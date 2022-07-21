 許智峯澳洲遇襲 國安情報部門介入 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.08.2022

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新闻广角

許智峯澳洲遇襲 國安情報部門介入

正在流亡的前香港民主派議員許智峯在澳洲受襲，他表示被一名華裔男子潑水和咒罵。許智峯指這是自他離開香港後第一次遇襲，澳洲多個安全部門調查和了解事件。

許智峯（资料图片）

許智峯表示，8月7日在一家茶餐廳，一名男子突然向他潑水，用廣東話大罵他「賤種」，並說「若不是餐廳這麼多人，我早就出手打你了」（资料图片）

（德國之聲中文網）流亡澳洲的前香港立法會議員許智峯8月7日在悉尼一家港式茶餐廳用餐期間，被一名華裔男子潑水和咒罵。

許智峯事後向澳洲四個部門舉報，包括：澳洲安全情報組織（ASIO）、國家安全部、聯邦警察和新南威爾士州警方。他在週四（8月11日）向德國之聲表示，澳洲安全情報組織已致電聯繫了解事件，國安部將於下週約見；而新南威爾士州警方亦展開調查，向他及同行者錄取口供。

許智峯憶述事發當天，與幾個香港朋友在該茶餐廳吃下午茶和商討未來計劃，突然一名男子向他潑水，用廣東話大罵他「賤種」，並說「若不是餐廳這麼多人，我早就出手打你了」。許說餐廳職員要求他離開，但該男子相隔約十分鐘後折返繼續罵他，再次對他說：「下次讓我見到你一定打你」。

在遇襲前一天，許智峯在悉尼與丹麥保守黨議員斯託加德（Anders Storgaard）見會，是許流亡後兩人首度會面，澳洲的中英文媒體皆有報導。許智峯認為，襲擊事件可能與此事有關。

斯託加德前年協助聯絡其他丹麥政界人物，為許智峯發出「外訪邀請函」以助他取得法庭保釋逃離香港，事成後斯託加德承認訪問行程只是煙幕，許智峯亦宣佈棄保流亡。許因此被起訴藐視法庭罪，香港法院在他缺席審訊下判處罪成。

許智峯引述施襲男子的太太稱，丈夫認為許等人背叛中國。他說以往在香港被警方監視，亦從未試過被滋擾或直接襲擊，這回是頭一次。

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香港前民主派议员许智峯本月初宣布将国际遊说重心转往澳大利亚。他告诉德国之声，2019年参与「反送中」街头示威的经历，是政治生涯中的重要转折，他也准备好在澳大利亚扮演更重要的角色。

丹麦政府日前回拒了中国方面的一项刑事司法互助请求。据当地媒体披露，香港当局正在调查并寻求引渡两名曾协助香港区议员许智峯弃保潜逃的丹麦国会议员。香港与丹麦之间虽无引渡条约，但签有刑事司法互助协议。

澳大利亚发布全新《2021 年移民規例修訂（香港）法例》，允许持有毕业生或临时工作签证的港人，在澳居留或持有签证一定年限后，申请永久居留权。

他向德國之聲表示：「事件反映海外港人的人身安全受到威脅，特別是繼續發聲的人。當國家的發言人採取戰狼式外交，北京的支持者難免也以武力威嚇、語言挑釁的方式對待世界，是頗為可悲的。」但他稱不會因此而忌諱和害怕，日後還是會到華人聚集的區域，以及繼續高調為香港民主自由發聲。

許智峯是前香港立法會議員，在任時隸屬民主黨，目前已退黨。正被港府遭通緝的他身負十多項控罪，牽涉反修例示威和議會衝突，他離港後再被當局指控煽動分裂國家、勾結外國勢力，以及在香港舉行立法會選舉前煽惑選民不投票。當局也引用國安法凍結許及家人的匯豐銀行戶口。

（綜合報導）

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