警告中國勿援俄  美要北京「吸取教訓」莫犯台

（德國之聲中文網）美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）週三（4月6日）在眾議院外交事務委員會的聽證會上表示，美國對俄羅斯實施的制裁應該已經讓中國「充分了解 」向莫斯科提供物質支持可能面臨的後果。

她表示，美國的盟友和合作夥伴針對俄羅斯總統普丁、該國經濟和寡頭協調的一系列制裁和出口管制就是給中國領導人習近平的例證。

謝爾曼說：「我認為，這讓習主席很好地了解，如果他以任何物質方式支持普丁，他可能會碰到什麼事。」

她說，北京應該從西方對烏克蘭問題的協調反應中「吸取正確的教訓」，即中國若以武力奪取台灣，相關的任何行動都是不可接受的。謝爾曼說：「我們希望中國明白，任何此類行動都會看到國際社會的反應，而不僅僅是美國的反應。」

中國至今拒絕譴責俄羅斯在烏克蘭的行動，或稱其為入侵，並批評西方對莫斯科的制裁。中國外交部發言人趙立堅6日在例行記者會上，再次批評美國升級對俄「單邊制裁」，並「脅迫全世界選邊站隊」，要美國「停止揮舞制裁大棒」

不過日前4月2日，中國外交部歐洲司司長王魯彤在記者會上介紹歐中峰會時則說：「我們沒有做任何事情來故意規避對俄羅斯的制裁。」

近年來，北京和莫斯科的關係越來越密切，包括在2月份宣佈建立「無上限」的伙伴關係。對此，謝爾曼說，北京對於和俄羅斯關係緊密的事實，在俄羅斯入侵烏克蘭，特別是布查殺戮事件發生後感到更加「矛盾」。

她說：「這並不是說他們不把俄羅斯看作是合作夥伴。我並不天真。但他們也一直公開表示這不是一個聯盟。」

美國總統拜登在3月份的視訊通話中警告習近平，任何幫助俄羅斯對抗西方制裁或提供軍事援助的物質支持都會有「後果」。拜登也說，中國知道其經濟與西方的連結比俄羅斯更多。

台灣問題浮上檯面

同一天，美國財長耶倫（Janet Yellen）也被問及如果台灣受到中國武力威脅，美國是否會制裁北京。她說： 「絕對的。我相信我們已經表明，我們可以。在俄羅斯的情況下，我們威脅俄羅斯要承擔重大後果，也已經施加了重大的後果。我認為，你不應該懷疑我們在其他情況下採取同樣行動的能力和決心。」

除了經濟上的防備，美國國防部5日也宣布最新一波對台9500萬美元軍售，是美國總統拜登（Joe Biden）上任後第3度對台軍售。

本次軍售內容為愛國者專案人員技術協助（Patriot Contractor Technical Assistance），提供專業技術援助，包括愛國者防空系統、相關設備與後勤培訓、規劃、部署、維護等支援，以及地面設備、備件與消耗品所需的技術支援。

上個月美國才通過1億美元對台軍售，協助台灣愛國者飛彈工程勤務（International Engineering Services Program，IESP）及飛彈效能鑑測（Field Surveillance Program，FSP）計畫的設備與服務。北京隨後「強烈譴責」，台北則是表達「誠摯感謝」。

(路透社、美聯社等)

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