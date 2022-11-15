 誤播《願榮光》亞洲欖總赴港致歉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

誤播《願榮光》亞洲欖總赴港致歉

亞洲七人欖球賽誤播《願榮光歸香港》事件燃燒多日，亞洲橄欖球總會會長親身赴港會見港府致歉，以期平息風波。同時更多誤標國歌事件曝光，香港奧委會要求所有體育代表隊日後須即場制止錯誤，甚至帶隊離場。

Hongkong | 25. Jahrestag der Rückgabe an China

（德國之聲中文網）香港政務司司長陳國基週二（11月22日）在政府總部，接見亞洲橄欖球總會會長Qais Abdulla Al Dhalai。港府的新聞公佈指，他是專程從杜拜赴港，親身向港府和市民致歉。他解釋，事件源於「當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致，完全沒有任何政治或不良動機」。亞洲橄欖球總會上週的聲明指，該名初級人員播放了從網上下載的歌曲，形容為「簡單的人為錯誤」。

11月13日，香港隊在仁川舉行的亞洲七人欖球賽第二站決賽對戰韓國隊，大會在賽前誤把反修例運動歌曲《願榮光歸香港》當作中國國歌播放。事件迅速發酵並引起建制陣營強烈反彈，行政長官李家超要求港警調查，政務司司長陳國基則約見韓國駐港總領事表示抗議。有親北京人士斥責香港球員當場「反應遲鈍」，立法會議員何君堯更要求解散欖球隊。

Qais Abdulla Al Dhalaikg在會上承諾，同類錯誤不會再發生，亞洲橄欖球總會負上責任，日後會設立中央檔案庫，規定賽事主辦機構必須使用檔案庫內版本的國歌，嚴格禁止使用其他版本。陳國基則在會上重申港府對事件強烈不滿，敦促總會本月底在杜拜舉辦的下一站欖球賽事不能再犯。

男子轉發誤播片段被控煽動罪

在港府與亞洲橄欖球總會會長會面前一天，港警國安處拘捕一名42歲的男子王俊傑，指他涉嫌在社交平台多次發佈引起他人憎恨中港政府、煽惑侮辱國歌和國旗的帖文。明報和香港01等引述不具名消息，指被捕男子曾轉發七人欖球賽播錯國歌的片段，配上「感謝南韓仁川承認香港國歌」字眼。

他週三（11月23日）被正式以「作出具煽動意圖的行為罪」起訴，案件在法院提堂，總裁判官兼國安法指定法官蘇惠德拒絕他保釋，須還押候審。港警亦會見部份香港欖球總會人員，搜集通訊紀錄及錄取口供。警方早前表示，調查事件是否牽涉違反國歌法或國安法。

《願榮光歸香港》（Glory to Hong Kong）是由匿名作曲人在2019年反修例運動期間創作，歌詞講述爭取自由和民主，提及「黎明來到要光復這香港」、「為正義時代革命」等。這歌在示威人士和支持者之間廣泛傳唱，當時甚至有建制派團體和議員取用此旋律，改編為反示威歌曲。在仁川七人欖球賽上播放的歌曲為純音樂版，香港政府稱此曲「與2019年黑暴和港獨肆虐有密切關係」。

另外，在11月6日香港對葡萄牙世界盃欖球賽中，大會在播放中國國歌《義勇軍進行曲》時，字幕標錯為「Glory to Hong Kong」（願榮光歸香港）及「National Anthem of Hong Kong」（香港國歌）。國際欖球總會事後解釋是圖像操作員的失誤，向港方道歉。港隊在7月對賽湯加時，亦有相同錯誤。

港協暨奧委會週二（11月22日）發出指引，如賽事主辦方播國歌時出錯，領隊須馬上帶領隊員做出「T」字手勢要求停止及更正，若未更正便要帶隊離場。如屬下體育總會不跟從，可以會暫停會員資格或政府資助。香港欖總表示會納入指引，承諾如再有同類事件會即時退賽。

（綜合報導）

相关内容

Hong Kong Chief Executive John Lee delivers a speech on stage during an official reception marking the Chinese National Day in Hong Kong, China October 1, 2022. REUTERS/Lam Yik

誤播《願榮光》當國歌 李家超：徹查是否違法 15.11.2022

亞洲七人欖球賽誤播《願榮光歸香港》事件持續延燒，香港特首李家超週一（11月14日）表示，即使主辦單位已致歉，但此案含有「政治目的」，要求港警徹查是否涉及違反《香港國安法》及《國歌法》。

Screenshot Twitter Peking Bezirk Haidian | Protest auf Transparenten https://twitter.com/CDTChinese/status/1580470153170792448

四通桥事件港媒噤声 自我审查成常态 15.10.2022

北京四通桥抗议事件的消息在网上广泛流传，不过事件发生至今，不仅中国大陆媒体对此事件一概不提，香港媒体也几乎全部噤声。在緊縮的政治氣氛下，多家港媒的記者向德國之聲表示，新聞部對於二十大報導的審查比從前明顯增加。

In this April 23, 2014 photo, Bao Tong, aide to the late reform-minded former Communist Party general secretary, Zhao Ziyang, speaks from his home in Beijing, China. After the June 4, 1989, military crackdown to end weeks-long student protests, Bao was imprisoned for seven years. Since his release in 1996, he has lived under house arrest, his moves observed, his visitors screened by security services who sit at a desk in the lobby of his high-rise apartment building. (AP Photo/Ng Han Guan)

鲍彤逝世：对这块土地仍充满希望 10.11.2022

曾疾呼“中国在生病，应该靠民主主义起死回生”的政治人物鲍彤11月9日逝世，享耆寿90岁。这位曾任中共最高领导人赵紫阳秘书的被“软禁”者，直到生命的最后一段，还针砭时弊，为中国的民主政治发声。

广告

媒体看中国

德国车商非常依赖中国市场

德语媒体: 减少对华依赖 企业义不容辞

至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。  