講好中國故事？中外記者會王毅說了什麼

（德國之聲中文網）兩會期間，中國外交部長王毅週三（3月7日）召開長達90分鐘的中外記者會。在記者會上，總部位於杜拜的中阿衛視記者提問：新時代中國故事的亮點為何？外國記者在講好中國故事方面又能發揮什麼作用？王毅認出該名記者並回應：「你是跳科目三的小夥子，我看過你的視頻。」

王毅稱，「中國故事不是孤立的，它是人類故事的重要篇章」，並指講述中國故事的外國朋友與記者不斷增多，近年也有越來越多外國網紅講述中國故事。

此前，人大會議發言人宣布今年起取消總理記者會。而去年在秦剛遭免職外長後，外傳劉建超可能接任，但在會議議程上，並沒有包含人事任命案。這一次王毅回鍋出任外長所召開的中外記者會．尤其受到媒體關注。

门里门外看中国两会 经济增长目标不变 中国国务院总理李强在全国人大会议所作的政府工作报告中，将2024年GDP增长目标订为“5%左右”。李强说，实现今年预期目标“并非易事”， 各地区各部门要“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，发展目标还包括，城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右。

门里门外看中国两会 取消制造业外资准入限制 政府工作报告列出的任务包括加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩；为科技创新和先进制造业提供更多资源。李强还再次强调了“高质量发展”、“新质生产力”等说法。为了吸引更多外资，报告还宣布将全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。

门里门外看中国两会 国防预算与对台表述 中国新一年度的国防预算将增加7.2%，增幅向上一年看齐。自习近平上台以来，中国的军费开支已经翻了一番。目前在中美关系矛盾迭起、台海局势紧张的背景下，中国的军备预算尤其引发关注。路透社注意到，今年政府工作报告谈到台海时没有使用“和平统一”一词。报道称这并非第一次，但用词的改变仍被视为对台立场可能有变化的迹象。

门里门外看中国两会 李尚福“已经不是”人大代表 在3月4日人大会议开幕前的新闻发布会后，会议发言人娄勤俭回答新加坡《联合早报》关于李尚福是否会参加两会的提问时说：“他不能参加，因为他已经不是代表。”李尚福去年3月出任国家中央军委委员、国务委员、防长。去年8月底，他从公众视野中消失，两个月后被免去中央军委委员、国务委员和防长职务。但官方至今没有宣布李尚福被罢免人大代表职务的消息，也没有公告他请辞人大代表。

门里门外看中国两会 代表建议：产假延长至两年 全国政协委员、四川大学华西医院的甘华田在两会上建议，延长女性带薪“育产假”至2年，直到孩子上幼儿园，以提高家庭生育意愿。该建议引起热议，登上百度、微博热搜。反对意见认为，这可能适得其反，让女性重返职场乃至就业更加困难。全国妇联原副主席、人大代表谭琳则建议依法遏制就业性别歧视，合理分担生育成本。

门里门外看中国两会 “一老一少”免费医疗？ 四川雅安市一所中学校长、全国人大代表庹庆明建议对6岁以下、75岁以上公民实行免费医疗的提案也引起了广泛的讨论。赞成者认为，这将大大减轻人们的生育压力和养老压力。还有代表提议，应把全民免费医疗作为一项远景目标来规划。有关免费医疗的话题并非第一次在两会上被提出。中国国家卫健委在2021年12月对政协十三届全国委员会第四次会议有关提案的答复称，由于“财政支撑能力尚且有限，医保筹资水平还不高，基金支撑能力还不足，一段时期内暂不具备实行全民免费医疗的各项基础”。

门里门外看中国两会 北京戒备森严 据法新社报道，与往年一样，两会前北京市中心大片区域就被封锁，交通受到管制。街道和天桥上出现了大批的公安和志愿者。警察在经过天安门广场的长安街沿线的检查站站岗，安保人员带着嗅探犬在主要街道巡逻。游客若要进入天安门广场，必须提前一天预约，还要“过三关”、接受三次安检。

门里门外看中国两会 “敏感”人士被监控 两会期间也是当局言论审查和管控异见人士的高压期。微博管理员周一呼吁用户 "共同营造良好的言论氛围"。前独立记者高瑜上周在X平台发贴称，“北京各区国保又齐出动，打电话的打电话，上门的上门”，阻止外地异见人士来京与同道者聚会。高瑜本人也被“上岗”。多名异见人士在社交媒体上反映受到当地警方严控，有的被软禁，有的被旅游。



