謝鋒赴五角大廈會談 中美軍事對話有譜？

（德國之聲中文網）路透社報導，美國國防部發布聲明稱，中國駐美大使謝鋒週三（7月12日）在五角大廈會晤了美國負責亞洲事務的助理國防部長拉特納（Ely Ratner），討論兩國的防務關係，以及一系列「國際和區域安全問題」。此前，美國曾指中國不願在軍事方面進行對話。

五角大廈發言人邁納斯（Martin Meiners）表示，拉特納在這場約90分鐘的會議中強調，美國國防部致力維持美中之間「開放的軍事交流管道」。

中國駐華盛頓大使館則稱，謝鋒在會談中就兩國、兩軍關係闡明了立場，並要求美方依中美3個聯合公報的原則，謹慎處理台灣等敏感議題，以行動管控分歧，推動兩國兩軍關係逐步重回正軌。

美國史汀生中心（Stimson Center）的中國項目主任孫韻表示，中國大使不常會見美國的高階國防官員，這是一場「非常不尋常」的會議，「顯示中國至少正在回應美方的擔憂，但實際進展仍需要時間和談判」。

中美軍事對話困難

五角大廈的最高政顧問卡爾（Colin Kahl）7月10日在倫敦的論壇上表示：「我們定期與北京聯繫，以強化我們的危機溝通和管理管道，但他們卻不斷把我們拒於門外。」

中美之間因台灣議題、美國先進技術出口禁令和中國以國家主導的產業政策等問題而陷入低谷，華盛頓一直在努力修復兩國關係，近期也派出一系列代表訪問中國——國務卿布林肯（Antony Blinken）6月造訪中國，讓他成為2018年以來首位訪華的美國國務卿；財政部長耶倫（Janet Yellen）本月稍早也訪問了北京；氣候特使克里（John Kerry）預計下週將前往訪問。

儘管中美在上述領域已開始對話，但此前美國國防部曾希望讓兩國防長在6月的新加坡「香格里拉對話」上會晤，遭到中方拒絕，雙方軍事溝通繼續停滯。當時，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）對此表示遺憾，並稱兩國國防部門應有開放的溝通管道；布林肯亦曾表示：「不溝通是最危險的事。」中國國防部則說，雙方交流困難的責任全在「不顧中方關切，人為製造障礙」的美方，中國外交部發言人毛寧曾要求美國「展現誠意」。

造成兩國軍事對話困難的障礙之一，可能是美國對中國國防部長李尚福的制裁。擔任中國國防部長前，李尚福曾是中共中央軍委裝備發展部部長，2018年因協助中國進口俄羅斯武器而遭美國制裁。

孫韻分析，除非華府取消對李尚福的制裁，否則北京不太可能接受兩國進行國防部長級的會議：「有些人認為，要恢復兩軍在工作層面的交流，李尚福和奧斯汀的會議將是先決條件。這不是必須的，但就禮節而言，這滿合理的。」

（綜合報導）

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