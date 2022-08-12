 訪台官員遭制裁 立陶宛外交部召見中國代辦抗議 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2022

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时政风云

訪台官員遭制裁 立陶宛外交部召見中國代辦抗議

立陶宛外交部週四（8月18日）召見中國駐維爾紐斯的代辦，抗議北京對其交通與通訊部副部長瓦伊丘凱維丘特訪台一事進行制裁，同時中方還單方面取消與該部所有形式的交流。立方聲明指出，此舉缺乏正當性且違反國際法。

Litauen China Flaggen

立陶宛交通及通訊部副部長瓦伊丘凱維丘特於7日上午率官員抵台訪問5天。

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台湾政府周六谴责中国因立陶宛交通部副部长台北之行，对其实施的制裁，称这种「霸凌行径」毫无根据。 8月7日，立陶宛交通与通讯部次长瓦伊丘凯维丘特抵达台北，进行为期五天的经济文化访问，被中国外交部称为「窜访中国台湾地区 」。

「中國—中東歐國家合作」機制再度受到考驗。繼立陶宛去年宣布退出中國主導的17+1合作機制後，拉脫維亞與愛沙尼亞10日也宣布退出該機制。除了台海局勢緊張，中國在俄烏戰爭中的曖昧立場也是重要誘因。

目前正在台湾访问的立陶宛经济部副部长表示，中国一直是立陶宛的一个重要的出口伙伴，但今年第一季度立陶宛对中国的出口同比下降到“接近零”。但她希望可以在包括台湾在内的亚洲其它地区找到替代市场。

（德國之聲中文網）綜合外電報導，由於中方宣佈制裁日前訪台的立陶宛交通與通訊部副部長瓦伊丘凱維丘特（Agnė Vaiciukevičiūtė），並宣佈停止雙邊交通運輸合作，立陶宛外交部週四（8月18日）就此向中國駐立代辦處抗議。

立陶宛外交部召見中國駐立代辦曲柏華，要求撤銷制裁，並恢復與立陶宛在運輸領域的合作。立陶宛方聲明指出：「中國的單方面決策缺乏正當性、違反國際法和侵犯主權。」

德新社指出，在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，北京明顯加大對各國政府官員及國會議員施壓力道。

中國外交部於12日發聲明表示，立陶宛交通與通訊部副部長瓦伊丘凱維丘特「竄訪」台灣，踐踏一個中國原則，嚴重干涉中國內政，損害中國主權和領土完整。對此中方決定對她採取制裁措施，同時暫停同立交通與通訊部任何形式的交往，以及國際道路運輸領域交流合作。

當時，台灣外交部發聲明譴責中國政府，稱此制裁毫無理由根據，是「罔顧主權國家彼此正當交流訪問的不理性報復」，同時重申台灣對於立陶宛政府及人民堅定不移的友誼及鼎力支持。

根據中央社報導，瓦伊丘凱維丘特於7日上午率官員及電動巴士企業代表共11人抵台訪問5天。此趟出訪目的，主要是探索雙方在智慧及綠色交通、5G通訊與電動巴士產業等領域的合作契機。此前，立陶宛官方已有兩個訪問團訪台，希望尋求經濟與文化等方面的合作。

Litauen/Taiwan Litauischer Vizeminister für Verkehr und Kommunikation zu Besuch in Taiwan

立陶宛交通及通訊部副部長瓦伊丘凱維丘特於7日上午率官員抵台訪問5天。

立駐台代表處將成立

立陶宛經濟及創新部週三（17日）宣佈，「立陶宛駐台北經貿代表處」預計於今年9月間開始運作，首任駐台代表由立陶宛總理顧問Paulius Lukauskas（台譯為：盧百利）出任。

立陶宛經濟與創新部長阿爾莫奈特（Ausrine Armonaite）稱，今年上半年立陶宛對台出口增長了3分之1，接下來駐台代表處還將著重發展立陶宛與東南亞地區的經濟關係，並加速推動與台灣相關合作項目。

台灣外交部表示，今年6月Paulius Lukauskas就曾陪同立國官員訪台，期待與立方展開密切合作，也將持續與各部會替台灣優勢產業在波羅的海及歐洲其他區域尋找商機。

台灣與立陶宛關係持續深化引發北京不滿。駐立陶宛台灣代表處於去年11月設立後，激怒中國，引發北京對立國祭出經濟制裁，然而立陶宛官員仍舊分批組團來訪，並在台灣籌設代表處。

《南華早報》報導，在去年台灣駐立陶宛代表處開設後，北京隨即宣布將中立兩國外交關係降為代辦級。另外歐盟對中國對立陶宛的歧視性貿易作法，向世界貿易組織提訴。

（路透社、德新社、《南華早報》等）

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