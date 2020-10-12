警告台湾“勿谓言之不预也” 背后的潜台词

（德国之声中文网）在中国问答型社交媒体“知乎”上，一篇“如何理解媒体发文《告台湾情治部门书》：勿谓言之不预也？”登上了近日来该平台“热榜”榜首，起因是中国官媒《人民日报》10月15日刊发的一篇名为“站在历史正确的一边——告台湾情治部门书”的文章，被许多读者认为是中共为了武统台湾发出的警告信号。

迅雷—2020

《人民日报》在文章中披露，中国国家安全机关近期开展了名为“迅雷—2020”的行动，直接针对台湾当局及其间谍情报机关。专项行动期间共破获数百起台湾间谍窃密案件，抓获一批台湾间谍及运用人员，打掉多个台湾间谍情报机关针对中国大陆布建的间谍情报网络。与两年前发起的“2018—雷霆行动”相比，案件数量明显上升，从2018年的百余起上升到了2020年的数百起。文章评论称：“案件数字的攀升，背后折射出的是台湾当局及其间谍情报机关困兽犹斗，近乎疯狂地对祖国大陆实施各类情报渗透破坏活动。”

文章笔锋直指台湾总统蔡英文，称“在国际大气候和台湾岛内小气候影响下，蔡英文当局愈加挟洋自重，加紧与外部反华势力勾连聚合，频频制造事端，严重危害两岸和平和台海局势稳定。”但又同时指出：“将心比心，两岸人民都不愿兵戎相见”。文章作者再次强调中国官方在台湾问题上“不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项”的说法，但也同时表态称武力针对的是“外部势力干涉和极少数‘台独’分裂分子及其分裂活动，绝非针对台湾同胞。”

开战的信号？

在社交媒体知乎上，中国官媒这篇态度鲜明的文章中最引人关注的一句话就是“勿谓言之不预也？”——意为：别说我没有警告过你。这是中国在外交层面上多次使用过的外交术语，一定程度上是中华人民共和国最严重的外交警告，被广泛认为是其动用武力，或者准备开战的一种信号。

1962年印度和中国军队在边境地区爆发冲突，当年9月22日《人民日报》发表的《是可忍，孰不可忍》的文章结尾处写道：“局势是险恶的，后果是严重的，我们要正告印度当局，勿谓言之不预也。”随后中国拉开了“对印自卫反击战”，也就是中印边境战争的序幕。

1978年，越南和中国军队爆发边境冲突。当年12月25日《人民日报》发表了《我们的忍耐是有限度的》文章，在结尾处写道：“越南当局在繁华的道路上已经走得够远了。勿谓言之不预”，随后中国军方边防部队进入一级战备，不久后中越战争爆发。

同时，《人民日报》这批评论性文章的作者名称也被中国网民仔细揣摩。一位名为“知乎用户”的作者指出：作者“安平”的意思是“安全部评论”，跟谈论国际问题的中国声音“钟声”、代表中组部文的“仲祖文”以及中宣部理论局的“钟轩理”和发表国际问题重要评论的“国纪平”有着一样的笔名规律。这位用户认为，用中国国家安全部的笔名刊发文章，说明这篇文章的出发点，主要还是在具体某一个领域。“勿谓言之不预也”也是对某一具体领域的“最后通牒”。

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台湾政治大学法学博士，台湾淡江大学大陆研究所所长张五岳赞同以上分析，他向德国之声表示：署名“安平”的文章，理论上有可能是中国国安部门评论员的文章。同时他强调这篇文章被放在当日《人民日报》的第七版，没有以社论的形式出现，然而之前1962年和1978年那两篇相关文章都是以社论的形式予以发表。张五岳指出：《人民日报》的社论代表中共中央对重大问题所发表的重大政策宣示和看法。该报如果用社论或者评论员文章的高规格来发表´勿谓言之不预´，就代表了严重警告的字眼。但当下的这篇文章，目标层级和规格不同，不是直接针对台湾当局，而是台湾的国安和情报部门。

统一台湾：军事行为还是“执法行为”？

同时也有“宝宝专属-江浩栾”这样的知乎用户分析称，《人民日报》最新文章的意思是指：统一台湾不是军事行为，而是“执法行为”。因为中国官方一直致力于把“武力统一台湾”的国际政治影响降低，要让国际舆论所说的“中国内战”，变成“中国合法政府剿灭反动武装”，最现实的方法就是把军事行动降级为执法行为。所以该用户认为，收复台湾就是“扫黑除恶专项”而已。

截至发稿，知乎上的这篇“如何理解媒体发文《告台湾情治部门书》：勿谓言之不预也？”的帖文已经有超过6255万的关注度热度，比该榜上的第二名“如何看待台媒称「淘宝台湾年底将结束运营，开始暂停接受新订单等功能」？”3072万的热度高出一倍之多。获得超过5640次赞同、超过250条评论的用户“三叔侃侃”表示：纵观《人民日报》全文基调，依然属于“坏的是菜菜子（编：蔡英文），大多数人都很好”的主题。他指出“这明显不太符合台湾当前实际”的情况，会给人一种“心存幻想”的感觉。“菜菜子这几年疯狂助攻到简直就像是卧底，留给所有人幻想的余地已经变得越来越小，已经到了必须要认真考虑统一之后如何有效治理2000多万人的地步了”。

这种态度在中国的互联网上已经形成一股舆论趋势，即：“在新冠疫情的百年未有之变局下，可能从1949年以来我们从未有过如此完美的契机实现祖国完全统一。”持这种观点的民众认为，如今统一台湾的“天时、地利、人和”都已具备。所以像“三叔侃侃”这样的用户会做出：“别等了，就现在”这样的表态。但这是否意味这台湾和大陆之间的一场战争已经近在眼前？张五岳则不这么认为。在他看来，如今《人民日报》的文章，更多表达的是大陆的情报机关，对台湾情报部门的不满和抗议。从这次的“勿谓言之不预”来预测两岸之间即将爆发战争，属于一种过度推论。



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