謹記俄羅斯教訓 德外長：勿過度依賴中國

（德國之聲中文網）德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）週二（10月18日）表示，在調整對華策略之際，德方必須避免犯下以往高度依賴俄羅斯能源的錯誤，勿過度仰賴中國經濟。

美聯社報導，貝爾博克在柏林舉辦的一場外交政策論壇上說：「我們首先必須從近幾十年來對俄羅斯的政策中記取教訓。」

貝爾博克承認，德國無視了東歐夥伴對其過度仰賴俄羅斯能源的警告，因而在烏克蘭遭入侵、俄羅斯受西方制裁之後，面臨能源短缺危機。她表示：「單方面經濟依賴正使我們面臨『政治勒索』（political blackmail）。俄羅斯方面，現在已是覆水難收，我們必須確保不會再犯同樣的錯誤。這意味著，我們必須在對華政策中更有力地考慮到這一點。」

她並指出，德國政府目前正在起草的「國家安全戰略」計畫，內容將包括德國對華戰略，該計畫也將被納入歐盟對中國的策略之中。但她沒有透露更多有關細節。

她說，德國必須正視，相信國際法的國家和合作的國家，與相信專制政權的國家之間面臨「制度競爭」。

德国外长：“没人可以勒索我们”

過去近20年來，儘管東歐對俄羅斯與德國直接相連的天然氣管道已表達強烈不滿，但德國政府仍不斷加強與俄羅斯的經濟往來，尤其是在能源方面。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，雙方關係急劇惡化。自8月底以來，俄羅斯一直沒有向德國輸送天然氣，德方只好積極尋找替代的天然氣來源。哈貝克哈贝克

美聯社指出，德國企業近年在中國大量投資，中國更是德國最大的貿易夥伴之一。外界關注，德國會否將俄羅斯的教訓視為前車之鑑，調整對華貿易政策。近期，針對中國遠洋海運集團欲入股漢堡港運營公司一事，德國內部展開激烈爭論。德國情報部門負責人本週一（17日）警告，中國可能利用關鍵基礎設施的股權，作為達成其政治目的的籌碼。

9月，德國聯邦經濟部長哈貝克（Robert Habeck）證實，德國聯邦政府正在制定新的對華貿易政策，以降低對中國原材料、電池和半導體產品的依賴性。他承諾在與北京的貿易往來中，德國不會再「天真」。

但與綠黨籍的貝爾博克、哈貝克相比，社民黨籍的德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）的態度似乎顯得更為保守。路透社報導，肖爾茨上週在德國機械產業論壇上表示：「我們必須繼續與個別國家做生意，而這其中也包含中國。」他認為，與中國「脫鉤」並非明智之舉。

不過肖爾茨也強調：「但我們必須確保同時與世界上的其他國家進行貿易，並考慮到亞洲、非洲和南美洲地區。」

據報，肖爾茨可能於11月初訪華，預計商討兩國之間的經貿關係、人權及烏克蘭議題。德中政府尚未證實此消息。

澳大利亞戰略政策研究機構分析師杭特（Fergus Hunter）於美媒「政客」（Politico）​撰文表示，德國訪中時間點正逢中共二十大結束後不久，若習近平打破慣例連任第3屆中共總書記，此舉可能被解讀成在「臣服聖上」（kiss the ring）。

針對德中「脫鉤」之說，中國外交部上週在例行記者會回應：「以價值觀決定遠近親疏，將正常的經貿關係政治化，不利於國際合作，也無助於實現所謂的市場多樣化。」

（美聯社、路透社、彭博社）

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