮的飛彈落在日本的專屬經濟海域之外。日相岸田文雄已向朝鮮提出抗議。

韓國梨花大學國際研究副教授李雷夫（Leif Eric-Easley）向美聯社表示：「金正恩政權可能想表明自身有能力在任何時候、從任何方向發動攻擊。他們可能希望讓（美韓）盟國的飛彈追蹤、分析工作更加複雜。」

上週一（21日），美國和韓國共同召開「乙支自由護盾」夏季聯合軍演，為期11日。在30日的空中演習中，美軍派出了B-1B戰略轟炸機；該戰機可攜帶大量的常規武器，朝鮮對該戰機的部署極為敏感。據韓國軍方說法，這是今年第10次有美國轟炸機飛越朝鮮半島。

美國、日本和韓國29日亦舉辦3國的飛彈防禦聯合演習，地點位於濟州島南邊海域，各方皆派出驅逐艦參與。

朝鮮一貫將韓美演習視為「戰爭預演」。朝中社29日報導朝鮮領導人金正恩「海軍節」演說內容，把美國、日本、韓國的領袖稱為「幫派頭子」：「由於美國和其他敵對勢力魯莽的對抗行徑，朝鮮半島附近海域淪為世界最大的戰爭物資集中地、最不穩定的海域，有爆發核戰爭的危險。」金正恩表示要積極推動海軍現代化，並說當前形勢使朝鮮海軍必須全力展開戰爭準備。

自2022年初至今，朝鮮至少進行過100次武器試驗，其中包含針對美日韓、具備核武能力的飛彈。上週，朝鮮再度發射火箭欲將偵察衛星送上太空軌道，但又一次以失敗收場。

（綜合報導）

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