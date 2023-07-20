 謝鋒批美不公平競爭 王毅：改造中國不可能 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.07.2023

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謝鋒批美不公平競爭 王毅：改造中國不可能

雖然中國外長秦剛繼續「消失」，但中國與美國之間的外交往來沒有停歇：前美國國務卿季辛吉訪華，與中共中央外事辦主任王毅會面；中國駐美大使謝鋒在美國的論壇中，則呼籲美國勿進一步祭出科技管制。

圖為中國駐美大使謝鋒今年5月上任時在紐約甘迺迪機場發表談話（資料照）

圖為中國駐美大使謝鋒今年5月上任時在紐約甘迺迪機場發表談話（資料照）

（德國之聲中文網）在美中關係仍然緊張之際，儘管中國外長秦剛超過3週沒有在公開場合露面，但中國與美國之間或「軟」或「硬」的外交互動仍在繼續。軟的一面，美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）白宮氣候特使克里（John Kerry）等美國政要訪華，展現合作與對話的可能性；在硬的一面，中國駐美大使謝鋒警告美國，如果美國繼續對中國推動高科技管制，中國就會報復。

美聯社指出，中國希望通過與基辛格的會面，來重振與美國的外交關係。基辛格週二（7月18日）與中國國防部長李尚福會面後，週三（19日）也會見了中共中央外事辦主任王毅。

根據中國外交部，王毅在與基辛格的會面中稱他為「老朋友」，並說基辛格對中美關係破冰有「歷史性貢獻」。王毅還提到中國的發展有其自身的「必然歷史邏輯」，因此「試圖改造中國是不可能的，圍堵遏制中國更是做不到的」。

現年百歲的前美國國務卿基辛格再度訪問中國，並得到中方高規格接待，圖為今年2月他在美國加州的雷根圖書館演講。

現年百歲的前美國國務卿基辛格再度訪問中國，並得到中方高規格接待，圖為今年2月他在美國加州的雷根圖書館演講。

王毅與基辛格會面 有助於中美關係？

王毅向美方喊話，主張中國對美國的政策「保持高度連續性」，也就是依照中國國家主席習近平提出的原則：相互尊重、和平共處、合作共贏。至於美國對華政策，王毅這麼說：「需要基辛格式的外交智慧，需要尼克松式的政治勇氣。」

中國外交部援引基辛格的話說，無論多麼困難，雙方都應該平等相待，保持接觸，「試圖孤立或隔絕另一方都是不可接受的」。

此前一天，基辛格在會見中國國防部長李尚福時也表示，美國和中國應該消除誤解，和平共處，避免對抗。當時李尚福說：「美方一些人未同中方相向而行，致使中美關係徘徊在建交以來的低谷。」

部分專家認為，基辛格的外交斡旋，能否帶來美中關係進展的具體成效仍然未知。美國智庫德國馬歇爾基金會（GMF）印太項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）向美國之音表示：「中方高度重視與他（基辛格）的友誼，他帶來的信息會被傾聽，但是否被採納還有待觀察。」

基辛格會晤中國官員之際，拜登政府官員、氣候特使克里也在進行訪華之旅。克里是繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和美國財政部長耶倫（Janet Yellen）之後，近幾週第3位前往中國的拜登政府高級官員。

中共中央外事辦主任王毅18日會見了美國氣候特使克里，19日也與美國前國務卿季辛吉會晤。

中共中央外事辦主任王毅18日會見了美國氣候特使克里，19日也與美國前國務卿季辛吉會晤。

現年100歲的基辛格在卸任美國國務卿之後，經常定期的訪問中國，而對於本次的訪問，華盛頓方面表示，事前已獲悉基辛格本週對中國的訪問，但表示他並不代表美國政府。

美聯社指出，美國官員這一波外交行動尚未得到來自中國的回報，而中國也有自身希望美方做出來的讓步。不過，包括克里在內的現任美國官員表示，他們不會向北京提供任何這種交易。

謝鋒警告美國勿進一步科技管制

中國一方面與美國鴿派人士互動，一方面也持續向美方釋出強硬態度，並未展現明顯的妥協之意。

據路透社報導，中國駐美大使謝鋒週三（19日）說，中國不希望發生貿易戰或科技戰，但如果美國對中國的晶片產業施加更多限制，中國肯定會做出回應。

謝鋒在美國華府舉行的阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）表示，中國並不迴避競爭，但美國定義競爭的方式，以及美國禁止高階晶片出口至中國的做法，並不公平。根據中國駐美大使館公布的新聞稿，謝鋒說：「就像在游泳比賽裡自己穿上最先進的鯊魚皮泳衣，別人只許穿過時的泳衣，還有起碼的公平嗎？」

「中方不希望世界降下『鐵幕』，也不希望拉下『矽幕』，比誰都不希望陷入『以牙還牙』的惡性循環。」謝鋒批評美國禁止向中國出口高階晶片、把部分中國企業納入制裁名單等做法，並稱中國政府不會因為挑釁而退縮：「人不犯我、我不犯人，人若犯我、我必犯人……中國政府更不會坐視不管。」

拜登政府持續研擬限制先進半導體、量子計算和人工智能等領域投資的行政命令。一位美國高級政府官員表示，美方的目標是在美國勞動節（9月4日）之前，完成對該命令的審查。

美國財長耶倫上週在結束為期4天的中國之行時表示，她已與中國官員討論過此案，並表示任何美國對華的投資限制具有「高度針對性」，僅明確針對可能對美國國家安全造成具體影響的少數產業。 

专访：美国是时候表明有对话的意愿

（綜合報導）

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