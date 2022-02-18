 記者手記：紀錄片導演眼中的《時代革命》 | 文化经纬 | DW | 24.02.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

記者手記：紀錄片導演眼中的《時代革命》

香港紀錄片《時代革命》在2月25日全台灣正式上映前，進行多場放映活動。該片因題材敏感，無法在香港播出，台灣是目前全世界唯一院線上映的地方。德國之聲記者與台灣的紀錄片與藝術工作者同場觀影，記錄下現場實況與他們的心情。

Taiwan | Kinopremiere Revolution of Our Times

紀錄片播畢後，有觀眾大喊反送中標語的「光復香港，時代革命！」掌聲隨即在坐滿約500人的首映廳內響起，近一分鐘才散去。觀影過程中，亦不時有觀眾啜泣或落淚。

（德國之聲中文網）獲第58屆金馬獎最佳紀錄片獎、香港導演周冠威的《時代革命》，週三（2月23日）在陰雨綿綿中於台北首映，台灣文化部長李永得、立法委員何志偉等都出席觀影。

西門町電影街夜雨不斷，街道人潮不若平常，《時代革命》首映廳前仍擠滿等著入場觀影《時代革命》的受邀觀眾。有些躲入遮雨棚下；不想人擠人的就撐起傘往外走，在一旁慢慢等待。

如水潮濕、雨傘遍地開花、群眾的聚與散——儘管時空境遇大不相同，《時代革命》台北首映現場的畫面，巧合地讓人想起這部紀錄片聚焦的那些街頭抗爭場面。只是那時，香港示威者在街頭撐傘多半不是為了擋雨，而是為了抵禦水砲、催淚瓦斯，還有香港警察。

《時代革命》以2019年香港「反送中」運動為核心，記錄從反對《逃犯條例》修訂到《香港國安法》生效的抗爭始末。由於題材敏感，該片在香港院線上映的機會渺茫。為了保護製作團隊，全片也只有導演「周冠威」的名字公開露出，其餘全部匿名，並標示這是一部屬於「香港人的作品」。

首映現場，雖然發行團隊準備了合影背板，偶有零星觀眾上前留影，但以首映來說，相較其他電影或紀錄片，觀眾合影留念的踴躍程度仍有落差。這或許是與紀錄片的沈重調性，還有政治敏感有關。這場首映的觀眾以影視工作者、媒體朋友等來賓為主。時代革命台灣發行團隊告訴德國之聲，有些來參加首映的觀眾在各種敏感考量下，可能會希望低調，不要露臉。

「台灣是全世界目前唯一一個能夠正式商業播映在電影院的自由土地。」發行團隊表示。同時，也代替目前人在香港的周冠威轉達他對台灣觀眾的謝意。周冠威說，他希望該片25日在台正式上映後「能提供在台港人一個慰藉。」

在長達約兩個半小時的紀錄片播畢後，有觀眾大喊反送中標語的「光復香港，時代革命！」掌聲隨即在坐滿約500人的首映廳內響起，近一分鐘才散去。觀影過程中，亦不時有觀眾啜泣或落淚。《時代革命》顯然是一部能強烈觸動觀眾情緒的紀錄片。

映後，德國之聲特別訪問同場的多位台灣紀錄片及藝術工作者，談他們對《時代革命》與香港的看法。

Taiwan | Kinopremiere Revolution of Our Times

如水潮濕、雨傘遍地開花、群眾的聚與散——儘管時空境遇大不相同，《時代革命》台北首映現場的畫面，巧合地讓人想起這部紀錄片聚焦的那些街頭抗爭場面。

歷史與集體見證

「剛剛裡面應該大家都有哭吧！」站在首映廳的對面街道騎樓，記者與紀錄片導演吳梓安聊起剛剛播映的《時代革命》。

距離反送中運動爆發已過去近3年，吳梓安說，《時代革命》不只重喚了自己對香港抗爭的記憶，電影也很好地整理了豐富的影像素材，也能讓觀眾「更清楚理解（當年）事件的脈絡」。像是紀錄片裡像是已經70多歲仍堅定走上街頭、想保護前線孩子的農夫「陳伯」，還有年僅11、12歲就參與抗爭的「熊仔」，都是他原本不知道的抗爭人物。

