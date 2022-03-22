 誤傳尋獲第二個黑盒子 失事東航駕駛是誰? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.03.2022

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誤傳尋獲第二個黑盒子 失事東航駕駛是誰?

東航MU5735航班3月21日下午1點多從昆明起飛，2點20分飛機高度急劇下降，2點23分飛機雷達信號消失，最後墜毀在廣西。至今第二個黑盒子尚未尋獲，各界希望從失事航班駕駛資料中，拼湊出更多真相。

China | Flugzeugabsturz China Eastern Airlines Boeing 737

2022年3月21日，在中國廣西壯族自治區梧州市，軍警在東航墜機現場持續搜尋物證。

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載有132人的中國東方航空MU5735航班日前墜機。目前已發現一部黑匣子，有望解開失事謎團，部分飛機殘骸及人體組織碎片也已經找到，但目前尚未發現倖存者。

就在各界關注東航空難搜救後續時，中國卻有商業公司做起「災難營銷」，引起撻伐。而在東航宣布全面停飛該美國機種時，華盛頓也宣布派代表前往協助調查。

（德國之聲中文網）《中國民航報》（3月25日）報導，中國東方航空失航班第二個黑盒子已經尋獲，隨後多家媒體，包括《南華早報》也跟進報導，不過官媒《新華社》隨即發出消息闢謠稱，一切以搜救指揮部消息為準，中國民航也緊急刪文。

未尋獲的第二個黑盒子是飛行數據記錄器（FDR）面儲存有飛機速度、高度和方向，以及飛行員的操控動作和重要系統性能等資料。

23日發現的第一個黑盒子是駕駛艙的語音記錄器（CVR），紀錄了機長、副駕駛通道的聲音、音頻警報和來自發動機或開關被移動的背景聲音，記錄時長約2至3小時。調查人員說，雖然外殼被損壞，但橙色的圓柱體相對完整。

黑盒子通常被塗成橙色，方便尋找，被認為是查明墜機原因的關鍵，目前兩個黑盒子已經送往北京的民航專業機構進行解讀。

在查明原因之前，東航已停飛223架同款波音737-800飛機，調查可能的安全隱憂。東航強調，停飛是預防措施，不代表飛機有問題，也表示墜毀的該架飛機狀況良好。

China | Flugzeugabsturz China Eastern Airlines Boeing 737

2022年3月22日，在新華社發布照片中可以看到中國官方在東航失事現場搭建了臨時帳篷進行救援工作。

駕駛團隊經驗豐富

東航空難自21日發生至今，不管是調查人員和航空分析人士對失事原因都感覺非常不解。根據空中交通監測服務機構Flightradar24的數據，航班從22000英尺的高空以560公里的高速向下俯衝，雖然中間機身曾短暫拉平並開始爬升，但最後再次向下俯衝墜入廣西山區樹林之中。

東航董事長孫世英在記者會上說：「三位飛行員平時的表現也都是很好的，家庭情況也都比較和睦。」

中國社交媒體上到處流傳飛機處近乎垂直俯衝的畫面，也讓人對於當時機上的情況感到恐懼。各界也開始討論機上駕駛人員的背景和資料，發現駕駛艙裡坐的是資歷完備、經驗豐富的飛行人員。

當時機上的三名飛行員分別是一名機長和兩名副駕駛，第一副駕駛配合機長完成航班任務，第二副駕駛則是觀察員。根據東航記者會，機長在2018年1月聘為B737機型機長，飛行總經歷時間6709小時，第一副駕駛飛行總經歷時間31769小時，第二副駕駛飛行總經歷時間556小時。

綜合媒體報導，機長名叫楊鴻達，今年32歲有一個剛滿一歲的女兒。華爾街日報引述東航機上雜誌《View》1月份發表的一篇文章，表示該雜誌稱楊鴻達是東航雲南公司最年輕的機長之一，並說他從小就想跟隨父親的腳步進入駕駛艙。

許多報導也提及楊鴻達是「飛二代」，父親過去也是東航的機長。業內人士說他做事低調紮實，從低位副駕駛到高位副駕駛，再到機長的過程都相當順利。

副駕駛員張正平今年59歲，是中國第一代商業飛行員，「祖師爺」級的他飛行了40年，飛行安全紀錄近乎完美，曾被譽為「五星機長」。美聯社引述線上新聞媒體The Paper的報導，說他有陽光的性格，並擔任航空學院籃球隊的隊長。

預計今年退休的張正平有很多徒子徒孫，年輕一輩稱他為「張教員」，根據《鳳凰周刊》，機長楊鴻達就是是張正平培訓的機長之一。

有關第二副駕駛的報導則有歧異，中國媒體報導的都是26歲的倪龔濤，但卻有外媒報導是40歲的盧凱。

（綜合報導）

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