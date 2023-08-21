 諜影幢幢 中國再調查CIA間諜 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.08.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

諜影幢幢 中國再調查CIA間諜

北京上個月實施了修訂後的《反間諜法》，賦予當局比以往更大的權力來懲罰構成國安威脅的行為，本月更鼓勵公民參與反間諜工作。這引起了美國的警惕，兩國的諜報戰開始浮上檯面。

近年來，美國和中國之間的關係因國家安全等問題而惡化。華盛頓指責北京從事間諜活動和網路攻擊，但中國否認了這些指控，並主張自身也受到間諜威脅。

近年來，美國和中國之間的關係因國家安全等問題而惡化。華盛頓指責北京從事間諜活動和網路攻擊，但中國否認了這些指控，並主張自身也受到間諜威脅。

（德國之聲中文網）中國國家安全部週一（8月21日）表示，一名被指控替美國中央情報局（CIA）從事間諜活動的中國公民正在接受調查。

該部表示，這名39歲的中國公民姓郝，未透露性別，是某部委幹部，曾赴日本留學，而此次招募間諜活動就是在日本進行的。 

不到2週前，有另一名在義大利招募的中國公民也涉嫌為美國中情局從事間諜活動。 美國駐北京和東京大使館沒有立即回應路透社的置評請求。

該部表示，郝姓人士在辦理簽證申請時結識了一位名叫泰德（Ted）的美國使館官員，泰德邀請郝姓人士共進晚餐，贈送禮物，並邀请郝姓人士幫忙撰寫一篇論文，承諾支付費用。

國安部稱，泰德在郝姓人士駐日本大使館任期結束前，為其介紹了一位名叫「李軍」的同事。李某與郝某隨後保持合作關係。

在郝某完成學業之前，李某透露自己是駐東京的美國中情局人員，並煽動其叛亂，鼓勵其返回中國為「核心和關鍵單位」工作。國安部聲明稱，郝某簽署了一份間諜協議，接受美國的評估和培訓。

國安部表示，郝某回國後「根據中央情報局的要求」在國家部門工作，提供情報給美國中情局並收取美國報酬。

（路透社、法新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

FILE - The seal in the lobby at the CIA headquarters in Langley, Virginia, USA, 14 August 2008. EPA/DENNIS BRACK/POOL (zu dpa CIA entschuldigt sich für Spähangriff auf Senatscomputer vom 01.08.2014) +++ dpa-Bildfunk +++

中国称破获一起CIA间谍案 11.08.2023

中国国家安全部宣布破获一起美国中央情报局间谍案。7月1日，中国开始实施修改后的反间谍法。一周前，美国司法部才宣布，两名美国海军士兵因向中国出卖军事情报而被捕。

Symbolbild Bilanz | Verwendung weltweit

中国还有哪些数据黑洞？ 17.08.2023

在中国各项经济数据不振，民众信心低迷之际，统计部门宣布暂停发布青年失业率，引发网络舆论的嘲讽。在中国，越来越多的经济和科学信息数据不再完整。

BEIJING, CHINA - MARCH 03: Chinese national flags flutter in front of the Great Hall of the People ahead of the annual two sessions on March 3, 2023 in Beijing, China. The first session of the 14th National People s Congress NPC is scheduled to open on March 5, and the first session of the 14th National Committee of the Chinese People s Political Consultative Conference CPPCC is set to begin on March 4. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xVCGx VCG111425271028

中国呼吁全民反间谍 美国务院表示忧心 01.08.2023

中国国安部日前发文呼吁「反间防谍需要全社会动员」，称将加强举报、奖励等机制。美国国务院2日表示让公民彼此监视，此举令人忧心，有中国观察家更把这跟北韩或苏联政权相比拟。

广告

媒体看中国

习近平和普京都已年满70岁

墙外文摘：如何阻止年迈独裁的习近平打台湾？

有评论认为，外交手段没能阻止普京入侵乌克兰，也不大可能改变习近平吞并台湾的念头，他已将收复台湾描述为实现“中华民族伟大复兴”的重要一步。想收复失地的独裁者们一般不会被好言好语说服。他们只能被强大军事力量和韧性经济体的联盟阻止。