在《時代革命》裡，在反送中這場「無大台」的抗爭運動中，像陳伯與熊仔這些原本不被大家熟知的小人物，他們在這場運動中做了什麼？為什麼這麼做？周冠威都詳實地記錄了下來，並向觀眾訴說香港示威者們是如何見證、參與這場從此改變香港的重大運動。

一旁的台灣藝術家雪克（Shake）抽著菸淡淡地說，《時代革命》呈現的現場真實聲音震撼，也讓她「一直回想到那一年，一直在關注香港。」2019年，雪克曾為了六四事件30週年，在中正紀念堂前設置巨型六四坦克人氣球的裝置藝術，引發媒體關注。

雪克說，她記得反送中運動那年，自己曾收到一個Google雲端連結，看到「很多香港人把自己拍到的（抗爭現場）畫面放在那裡」，素材數量龐雜。雖然不確定周冠威使用的素材從哪彙整，但以紀錄片素材使用的豐富程度來看，工作量「真是很難以想像」。

當記者問到，「你認為紀錄片會是一種抗爭方式嗎？」雪克先是很快地回答「當然是囉！」後來又補充：「這個問題有點怪」，因為「所有任何的藝術表達都可以是一種抗爭的方式。」

Dokumentarfilm: Hongkong - Eine Stadt im Widerstand

在《時代革命》裡，在反送中這場「無大台」的抗爭運動中，像陳伯與熊仔這些原本不被大家熟知的小人物，他們在這場運動中做了什麼？為什麼這麼做？周冠威都詳實地記錄了下來。（資料照片）

《狂飆一夢》紀錄片、長期關注台灣政治與社運的導演廖建華則認為，拍紀錄片是紀錄片工作者參與抗爭的方式，每個人就各自的「戰鬥位置」，「做了他們能做的事，影像紀錄整理則讓這些事能有價值地留下來跟傳播。」

他說，《時代革命》不只是呈現時間軸敘事，也有很多香港人在抗爭過程中淬煉出來的、某種人類的教訓與溫暖。不管是大到對抗威權，或小至情侶家人之間的牽掛，這部片某種程度上都可說是紀錄與見證。

「很多人講手機拍片，現在是一個影像很氾濫的時代，但還是需要某種敘事或是某一套整理過的東西，作為一個認識、記憶或傳承，也是我們這一代或是下一代人的某種備忘錄。」廖建華說。

台灣人有共鳴

《時代革命》呈現了中國如何收緊對港管治，亦談到了同樣面臨威脅的台灣。

「在國家安全上，我們對面就是有個中共。」首映會結束時已經接近晚上10點半，與四位導演及藝術家聊著聊著，最後時間已經接近午夜。廖建華站在街邊、戴著口罩，一邊等著宵夜一邊告訴記者，台灣人或許沒辦法體會跟香港人一樣的恐懼，或經歷他們面臨的，「但我們應該比全世界很多地方的人可以更有同理心或共感。」

廖建華說，2019年時自己原本要前往香港拍攝作品，看到在香港的同業陸續傳來被搜查手機的消息，於是出發之前，他也把自己手機裡的素材做了「整理」，只是後來仍「因為抗爭已如戰場」，最終沒有去到香港，但那是他作為紀錄片工作者，「第一次明確感受到恐懼」。

Taiwan | Kinopremiere Revolution of Our Times

《時代革命》呈現了中國如何收緊對港管治，亦談到了同樣面臨威脅的台灣。

曾在2019年到香港現場參與抗爭的台灣紀錄片導演陳君典也透露，自己有認識的香港同業選擇留在香港繼續拍片，但因為題材與政治有關，還曾將素材寄到他家備份留存，「因為他就是擔心有一天他家裡就被抄掉。」

有港人選擇留在香港，也有些選擇來到台灣。廖建華說，他一位香港朋友來台後，曾參與過沾邊政治議題的拍攝工作 ，最終選擇匿名。

廖建華解釋，這不只是因為風險考量。他的朋友告訴他，自己是看到《時代革命》幾乎所有工作人員匿名後做的選擇。廖建華說，就像《時代革命》裡的抗爭者一樣，手足間彼此不太過問職業、年紀，離開了抗爭現場、脫下裝備，可能都不知道對方是誰。

《時代革命》裡提到，「『沒有人』即是『所有人』」（Nobody is Everybody）。香港人在自己的崗位上，以自己的方式繼續往下走。廖建華說，「也許對他們來說，職稱跟名字沒有那麼重要了吧。」

