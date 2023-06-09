 認中國在古巴設監聽站 白宮：無礙布林肯訪華 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.06.2023

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認中國在古巴設監聽站 白宮：無礙布林肯訪華

媒體日前報導，中國計劃在古巴建置新的間諜基地以攔截美國通信。白宮否認該消息後，12日卻證實自家後院疑遭北京竊聽；國務卿布林肯也首度公開回應此事。最新的官方說法為何？該基地對美國國安的威脅有多大？

日前多家媒體引述消息指出，布林肯預計本週日（18日）出訪中國。

日前多家媒體引述消息指出，布林肯預計本週日（18日）出訪中國。

（德國之聲中文網）針對《華爾街日報》中國在古巴設竊聽站一事，美國白宮發言人柯比（John Kirby）週一（6月12日）表示，美國已經向古巴政府表達關切，但這不會影響美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本週稍晚對中國的訪問計劃。

「我們理解與中國的雙邊關係現在很緊張，」柯比告訴路透社：「但總統希望與中國保持溝通渠道的事實沒有任何改變。」

日前多家媒體引述消息指出，布林肯預計本週日（18日）出訪中國。 12日，他在記者會上表示，中國在古巴從事的間諜活動，是該國致力擴大其海外軍事部屬計劃的一部份。

布林肯強調，相較美國前總統川普（Donald Trump）時期，拜登政府已在解決此問題上取得進展。他表示，自2021年總統拜登（Joe Biden）上任以來，政府已採取外交行動，與正在考慮建設中國基地的國家接觸，據專家評估，此方法已減緩了中國在全球部屬間諜基地的努力。

 「我們一直在悄悄地、小心翼翼地執行這一方法，」布林肯說，但表示無法透露成果細節。

中國批美自相矛盾

《華爾街日報》上週率先報導此事，當時美國白宮稱該消息「不準確」，幾日後又有匿名官員向各大媒體證實，中國至少從2019年開始就在古巴建置軍事和情報設施，以蒐集美國情資。

針對美國連日來的反應，中國外交部發言人汪文斌12日在記者會上表示，短短兩天，美國官方和媒體此事上「散佈了一系列自相矛盾的信息」，上演了一出「美國否定美國」的鬧劇。

「我想說的是，假的真不了，真的假不了。」汪文斌說：「無論美國如何造謠抹黑，都破壞不了中古之間的真誠友誼，也掩蓋不了美國對世界各國進行大規模、無差別竊聽竊密的斑斑劣跡。」

中國國家主席習近平2014年出訪拉美，與古巴前總統勞爾卡斯特羅會面。

中國國家主席習近平2014年出訪拉美，與古巴前總統勞爾卡斯特羅會面。

此前，古巴政府稱該報導為「完全錯誤的、毫無根據的訊息」，而汪文斌9日也表示不了解有關情況，直指美國才是全球最強「黑客帝國」、名副其實的「監聽大國」。

古巴竊聽站行之有年？

10日，一位不具名的美國官員告訴CNN，該間諜基地在前總統川普時期就已存在，當時中國升級了其位於古巴的間諜設備，以攔截附近美國軍事和商業設施的電子訊號；拜登上任後，相關部會也向政府匯報了該基地情況，並表示中國正考慮在全球各地設立類似設施。

另外2名匿名知情人士也證實，中國多年來一直利用古巴基地對美國進行間諜活動；近期古巴同意讓中國在島上建設新的間諜設施，以利北京竊聽整個美國東南部的電子通信，但據信該設施尚未建成。

為何選址古巴？

《華爾街日報》週一（12日）分析，中國長期以來一直在南海等地建置監控設備，而古巴將是中國在西半球的第一個前哨站。

美國智庫蘭德公司（Rand Corp.）國際安全專家馬澤爾（Michael Mazarr）表示，以往美國認為來自中國的安全挑戰僅限於印太地區，因此自己可以慢慢蠶食中國在亞洲的陣地，但「這種日子已經過去」，因為北京在拉美地區也正展開行動。

據報，中國的古巴基地若建成，其竊聽設備距離美國佛州僅約100英里。專家指出，這很可能大幅增加中國可獲得的通信數量和涉及範圍，其中也包含從衛星發送到美國東南部的信號。

澳大利亞前情報官員休布瑞吉（Michael Shoebridge）告訴《華爾街日報》：「正如在冷戰期間，擁有一個位於古巴的龐大監聽基地對俄羅斯人很有用一樣，這種基地對中國人也會有用。」

冷戰期間，蘇聯在古巴北部建置了一處可容納約1500名工程師的情報基地，該設施已於2001年關閉。目前無法確定中國是否會使用同一地點。

美國海軍前情報人員舒斯特（Carl Schuster）說，雖然中國可能已經掌握位於美國的主要軍事目標，但古巴基地提供的追蹤信號，會讓中國對其他潛在目標有更全面的了解。

美國對古巴實施禁運，兩國關係並不和睦。圖為美國駐古巴大使館

美國對古巴實施禁運，兩國關係並不和睦。圖為美國駐古巴大使館

另有專家認為，現階段需要擔憂的不只是基地建成之後的局勢，光是中國當前有能力建置先進間諜設備，就足以說明中國蒐集情報的實力正在提升。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深研究員唐安竹（Drew Thompson）表示：「中國-古巴聯合基地的前景令人不安，不止因為其代表的含意，也因為其潛在的軍事和情報能力。」他說，若中古兩國在東部海域整合軍事能力，將對美國安全有重大影響。

美有意淡化衝突？

《華爾街日報》指出，在古巴設立竊聽站將使中國有機會對美國以牙還牙，但中國不太可能藉此與美國討價還價，要求後者撤回印太地區軍事部屬，因為美國近期對中國採取的態度較以往強硬，對日本、澳大利亞等盟友也做出了合作承諾。

該報分析，相較今年2月的「間諜氣球」事件，美國對古巴基地第一時間的反應相對冷靜，很可能是不願使局勢升級，加上美國國務卿布林肯（Antony Blinken）延宕已久的訪華行程，據傳將在6月18日展開。此外，由於美國對古巴實施禁運、兩國關係並不和睦，若大動作對其施壓，很可能造成反效果。

不過，部分美國國會議員對拜登政府的回應不甚滿意。《紐約時報》報導，共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）10日在一份聲明中表示：「為什麼拜登政府此前否認這些關於中共在古巴間諜基地的報導？為什麼他們要淡化『愚蠢』的中共間諜氣球？」

面對批評，一位匿名美國官員告訴《紐約時報》，美國外交官已經試圖與有意建置中國基地的潛在國家進行接觸，並與他們交換意見。該官員強調，專家評估這些做法已經延緩了中國設站的速度，但他拒絕透露更多細節。

（路透社、《華爾街日報》、《紐約時報》、《衛報》、CNN）

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