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涉台發言

有媒體詢問兩岸關係在今年1月的台灣選舉後，兩岸「和平統一」的前景是否黯淡？王毅重申「一個中國」原則以及「台灣議題屬中國內政」的主張。他稱：「台灣地區選舉只是中國的一個地方選舉」，並批評「台獨」勢力是「台海和平穩定的最大破壞性因素」。

「我們的底線也很清楚，那就是絕不允許台灣從祖國分裂出去。 台灣島內誰想搞『台獨』，必將遭到歷史的清算。」王毅還警告，其他國家若「縱容支持台獨」，也將「引火燒身」。

週二（5日），中國總理李強在人大會議上發表政府工作報告，提到「統一」時省去了「和平」二字，有說法認為這顯示中國強化了對台表述。

不過，中國國家主席習近平週三（6日）參與政協的團組會議，仍然使用「和平統一」一詞，並稱要團結、壯大島內外「反獨促統」力量。

今年1月，民進黨籍的現任台灣副總統賴清德當選下屆總統，將於5月就職。外界關注中國是否在今年兩會釋出新的對台立場訊號，但有專家向DW表示，兩會通常不是釋出對台重大政策的場合，且李強的工作報告大致維持中國一貫的基調，不必「過度解讀」。

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南海爭端

近期菲律賓與中國因南海主權爭端，頻頻發生衝突。東協（ASEAN）特別峰會本週在澳洲舉行，菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）5日向中國喊話：「不要再騷擾我們。」

針對南海問題，王毅稱中方「一直保持高度克制」，並再次提出「中國依法管轄南海諸島」的主張。他說：「我們不允許善意被濫用，不接受海洋法被歪曲。對蓄意侵權，我們將依法正當維權；對無理挑釁，我們將及時據理反制。」他還警告，「域外國家」不應在南海「挑事生非」。

中國認為幾乎整個南海的主權屬於中國；不過，2016年海牙的仲裁法庭曾裁決，中國的「九段線」主張沒有法律依據。中國不承認該裁決。

菲律宾谴责中国南海制造事端 导致4人受伤

中美與中俄關係

針對中美關係，王毅強調「合作共贏」、「相互尊重」等原則。然而，王毅同時也說美國對中國仍維持「錯誤認知」。

王毅說：「不得不指出的是，美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正實現。 打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度。」

王毅以一連串反問批評美國「聽到中國這兩個字就緊張焦慮」，且「執意壟斷價值鏈高端，只讓中國停在低端」，這些對中國的「打壓」都將反過來「害了自己」。他也「敦促美方認清歷史大勢，客觀理性看待中國的發展」。

自從去年2月的「氣球事件」後，中美兩國關係急凍，但隨後已有好轉跡象；11月的「拜習會」上，雙方更在芬太尼、軍事交流等領域上達成共識。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財長耶倫（Janet Yellen）等官員多次強調，美方無意遏制中國，並不尋求「脫鉤」；不過，中國認為美國正透過高科技出口管制，希望壓制中國。

图说旧金山拜习会 抵达旧金山 11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。

图说旧金山拜习会 相隔一年之后的“拜习会” 当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。

图说旧金山拜习会 旧金山面貌一新 为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。

图说旧金山拜习会 拜习对“美中竞争”解释不同 拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”

图说旧金山拜习会 斐洛里庄园 美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。

图说旧金山拜习会 红旗和野兽 中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。

图说旧金山拜习会 拜登单独举行新闻发布会 会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。

图说旧金山拜习会 美国商界晚宴 习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”

图说旧金山拜习会 美国商界大巨头云集 据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 ​​《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”



相較於中美之間的矛盾，王毅把中俄關係形容為「不同於冷戰舊時代的大國關係新範式」。他表示：「霸權不得人心，分裂沒有前途，大國不應對抗，冷戰不能重來。」

王毅主張，中俄兩國「不結盟、不對抗、不針對第三方」，也重申中國支持「多邊主義」，並稱中俄關係「順應世界多極化」的潮流。

王毅還說，中俄不只「政治互信」深化，貿易額也「達到創紀錄的2400億美元」，「俄羅斯的天然氣進入中國千家萬戶，中國汽車行駛在俄羅斯大街小巷」。

自俄烏戰爭爆發以來，美國與歐盟對中俄的經濟往來多有批評，指責中國讓俄羅斯在歐美制裁下，仍得以在經濟上維持命脈。

（綜合報導）

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