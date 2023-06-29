談印太局勢 布林肯：遏制中國不符美國利益

（德國之聲中文網）美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）週三（6月28日）出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）舉辦的南海論壇，回應有關台海議題的提問時呼籲，台灣將進入總統大選的敏感時期，各方應負責任行事；他也表示，無論台灣最終由哪位候選人勝出、執政，美國「都期待與其合作」。

《華爾街日報》25日曾報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前訪中時，中方曾就「在台灣大選的結果上，美國是否有既得利益」、「美方是否視民進黨為朋友」等選舉相關議題，表達了擔憂；布林肯回應，美國將在這場選舉中對各候選人一視同仁，且不支持對選舉進行任何干預。

康達在論壇上重申，不論公開和私下場合，包括布林肯在訪華期間，美國均已表達過對台海議題的立場——美方「一個中國政策」並未改變，並依《台灣關係法》等原則行事，美國支持維護台海和平穩定現狀、不支持台獨，並反對任何一方片面改變現狀。

他表示，全球貨運量有約半數都經過台海、高達9成的高階晶片都由台灣製造，擁有蓬勃民主的台灣也是美國前10大的貿易夥伴；若台海發生衝突，將對全球經濟帶來毀滅性衝擊，因此美國十分關注台海，也認為全世界都應致力維繫台海和平與穩定。

然而，康達稱，近期美國「看到中國越來越多地向台灣施壓、進行脅迫」。這一點，布林肯28日參加外交關係協會（CFR）講座時亦有談及。

布林肯指出，中國早在2016年就開始「採取行動，暗示現狀不可接受」，例如對台進行經濟脅迫、國際孤立等。

他表示，《台灣關係法》一直確保美國可以用必要手段協助台灣自衛；而這項政策的變動，「很大程度上取決於北京正在做什麼或不做什麼」。

布林肯：希望中國經濟上成功

28日講座上，CFR的會長哈斯（Richard Haass）向布林肯提問：「牽涉到像中國這樣的國家時，我們的目標僅僅是阻止他們取得跟國安直接相關的東西嗎？還是說我們其實在試著減緩中國的成長？」

對此，布林肯回應，這是他6月中旬出訪北京時，跟中國政府花很長時間討論的議題。他說，雖然中國認為美國的目的是「遏制」他們、與他們脫鉤，但事實並非如此。

「阻礙他們並不符合我們的利益……我們不希望作為唯一驅動全球經濟成長的引擎，，而希望看到中國在經濟領域成功，這符合我們的利益。」布林肯補充道，美國確實有對中國祭出出口管制，以避免中國將獲取的美國技術拿來對付美國本身，但他強調管制範圍經過嚴格定義。

被問及美國對中國的外交政策有什麼務實的目標，布林肯形容，這「沒有明確的終點線」，關鍵是如何找到「和平共存的方法」。他說，雙方競爭不應導向衝突，而這首先要能恢復溝通管道，「直接、明確、坦率」地討論雙方差異，並在可合作的領域上合作。

此前，美國總統拜登曾在日本廣島七國集團（G7）峰會落幕後表示，美中關係應很快就會「解凍」。5月22日，中國外交部發言人毛寧回應此說法：「中美之間保持著必要的溝通，但是美國如果一邊說要溝通，一邊不擇手段地打壓遏制中國，對中方的官員機構和企業實施制裁，這樣的溝通誠意和意義何在？」

針對美國及盟友的出口管制，中國也多次批評美國「將經貿問題政治化」，並封殺、調查美光（Micron）等企業，相關舉動被外界視為中國對美國政府的反擊。

专访：美国是时候表明有对话的意愿

美中航班將增加

儘管美中關係自年初的「間諜氣球」事件後惡化，但近期布林肯訪華，許多專家持正面看法，認為雙方至少開啟了對話的可能性。路透社報導指出，雙方關係未取得重大突破，但同意穩定關係。27日，美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）與中國駐美大使謝鋒通電話，跟進布林肯與北京討論的議題；中國對此表示，「希望美方與中方相向而行」。

美國國務院亞太助卿康達28日在論壇上提及，布林肯訪華期間，中美雙方「考慮分段增加美國和中國之間的商業航班數量」，以改善人員往來。

他說，在疫情前、每週約有350趟航班往返美中之間，而目前每週僅有24趟。他表示：「我們應該要有更多（航班）的。」

此外，他希望中美學生到對方國家留學的人數不平衡狀況能有所改善。他估計，在美留學的中國學生約有30萬人，而在中國求學的美國學生僅有350名。

美國強化與印度關係

在南海議題方面，康達提到，美國與印度將加強夥伴關係，並擴大美日印澳的「四方安全對話」合作。

根據路透社，印度總理莫迪（Narendra Modi）上週赴華府進行國事訪問期間，美印雙方共同宣告兩國是「世界上最親密夥伴之一」，並強調在處理如南海問題等對國際海事秩序的挑戰時，兩國將堅守國際法。

康達在CSIS的論壇上表示，對於中國在爭議海域進行「明顯且具上升趨勢的脅迫」，美國有所意識。

談及中國與其他南海主權聲索國的爭端，康達表示，「大國不該欺負小國」，並指出美國在南海地區的關注重點，是與擁有共同願景的夥伴建立關係，並協助增強他們的能力，藉此穩定世界和平。「我們樂意與支持這個願景的任何國家合作，這當然包括印度。」

路透社指出，印度雖非南海主權聲索國，近年來仍在該地區加強了安全方面的聯繫，表明其有意在「對抗中國」方面發揮更大作用。

據報導，印度海軍25日稱將把1艘現役導彈護衛艦贈予越南作為禮物，這是印度向任何國家贈送的第1艘軍艦。

（綜合報導）

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