許可上百億美元出口給黑名單中企 拜登政府挨批

（德國之聲中文網）美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）週二（28日）表示，拜登政府在去年第一季批准了價值超過230億美元的許可證，向被美方列入黑名單的中國企業出口涉及敏感與技術受控的商品與科技。

麥考爾在外委會召開的聽證會上表示：「我們正處於全球力量平衡的鬥爭中，科技領導地位是主要戰場。因此，美國商務部批准了價值超過230億美元的許可證，向黑名單中國公司出售美國技術，這絕對令人震驚。」他說總共只有8%的上市公司的許可證被拒絕，且美商務部副部長艾斯蒂維茲（Alan Estevez）有權更新許可政策，從而拒絕許可。

麥考爾還提到，美國商務部近年曾批准了華為和中芯國際分別價值600億和400億美元的許可證，他稱這兩家被列入黑名單的中企是中共的軍事公司。

麥考爾在會中抨擊拜登政府：「絕大多數情況下（美商務部）繼續發放許可證，允許美國關鍵技術賣給我們的對手。這與你們所說的『我們正盡力在權力範圍內防止涉及敏感的美國技術落入（中國）軍方、情報部門或其他方面手中』，如何一致？」

拜登政府正面臨越來越大的壓力，被要求進一步擴大禁止向中國輸出美國敏感科技，同時，對中立場強硬的共和黨又握有眾議院的主控權。

負責監督美國出口政策的艾斯蒂維茲在聽證會上表示，他們「正在評估」特朗普政府出台的一項允許向華為出口「5G級別」以下美國技術的政策。

《華爾街日報》28日引述知情人士消息指，出於國安考量，拜登正在考慮撤銷已經出貨給華為的美國供應商的既有出口許可證，作為擴大中美科技戰範圍的一部份。此前，美國政府也曾暗示，美方正考慮不再發放新的出口許可證給高通和英特爾等晶片公司，其中包含5G技術的產品和舊有4G的產品。

熟悉華府政策的前資深安全官員表示：「允許（產品技術）出口華為的政策正在收尾，白宮現在正告訴商務部『切斷對其4G的銷售，現在是對華為施加更多痛苦的時候了，要試著使其滅亡』。」

若美國撤銷現有許可證，這可能會對美國的晶片製造商產生重大影響，其中許多廠商已有許可繼續向華為銷售較舊型手機晶片和處理器。晶片商認為，對此類產品的限制不利於美國產業，因為這剝奪了他們用來資助自主研發的收入。

華為在2019年被特朗普政府列入貿易黑名單，被指控違反制裁、具有間諜能力以及盜取智慧產權。中國外交部發言人毛寧曾在1月記者會上，對美國政府停止批准美國企業向華為出口包括4G智能手機晶片在內的大部分產品表示嚴重關切，反對美方泛化國家安全概念，稱其為美國的科技霸權。

（綜合報導）

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