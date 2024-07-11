You need to enable JavaScript to run this app.
跳转至内容
跳转至主菜单
跳转到更多DW网站
最新视频
地区
中国
德国
台湾
欧洲
香港
亚洲
主题
人权
新闻自由
法治国家
气候环境
分类
政治
经济
文化
科技创新
繁
电视直播节目
最新视频
焦点
台海两岸
以色列-哈马斯战争
俄罗斯入侵乌克兰
詹威克
跳转至下一栏 詹威克 的更多报道
詹威克 的更多报道
客座评论：立法能解决博爱座引起的世代对立吗？
客座评论：立法能解决博爱座引起的世代对立吗？
最近网络上经常出现年长者指责年轻人“霸占”公交的博爱座、不让座给老年人之类的贴文和影片，引发了世代对立的争议。台湾因此将修正现行法规，解决公共交通工具上“博爱座”让座所引起的纠纷，但是修法是否是解决问题的良方妙药？
詹威克
评论
政治
2024年7月11日
2024年7月11日
客座评论：打著“黄埔军魂”招牌的情绪勒索
客座评论：打著“黄埔军魂”招牌的情绪勒索
虽然台湾政府的相关部门表示“不妥”，但是仍有多名台湾的退役将官将前往中国参加“黄埔军校”成立一百週年的纪念活动，并且强调是“自费”、非统战，虽说这番说词恐怕难以令人信服，不过这些退役将官有多少的统战价值其实也颇令人质疑。
詹威克
评论
政治
2024年6月13日
2024年6月13日
客座评论：包装欠佳的国会扩权激出了抗议
客座评论：包装欠佳的国会扩权激出了抗议
台湾的立法院在抗议声中，三读通过了在野党推出的“国会改革五法”；这些法案顾名思义是改革国会，却被形容为“自肥”的扩权。不但在立法院引起朝野立法委员大打出手，更激起民众在立法院外举行了数次规模不小的示威，是什麽原因让抗议民众如此愤怒？
詹威克
评论
政治
2024年5月29日
2024年5月29日
客座评论：赖清德就职演讲用ROC对上PRC
客座评论：赖清德就职演讲用ROC对上PRC
5月20日，曾经被形容是“台独金孙”、自称是“务实的态度工作者”的赖清德如愿以偿地宣誓就职成为中华民国的十六任总统，但是他的就职演讲内容，按照台湾的標准来说，却似乎不是那麽的“台独”。
詹威克
评论
政治
2024年5月21日
2024年5月21日
客座评论：两岸春不暖花不开与“抗中三长”
客座评论：两岸春不暖花不开与“抗中三长”
台湾立委、国民党立法院党团总召傅崐萁带团访问北京返台之后，形容两岸关系“迎来春暖花开”。虽然不知道他如此形容的根据是什麽，不过从候任总统赖清德的人事布局来看，赖清德的看法显然并非如此。
詹威克
评论
政治
2024年5月2日
2024年5月2日
客座评论：好好送别蒋介石的难题
客座评论：好好送别蒋介石的难题
在台湾实行“转型正义”的道路上，蒋介石无疑地就是最重要的针对目标。台湾总统蔡英文即将卸任，同属民进党的赖清德不到一个月之后就要接任总统，就在这个时候，再度有台派人士呼吁拆除中正纪念堂。真有其必要？
詹威克
评论
政治
2024年4月25日
2024年4月25日
显示更多
前往首页