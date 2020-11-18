 許智峯退党流亡 保安局谴责弃保潜逃 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.12.2020

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时政风云

許智峯退党流亡 保安局谴责弃保潜逃

香港前立法會議員許智峯本周四在社交媒体宣布正式流亡。民主党接受其退党申请，保安局则谴责弃保潜逃。

China Ted Hui Chi-fung

許智峯资料图片

DW.COM

曾因在向香港立法会主席台扔腐臭植物的前立法会议员许智峰拜访丹麦，呼吁这个北欧国家效仿英国的做法，为香港示威民众提供栖身之地。丹麦外交部长表示没有计划会见许智峰。

香港民主派议员宣布，若他们的四名同事因违反《香港基本法》而被取消议员资格，将集体辞职。

（德国之声中文网）香港前立法會議員許智峯12月3日在社交媒体上宣布，結束一連三日的丹麥外訪，正式流亡，並退出民主黨，暫別香港。他指“作为香港人，在我的岗位力所能及的反抗，就是继续为香港发声，让全世界继续听到香港人挣扎中的呐喊。”

保安局3日晚上发出声明，指政府强烈谴责任何弃保潜逃、逃避法律责任的行为，相关部门会按实际情况依法跟进，将弃保潜逃的疑犯缉拿归案。香港警方也强烈谴责任何罪犯企图逃避法律责任的行为，并说会根据案件实际情况，依法循不同途径追查在逃疑犯的下落，将其缉拿归案，不评论个别个案或报道。

上月香港政府撤銷公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌4名立法會議員資格后，15名民主派議員隨即宣布總辭，當中包括民主黨党员許智峯。《香港01》整理报导，許智峯现在面临9项控罪，其中包括因去年7月「光復屯門公園」事件，被控妨礙司法公正及不誠實取用電腦等罪。若判罪成最高可能被囚3年。

上月初，西九龙裁判法官主任裁判官罗德泉允许发还許智峯旅游证件。控方曾以許智峯不再是立法會議員為由，要求其交出旅遊證件，但被區域法院首席法官拒絕，批准其繼續以原有條件保釋。

11月30日，許智峯啟程前往丹麥。他曾向《香港01》证实，将在丹麦出席公务采访行程，并於本周五返港。此外，他已按規定，離港前72小時知會法院。

《香港01》12月2日发布消息指，許智峯的父母、妻子及兩名幼年兒女於傍晚已乘飛機離港，暫未知目的地及原因。许当时仅以「政治人物的家庭生活毋須向公眾交代」回应。

12月3日傍晚，许智峯宣布流亡海外并退出民主党。許智峯12月3日在社交媒体上还写道：“我有一項個人的堅持：流亡不是移民。我永遠不會移民，永遠無法在另一個地方落地生根，我的家只有香港。這也是我沒有尋求任何國家的庇護落腳的其中一個原因。我寧願四處漂泊著，等待回家的一天。我已下定決心，我必定會回家，在光復後的香港，與大家在煲底流淚相擁。”

"丹麦批判中国"协会（DanishChinaCriticalSociety）主席罗登（Thomas Rohden）当地时间12月3日中午在推特上表示，許智峯将前往英国。“他将继续在国际前沿维系香港自由而战。我现在和他在一起。他是安全的。”

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香港民主黨稍后在推特上发表声明称，今晚已接受許智峯退党申请。 民主党表示：“許智峯一直站在抵抗運動的最前沿。他對香港的責任感得到了廣泛認可。”民主党希望許智峯及其家人能够安全。

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