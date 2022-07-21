許智峯澳洲遇襲 國安情報部門介入

（德國之聲中文網）流亡澳洲的前香港立法會議員許智峯8月7日在悉尼一家港式茶餐廳用餐期間，被一名華裔男子潑水和咒罵。

許智峯事後向澳洲四個部門舉報，包括：澳洲安全情報組織（ASIO）、國家安全部、聯邦警察和新南威爾士州警方。他在週四（8月11日）向德國之聲表示，澳洲安全情報組織已致電聯繫了解事件，國安部將於下週約見；而新南威爾士州警方亦展開調查，向他及同行者錄取口供。

許智峯憶述事發當天，與幾個香港朋友在該茶餐廳吃下午茶和商討未來計劃，突然一名男子向他潑水，用廣東話大罵他「賤種」，並說「若不是餐廳這麼多人，我早就出手打你了」。許說餐廳職員要求他離開，但該男子相隔約十分鐘後折返繼續罵他，再次對他說：「下次讓我見到你一定打你」。

在遇襲前一天，許智峯在悉尼與丹麥保守黨議員斯託加德（Anders Storgaard）見會，是許流亡後兩人首度會面，澳洲的中英文媒體皆有報導。許智峯認為，襲擊事件可能與此事有關。

斯託加德前年協助聯絡其他丹麥政界人物，為許智峯發出「外訪邀請函」以助他取得法庭保釋逃離香港，事成後斯託加德承認訪問行程只是煙幕，許智峯亦宣佈棄保流亡。許因此被起訴藐視法庭罪，香港法院在他缺席審訊下判處罪成。

許智峯引述施襲男子的太太稱，丈夫認為許等人背叛中國。他說以往在香港被警方監視，亦從未試過被滋擾或直接襲擊，這回是頭一次。

他向德國之聲表示：「事件反映海外港人的人身安全受到威脅，特別是繼續發聲的人。當國家的發言人採取戰狼式外交，北京的支持者難免也以武力威嚇、語言挑釁的方式對待世界，是頗為可悲的。」但他稱不會因此而忌諱和害怕，日後還是會到華人聚集的區域，以及繼續高調為香港民主自由發聲。

許智峯是前香港立法會議員，在任時隸屬民主黨，目前已退黨。正被港府遭通緝的他身負十多項控罪，牽涉反修例示威和議會衝突，他離港後再被當局指控煽動分裂國家、勾結外國勢力，以及在香港舉行立法會選舉前煽惑選民不投票。當局也引用國安法凍結許及家人的匯豐銀行戶口。

（綜合報導）

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