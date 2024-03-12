 誓言媲美特斯拉、保时捷的小米SU7即将上市 | 经济 | DW | 12.03.2024

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经济

誓言媲美特斯拉、保时捷的小米SU7即将上市

小米公司宣布，小米首款电动车SU7正式发布定档在3月28日。去年年底，小米汽车召开技术发布会时，CEO雷军表示，小米汽车的目标是媲美保时捷、特斯拉，打造汽车工业新时代的梦想车。路透社指出，小米在目前最残酷的价格大战中进军全球最大的汽车市场。

去年年底小米汽车在技术发布会上展示了小米第一款电动车SU7。

去年年底小米汽车在技术发布会上展示了小米第一款电动车SU7。

（德国之声中文网）小米公司周二（3月12日）对外表示，小米首款电动车SU7正式发布定档在3月28日。中国全国29城，59家门店同步开启预约。路透社指出，小米在目前最残酷的价格大战中进军全球最大的汽车市场。

在价格大战时期进军市场

对当下行业激烈的竞争环境，小米集团创始人、董事长雷军回应表示，已做好了充分的各方面的准备。他说：“小米汽车的从0到1与小米手机不完全相同，小米汽车需要做出点更不一样的东西，最重要的是真正的智能科技，满足大众对小米、对新能源车的真正期待。” 

小米股价早盘上涨 7%。

今年前两个月中国电动汽车销量增长18%，与2023年全年21%的增幅相距不远。

2月19日，市场领头羊比亚迪宣布两款插混车型秦PLUS荣耀版和驱逐舰05荣耀版上市，起售价为7.98万元。相较于上一版本冠军版车型，新版本车型价格下降了2万元。比亚迪希望通过新一轮降价在内需疲软的情况下吸引消费者。

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小米汽车的目标是媲美保时捷、特斯拉

去年12月底小米汽车召开技术发布会，主题为“跨越”，这是小米汽车的第一次发布会。 在发表会上，雷军表示，小米汽车的目标是媲美保时捷、特斯拉，打造汽车工业新时代的梦想车。 他表示，将从底层核心技术出发和“十倍投入”的决心，最终目标是透过15-20年的努力，成为全球前五名的汽车制造商。

小米CEO雷军在社群媒体上发文称，深知汽车工业之复杂，开拓之不易，并向中国新能源汽车产业先驱致敬。 《致敬短文》中还特意“诚挚向比亚迪、蔚来、小鹏、理想、华为和宁德时代等公司致敬！”

网友评论说，“按照江湖规矩，这属于拜码头”。

小鹏汽车创办人何小鹏发文回应表示：“热烈欢迎小米加入汽车大家庭，为雷总的新创业鼓掌。”理想汽车也转发回应：“坚定理想，共同前行，一起走得更远，让世界 为中国新能源喝采。”比亚迪同样也做出回应：“欢迎小米汽车加入中国新能源汽车大家庭！向雷军敢闯敢创的企业家精神致敬！在一起才是中国汽车。”

吉利虽未被“致敬”，但吉利高管杨学良也转发称：“加油，虽未被致敬，但仍然敞开胸扉欢迎新玩家入场，Good luck and have fun！”

雷军表示，SU7拥有“超级电动机”技术，能够提供比特斯拉和保时捷电动车更快的加速度。该车型搭载的是宁德时代的王牌麒麟电池包，三元锂电芯，电池包容量101度，CLTC续航里程为800公里。

分析师表示，SU7与小米手机和其他电子设备共享的操作系统将吸引该公司的现有用户。

由于智能手机需求停滞不前，小米一直在寻求多元化，从核心业务转向电动汽车——该计划在2021年被首次提出。

定价尚未公布

虽然消费者已经可以在门店预订小米SU7，但是这款车的售价尚未公布。

小米集团创始人、董事长雷军此前在接受央视采访时曾表示“小米SU7整体配置足够丰富，所以成本很高，像网友们喊的99000元、149000元甚至199000元，我觉得都是在开玩笑，小米SU7定价可能确实会有点贵”。雷军强调：“但我相信，我们一定会让大家觉得，贵的是有道理的。”

（路透社、法新社等）

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