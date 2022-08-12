訪台官員遭制裁 立陶宛外交部召見中國代辦抗議

（德國之聲中文網）綜合外電報導，由於中方宣佈制裁日前訪台的立陶宛交通與通訊部副部長瓦伊丘凱維丘特（Agnė Vaiciukevičiūtė），並宣佈停止雙邊交通運輸合作，立陶宛外交部週四（8月18日）就此向中國駐立代辦處抗議。

立陶宛外交部召見中國駐立代辦曲柏華，要求撤銷制裁，並恢復與立陶宛在運輸領域的合作。立陶宛方聲明指出：「中國的單方面決策缺乏正當性、違反國際法和侵犯主權。」

德新社指出，在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，北京明顯加大對各國政府官員及國會議員施壓力道。

中國外交部於12日發聲明表示，立陶宛交通與通訊部副部長瓦伊丘凱維丘特「竄訪」台灣，踐踏一個中國原則，嚴重干涉中國內政，損害中國主權和領土完整。對此中方決定對她採取制裁措施，同時暫停同立交通與通訊部任何形式的交往，以及國際道路運輸領域交流合作。

當時，台灣外交部發聲明譴責中國政府，稱此制裁毫無理由根據，是「罔顧主權國家彼此正當交流訪問的不理性報復」，同時重申台灣對於立陶宛政府及人民堅定不移的友誼及鼎力支持。

根據中央社報導，瓦伊丘凱維丘特於7日上午率官員及電動巴士企業代表共11人抵台訪問5天。此趟出訪目的，主要是探索雙方在智慧及綠色交通、5G通訊與電動巴士產業等領域的合作契機。此前，立陶宛官方已有兩個訪問團訪台，希望尋求經濟與文化等方面的合作。

立駐台代表處將成立

立陶宛經濟及創新部週三（17日）宣佈，「立陶宛駐台北經貿代表處」預計於今年9月間開始運作，首任駐台代表由立陶宛總理顧問Paulius Lukauskas（台譯為：盧百利）出任。

立陶宛經濟與創新部長阿爾莫奈特（Ausrine Armonaite）稱，今年上半年立陶宛對台出口增長了3分之1，接下來駐台代表處還將著重發展立陶宛與東南亞地區的經濟關係，並加速推動與台灣相關合作項目。

台灣外交部表示，今年6月Paulius Lukauskas就曾陪同立國官員訪台，期待與立方展開密切合作，也將持續與各部會替台灣優勢產業在波羅的海及歐洲其他區域尋找商機。

台灣與立陶宛關係持續深化引發北京不滿。駐立陶宛台灣代表處於去年11月設立後，激怒中國，引發北京對立國祭出經濟制裁，然而立陶宛官員仍舊分批組團來訪，並在台灣籌設代表處。

《南華早報》報導，在去年台灣駐立陶宛代表處開設後，北京隨即宣布將中立兩國外交關係降為代辦級。另外歐盟對中國對立陶宛的歧視性貿易作法，向世界貿易組織提訴。

（路透社、德新社、《南華早報》等）

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