誤播《願榮光》亞洲欖總赴港致歉

（德國之聲中文網）香港政務司司長陳國基週二（11月22日）在政府總部，接見亞洲橄欖球總會會長Qais Abdulla Al Dhalai。港府的新聞公佈指，他是專程從杜拜赴港，親身向港府和市民致歉。他解釋，事件源於「當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致，完全沒有任何政治或不良動機」。亞洲橄欖球總會上週的聲明指，該名初級人員播放了從網上下載的歌曲，形容為「簡單的人為錯誤」。

11月13日，香港隊在仁川舉行的亞洲七人欖球賽第二站決賽對戰韓國隊，大會在賽前誤把反修例運動歌曲《願榮光歸香港》當作中國國歌播放。事件迅速發酵並引起建制陣營強烈反彈，行政長官李家超要求港警調查，政務司司長陳國基則約見韓國駐港總領事表示抗議。有親北京人士斥責香港球員當場「反應遲鈍」，立法會議員何君堯更要求解散欖球隊。

Qais Abdulla Al Dhalaikg在會上承諾，同類錯誤不會再發生，亞洲橄欖球總會負上責任，日後會設立中央檔案庫，規定賽事主辦機構必須使用檔案庫內版本的國歌，嚴格禁止使用其他版本。陳國基則在會上重申港府對事件強烈不滿，敦促總會本月底在杜拜舉辦的下一站欖球賽事不能再犯。

男子轉發誤播片段被控煽動罪

在港府與亞洲橄欖球總會會長會面前一天，港警國安處拘捕一名42歲的男子王俊傑，指他涉嫌在社交平台多次發佈引起他人憎恨中港政府、煽惑侮辱國歌和國旗的帖文。明報和香港01等引述不具名消息，指被捕男子曾轉發七人欖球賽播錯國歌的片段，配上「感謝南韓仁川承認香港國歌」字眼。

他週三（11月23日）被正式以「作出具煽動意圖的行為罪」起訴，案件在法院提堂，總裁判官兼國安法指定法官蘇惠德拒絕他保釋，須還押候審。港警亦會見部份香港欖球總會人員，搜集通訊紀錄及錄取口供。警方早前表示，調查事件是否牽涉違反國歌法或國安法。

《願榮光歸香港》（Glory to Hong Kong）是由匿名作曲人在2019年反修例運動期間創作，歌詞講述爭取自由和民主，提及「黎明來到要光復這香港」、「為正義時代革命」等。這歌在示威人士和支持者之間廣泛傳唱，當時甚至有建制派團體和議員取用此旋律，改編為反示威歌曲。在仁川七人欖球賽上播放的歌曲為純音樂版，香港政府稱此曲「與2019年黑暴和港獨肆虐有密切關係」。

另外，在11月6日香港對葡萄牙世界盃欖球賽中，大會在播放中國國歌《義勇軍進行曲》時，字幕標錯為「Glory to Hong Kong」（願榮光歸香港）及「National Anthem of Hong Kong」（香港國歌）。國際欖球總會事後解釋是圖像操作員的失誤，向港方道歉。港隊在7月對賽湯加時，亦有相同錯誤。

港協暨奧委會週二（11月22日）發出指引，如賽事主辦方播國歌時出錯，領隊須馬上帶領隊員做出「T」字手勢要求停止及更正，若未更正便要帶隊離場。如屬下體育總會不跟從，可以會暫停會員資格或政府資助。香港欖總表示會納入指引，承諾如再有同類事件會即時退賽。

（綜合報導）