談中國干預加拿大 特魯多：選舉未受北京影響

（德國之聲中文網）加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）週三（11月23日）針對他20國集團峰會期間，與中國國家主席習近平會晤時提到的嚴重關切，做出進一步說明。

在峰會上，加拿大總理辦公室向記者透露，特魯多針對中國對加拿大的「干預」，向習近平提出嚴重關切，但當時總理辦公室並未提供具體細節。而後在網上廣傳的一段視頻中，可以看到習近平在和特魯多說話，翻譯用英文對特魯多說：「我們昨天討論的內容，今天都登到報紙上了」。接著聽到習近平說：「這不合適啊……而且我們也不是那樣進行的。」他接著說：「如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通。否則這個結果就不好說了。」

特魯多則回應說，「在加拿大我們相信自由、公開和坦率的對話」。他還說，「我們會持續尋求建設性合作，但在一些問題上我們會有分歧。」習近平似乎無意繼續討論，順著說，「要創造條件，創造條件」。然後伸出手同特魯多握手後，面帶笑容走開了。

23日在加拿大國會下議院的提問期間，保守黨領袖波利耶夫（Pierre Poilievre）問特魯多：「當總理提出他對中國干擾加拿大的嚴重關切時，他指的是什麼具體干擾？」

特魯多表示：「我們多年來知道，中國政府的代表一直在與加拿大社區接觸，與當地媒體接觸，我們也得到關於中國非法警察服務站的報告。這些都是我們繼續關注的事情，我們的官員對此保持積極態度，我們將繼續保持警惕，以確保加拿大人的安全。」

波利耶夫接著問道，特魯多是否曾被告知有關中國「干擾」的情況。特魯多表示，加拿大情報官員和安全專家定期向他介紹加拿大面臨的威脅，「無論是網絡威脅，還是對加拿大僑民社區的干擾，還是利用網上的錯誤信息或虛假信息。」

特魯多：加拿大選舉完整性從未受到質疑

此外，特魯多還被問及他是否知道所謂中國干預加拿大2019年聯邦選舉一事。加拿大下議院的一個委員會正在調查這個議題，因為加拿大環球新聞本月報道，中國的資金流向了加拿大的一個親北京網絡，其中至少有11名候選人參加了那次選舉。

加拿大首席選舉官佩羅（Stephane Perrault）週二（11月22日）向下議院的委員會說，他「無法談論最近新聞報道內容的准確性」。佩羅告訴加拿大國會議員，他沒有收到任何關於中國具體干預加拿大該次選舉的報告，而關於此類報告的任何調查都不是由他負責，而是由加拿大選舉事務專員負責。他補充說：「我沒有理由相信這次選舉總體上不是一次自由和公平的選舉。」

加拿大眾議院「魁北克集團」的領袖特利安（Alain Therrien）在提問期間指責特魯多在G20期間，「跑到走廊上」抓著習近平便開始討論中國干預加拿大，但在加拿大國內和議會中卻對具體細節佯裝不知情。他問道：「請問你是知道中國干預加拿大的所有細節，而對我們隱瞞，還是只根據一篇新聞報道便與習近平對峙？」

特魯多說這個問題是無稽之談，並重申他的政府總是認真對待關於其他國家干預加拿大的指控。他說，在他收到的所有簡報中，加拿大選舉的完整性從未受到質疑。他重申：「我們不想為加拿大人制造虛假的擔憂，而是要向每個人保證我們系統的完整性。」

（加拿大傳媒、加拿大國家郵報）

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