誤傳尋獲第二個黑盒子 失事東航駕駛是誰?

（德國之聲中文網）《中國民航報》（3月25日）報導，中國東方航空失航班第二個黑盒子已經尋獲，隨後多家媒體，包括《南華早報》也跟進報導，不過官媒《新華社》隨即發出消息闢謠稱，一切以搜救指揮部消息為準，中國民航也緊急刪文。

未尋獲的第二個黑盒子是飛行數據記錄器（FDR）面儲存有飛機速度、高度和方向，以及飛行員的操控動作和重要系統性能等資料。

23日發現的第一個黑盒子是駕駛艙的語音記錄器（CVR），紀錄了機長、副駕駛通道的聲音、音頻警報和來自發動機或開關被移動的背景聲音，記錄時長約2至3小時。調查人員說，雖然外殼被損壞，但橙色的圓柱體相對完整。

黑盒子通常被塗成橙色，方便尋找，被認為是查明墜機原因的關鍵，目前第一個黑盒子已經送往北京的民航專業機構進行解讀。

在查明原因之前，東航已停飛223架同款波音737-800飛機，調查可能的安全隱憂。東航強調，停飛是預防措施，不代表飛機有問題，也表示墜毀的該架飛機狀況良好。

駕駛團隊經驗豐富

東航空難自21日發生至今，不管是調查人員和航空分析人士對失事原因都感覺非常不解。根據空中交通監測服務機構Flightradar24的數據，航班從22000英尺的高空以560公里的高速向下俯衝，雖然中間機身曾短暫拉平並開始爬升，但最後再次向下俯衝墜入廣西山區樹林之中。

東航董事長孫世英在記者會上說：「三位飛行員平時的表現也都是很好的，家庭情況也都比較和睦。」

中國社交媒體上到處流傳飛機處近乎垂直俯衝的畫面，也讓人對於當時機上的情況感到恐懼。各界也開始討論機上駕駛人員的背景和資料，發現駕駛艙裡坐的是資歷完備、經驗豐富的飛行人員。

當時機上的三名飛行員分別是一名機長和兩名副駕駛，第一副駕駛配合機長完成航班任務，第二副駕駛則是觀察員。根據東航記者會，機長在2018年1月聘為B737機型機長，飛行總經歷時間6709小時，第一副駕駛飛行總經歷時間31769小時，第二副駕駛飛行總經歷時間556小時。

綜合媒體報導，機長名叫楊鴻達，今年32歲有一個剛滿一歲的女兒。華爾街日報引述東航機上雜誌《View》1月份發表的一篇文章，表示該雜誌稱楊鴻達是東航雲南公司最年輕的機長之一，並說他從小就想跟隨父親的腳步進入駕駛艙。

許多報導也提及楊鴻達是「飛二代」，父親過去也是東航的機長。業內人士說他做事低調紮實，從低位副駕駛到高位副駕駛，再到機長的過程都相當順利。

副駕駛員張正平今年59歲，是中國第一代商業飛行員，「祖師爺」級的他飛行了40年，飛行安全紀錄近乎完美，曾被譽為「五星機長」。美聯社引述線上新聞媒體The Paper的報導，說他有陽光的性格，並擔任航空學院籃球隊的隊長。

預計今年退休的張正平有很多徒子徒孫，年輕一輩稱他為「張教員」，根據《鳳凰周刊》，機長楊鴻達就是是張正平培訓的機長之一。

有關第二副駕駛的報導則有歧異，中國媒體報導的都是26歲的倪龔濤，但卻有外媒報導是40歲的盧凱。

（綜合報導）

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