观看视频 08:17

《时代革命》导演周冠威：甘为电影信仰付出代价



© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

DW.COM

金马奖：《时代革命》获最佳纪录片奖

一部反映香港民主运动的纪录片11月27日获得第58届台湾金马奖最佳纪录片奖。导演周冠威说，希望将他的电影献给“有良知、有公义和为香港流过泪的香港人”。  

客座评论：再見2021和那認識的香港

2021年快到尾聲，正當大眾期望新冠肺炎疫情快到盡頭之際，一個變種病毒便令各國政府再次繃緊起來，收緊防疫及入境措施。以為風浪過去，在喘息的時間卻迎來另一個更嚴峻的波濤，對很多香港人來說不只是用來形容疫情，更是來形容2021年在香港所發生的事。  

康城影展突袭放映香港纪录片《时代革命》

香港导演周冠威用两年时间制作这部纪录「反送中」运动的纪录片，但在国安法下料不能在香港放映。外界关注这次特别放映，会否引起中国抵制该影展。  

相关内容

18.02.2022 China Olympics 2022 IOC News Conference 8118898 18.02.2022 From left, Olympic Games, Olympische Spiele, Olympia, OS Executive Director Christophe Dubi, International Olympic Committee IOC President Thomas Bach and International Olympic Committee IOC Director of Communications Mark Adams attend a news conference during the Beijing 2022 Winter Olympic Games at the Main Media Centre in Beijing, China. Alexander Vilf / Sputnik Beijing China PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xAlexanderxVilfx

北京冬奧政治化？ 中國官員評西疆與台灣議題 18.02.2022

北京冬奧每日新聞發佈會上，北京冬奧組委的發言人罕見地針對台灣與新疆等敏感議題做出正面回應，現場也立即有外籍記者質疑，該發言人的行為是否已是將奧運「政治化」的證明。

Russian President Vladimir Putin talks with Chinese President Xi Jinping via videoconference at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow, Russia, Wednesday, Dec. 15, 2021. Chinese President Xi Jinping supported Russian President Vladimir Putin in his push to get Western security guarantees precluding NATO's eastward expansion, the Kremlin said Wednesday after the two leaders held a virtual summit. Putin and Xi spoke as Moscow faces heightened tensions with the West over a Russian troop buildup near Ukraine's border. (Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

專訪：俄烏之間不願選邊站 中國有何盤算？ 23.02.2022

烏克蘭危機升級之際，中國如同走鋼索一般不願在烏俄之間選邊站，謹慎表態立場。面對「老朋友」俄羅斯動作頻頻，北京仍持續保持中立，德國之聲分別採訪了俄羅斯智庫「俄羅斯國際事務委員會」（RIAC）學者博奇科夫（Danil Bochkov）及澳洲國立大學（ANU）亞太學院講師宋文笛（Wen-Ti Sung），以了解北京在烏克蘭危機上採取的策略，背後有哪些考量？

Chinese President Xi Jinping, right, and Russian President Vladimir Putin pose for a photo prior to their talks in Beijing, China, Friday, Feb. 4, 2022. Putin on Friday arrived in Beijing for the opening of the Winter Olympic Games and talks with his Chinese counterpart Xi Jinping, as the two leaders look to project themselves as a counterweight to the U.S. and its allies. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

中國為何拒稱俄軍對烏克蘭「入侵」 ？ 24.02.2022

俄羅斯總統普京24日破曉宣布對烏克蘭展開「特殊軍事行動」後，相較西方接連回應並譴責，中國直到下午才鬆口表示，拒絕外媒稱呼俄羅斯的行動為「入侵」。北京為何這樣說？專家向德國之聲分析北京立場。

广告
Taiwan | Kinopremiere Revolution of Our Times

記者手記：紀錄片導演眼中的《時代革命》

香港紀錄片《時代革命》在2月25日全台灣正式上映前，進行多場放映活動。該片因題材敏感，無法在香港播出，台灣是目前全世界唯一院線上映的地方。德國之聲記者與台灣的紀錄片與藝術工作者同場觀影，記錄下現場實況與他們的心情。  

Still DW Beitrag Berlin’s nightlife itching to restart the party

防疫措施即将放宽 柏林夜店期待重启派对

提起柏林，你的第一印象是什么？勃兰登堡门，柏林墙，还是刺激的夜生活？德国政府计划放松防疫规定，这对于作为柏林城市特色之一的夜店俱乐部来说是个好消息。  