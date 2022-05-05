 警告有效？美方称未发现中国援助俄罗斯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.05.2022

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时政风云

警告有效？美方称未发现中国援助俄罗斯

路透社援引美国高官报道称，华盛顿至今没有发现中国对俄罗斯在乌克兰的战争提供军事或经济上的援助。专家表示，这可能是美国和欧盟对北京一再发出的警告产生了作用。

Joe Biden spricht mit Xi Jinping

3月18日，拜登和习近平进行视频对话时曾警告中国不要援助俄罗斯

（德国之声中文网）俄罗斯入侵乌克兰的战争已经持续2个多月，在美国警告北京不要向莫斯科提供援助之后，美国高级官员表示，到目前为止，并未发现中国有在军事上和经济上支持俄罗斯侵略战争的行动。在中美关系持续紧张的背景下，这样的发展是值得欢迎的。

路透社援引美国官员表示，最近数日来，他们对中国对俄罗斯总体上的长期支持立场仍然持有顾虑，但是之前担心的中国向俄罗斯提供军事和援助的情况并未发生，至少目前是如此。在当前的关键时刻，这是令人感到欣慰的消息。

美国总统拜登计划本月晚些时候出访亚洲，此行的主导议题就是如何应对中国崛起。此外拜登政府预计也会在近期公布在中国崛起为大国背景下的美国安全战略文件。

Präsident Joe Biden

DW.COM

美国总统拜登将于5月访问亚洲盟友韩国和日本，这是他上任以来首次出访亚洲。白宫方面称，拜登此行旨在加强与盟友关系，推进对“自由和开放的印太地区”的承诺。外界认为，拜登将与日、韩磋商朝鲜和中国议题。

英国和印度签署了一项新的防务合作协议，两国的下一步是希望在今年年底前完成一项自由贸易协定。印英双方表示，来自专制国家的威胁正在上升。

日本首相岸田文雄近日外交行程滿檔，在日本與德國總理肖爾茨會晤後，週五將展開出訪東南亞與歐洲的外交行程。外界分析，俄烏戰爭與中國在東南亞的影響力將是此次出訪重點。

一场侵略战争使得俄罗斯在乌克兰深陷泥潭，而这对北京有关台湾问题的思考有何参考意义？分析人士指出，从如何与西方打 “信息战”，到如何使用震慑手段迅速制服台湾军力——中国的战略分析师正在从乌克兰战争的案例中吸取教训。

“我们没有看到中华人民共和国对俄罗斯在乌克兰战争中提供直接军事支持，也没有发现帮助俄罗斯绕开我们的制裁措施的系统性努力”，一位拜登政府官员对路透社表示。

这位官员还补充道：“我们将会继续监测中国和其它有可能支持俄罗斯或帮助其绕开西方制裁的国家。”

除了没有对俄罗斯的战争行动提供直接支持之外，中国也避免其国营炼油企业和俄罗斯签订新的合同，尽管目前可以拿到很大力度的折扣。今年3月，中国石化（Sinopec Group）暂停了有关在俄罗斯进行大规模石化领域投资以及建立天然气营销企业谈判。

不过，中国至今拒绝对俄罗斯在乌克兰的战争行动进行谴责，也批评了西方国家对莫斯科采取的全面制裁措施。

今年第一季度，俄罗斯和中国之间的贸易总额也出现猛增。今年2月初，两国领导人宣布建立“无上限”的战略伙伴关系。

5月4日，中国驻美国大使馆发言人就美国务院发表乌克兰问题涉华声明答记者问。有记者提问，5月2日，美国国务院网站发表声明《中国放大俄罗斯在乌克兰问题上的声音》，称中方官员和媒体传播放大俄方在乌问题上的“宣传、阴谋论和虚假信息”，使俄对乌无理战争合理化，表明中方对俄的支持。

中国驻美国大使馆发言人回应指出发言人表示，中方在乌克兰问题上的立场“公正客观、无可非议”。而美方官员及媒体“先后散播所谓中方事先知情、默许纵容俄方、帮助俄规避制裁、予俄军事支持等谣言，这些才是虚假信息”。

观看视频 08:58

「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？

今年3月，有媒体报道称，俄罗斯曾经向中国寻求军事帮助。上周，美国国务卿布林肯也表示，中国正在面对作为俄罗斯盟友所带来的“重大声誉风险”，到目前为止“我们没有看到中国对俄方军事行动提供任何有意义的支持”。

拜登此行计划访问东京和首尔，这也是他入主白宫以来的第一次亚洲访问——但是中国并不在访问目的地之中。此外，在东京举行的“四方会议”上，拜登也将与印度和澳大利亚领导人会晤。

马歇尔基金会（Marshall Fund）亚洲问题专家葛来仪（Bonnie Glaser）表示，到目前为止美国和欧盟对中国的强烈警告产生了效用。“有可能中国原本有计划提供军事援助，但是后来改变了主意。”
 

（路透社）

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