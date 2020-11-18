許智峯退党流亡 保安局谴责弃保潜逃

（德国之声中文网）香港前立法會議員許智峯12月3日在社交媒体上宣布，結束一連三日的丹麥外訪，正式流亡，並退出民主黨，暫別香港。他指“作为香港人，在我的岗位力所能及的反抗，就是继续为香港发声，让全世界继续听到香港人挣扎中的呐喊。”

保安局3日晚上发出声明，指政府强烈谴责任何弃保潜逃、逃避法律责任的行为，相关部门会按实际情况依法跟进，将弃保潜逃的疑犯缉拿归案。香港警方也强烈谴责任何罪犯企图逃避法律责任的行为，并说会根据案件实际情况，依法循不同途径追查在逃疑犯的下落，将其缉拿归案，不评论个别个案或报道。

上月香港政府撤銷公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌4名立法會議員資格后，15名民主派議員隨即宣布總辭，當中包括民主黨党员許智峯。《香港01》整理报导，許智峯现在面临9项控罪，其中包括因去年7月「光復屯門公園」事件，被控妨礙司法公正及不誠實取用電腦等罪。若判罪成最高可能被囚3年。

上月初，西九龙裁判法官主任裁判官罗德泉允许发还許智峯旅游证件。控方曾以許智峯不再是立法會議員為由，要求其交出旅遊證件，但被區域法院首席法官拒絕，批准其繼續以原有條件保釋。

11月30日，許智峯啟程前往丹麥。他曾向《香港01》证实，将在丹麦出席公务采访行程，并於本周五返港。此外，他已按規定，離港前72小時知會法院。

《香港01》12月2日发布消息指，許智峯的父母、妻子及兩名幼年兒女於傍晚已乘飛機離港，暫未知目的地及原因。许当时仅以「政治人物的家庭生活毋須向公眾交代」回应。

12月3日傍晚，许智峯宣布流亡海外并退出民主党。許智峯12月3日在社交媒体上还写道：“我有一項個人的堅持：流亡不是移民。我永遠不會移民，永遠無法在另一個地方落地生根，我的家只有香港。這也是我沒有尋求任何國家的庇護落腳的其中一個原因。我寧願四處漂泊著，等待回家的一天。我已下定決心，我必定會回家，在光復後的香港，與大家在煲底流淚相擁。”

"丹麦批判中国"协会（DanishChinaCriticalSociety）主席罗登（Thomas Rohden）当地时间12月3日中午在推特上表示，許智峯将前往英国。“他将继续在国际前沿维系香港自由而战。我现在和他在一起。他是安全的。”

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香港民主黨稍后在推特上发表声明称，今晚已接受許智峯退党申请。 民主党表示：“許智峯一直站在抵抗運動的最前沿。他對香港的責任感得到了廣泛認可。”民主党希望許智峯及其家人能够安全。

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