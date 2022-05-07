討物資與「大白」爆衝突？上海官方：蠱惑滋事

（德國之聲中文網）根據上海市閔行區政府新聞辦公室官方微博「今日閔行」引述地方發布的聲明，5月7日晚間，該區居民確實與「大白」爆發了衝突。

根據週末網傳的多段、多角度影片，衝突主要引爆於閔行區金盛小區一棟單元樓的大門口外。有民眾被「大白」壓制在地，樓內許多居民對著大白憤怒叫囂，有人喊著「暴力執法」。接著群眾跟著「大白」們下樓，雙方擠在門口僵持不下。同時，一名「大白」手中拿著疑是攝影設備，似乎正進行執法拍攝。

混亂中，群眾與「大白」爆發衝突，大門甚至被擠掉一旁。民眾與「大白」扭打的同時，不時可見其他樓層往下丟砸物品，一旁有人喊著「別打了」。還有一段影片則顯示群眾在夜間小區街道狂奔，追逐「大白」。

針對網傳影片事件，顓橋鎮新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室5月8日晚間發佈聲明證實，衝突發生於5月7日晚間19點左右，位於上海閔行區顓橋鎮銀都路2688弄（原金盛家居市場），並稱是部分居民以討要物資為由滋事。

聲明寫道：「受個別人員蠱惑，銀都路2688弄部分居民喧鬧聚集，以討要物資為由，辱罵、挑釁管理人員，並有部分人員趁亂高空擲物。為維護現場秩序、確保人員安全，安保人員立即進入樓棟進行勸阻，期間相關人員拒不配合，並煽動圍觀居民衝擊封控大門，與安保人員發生肢體沖突。民警第一時間採取行動，勸離圍觀群眾，平息事態。」

面對物資發放是否不足、才導致這次衝突的質疑，該辦公室否認並稱金盛小區為商辦用房，自封控以來參照住宅小區發放頻次，並結合該區域實際情況，「定期發放多批物資，最近一次物資發放時間為5月4日。」

官方稱，據現場調查「滋事人員家中物資均充足」，目前，「帶頭滋事人員已被傳喚，警方擬對其採取刑事強制措施」，案件正在進一步審理中。

物資爭議頻傳

對於官方說法，社群網絡平台出現了不同意見迴響。部分網民認為應「嚴懲鬧事者」，但也有聲音質疑該聲明，稱：「定期發放多批物資是幾次？直接說幾次不好嗎？」「讓當事人說一下呢」「是不是特保態度強硬說有物資就不發給妳們…有沒有這回事！讓當事人集體說！」

4月中旬，閔行區梅隴鎮有2名官員因發放有問題物資給居民而遭到立案調查。根據該區民眾反映，發放物資中有部分豬肉「變質變味」。

上海封城以來，物資發放存在品質參差、區域資源落差問題。4月底，有上海民眾自組「砸鍋要物資」行動。根據《自由亞洲電台》（RFA）報導，多個小區響應網絡號召，在陽台敲鍋以示對強力防疫措施的不滿。上海公安則對此公告批評，這是「境外人員攛掇的陰謀，希望大家明辨是非。」

「大白」們都是誰？

上海封城至今約一個半月，在嚴格的防疫限制下頻傳有「大白」強硬執法，導致民怨積累、甚至引發衝突。

「大白」是指身穿白色防護衣的防疫工作人員，這個詞彙誕生於新冠疫情期間，並廣泛運用於中國的社交網絡平台。

基於防疫工作需求多樣，「大白」的實際身分都不太一樣，可能是專業醫護人員、消防員、公安、居委會幹部、小區工作人員，或者是志願協助防疫的志願者。

身處社區防疫第一線的「大白」，普遍承擔高風險、高強度、長工時的防疫工作，因而受到部門民眾敬重。與此同時，由於嚴格封控措施、各居委會防疫限制各行其是、過度強硬「執法」但又未能說明理由或提出證明等侵犯人權疑慮，多重質疑也令部分網民嚴辭批判「大白」是披著防護衣的「白衛兵」。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 不准出入 上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 居家禁足 根據當前的規定，只有在整棟居民樓數十戶乃至上百戶連續14天未出現陽性病例的情況下，居民才被允許下樓在小區内自由活動。只有在整個街道片區連續14天未出現感染病例的情況下，民衆才被允許在劃定為“防範區”的街區内活動。但是這樣的片區目前並不占多數。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 筋疲力竭 衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 擁擠不堪 上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，甚至曾傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 牽連全球 上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 北京搶購 上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 首都封城? 由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。



中國獨立學者吳強4月接受德國之聲專訪時曾表示，「上海目前的狀態是，白衣人接管整個城市，街道上被這些人佔領。」他認為，「每個人從保安，穿上白衣就可以隨便踐踏公民的尊嚴跟侵犯公民的權利，已經不把人當公民。在未經宣佈緊急狀態下，就以法外執法的方式，去穿上白衣來執法，任意限制人的行動自由。」

上海收緊防疫

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前共同在知名醫學雜誌《柳葉刀》（The Lancet）撰文稱，「上海人民正在迎接走出此輪疫情的曙光」。

微信公眾號「華山感染」在7日轉發該文章，文章中稱：「上海對疫情嚴格而全面的控制策略實際上是為了減少感染人數，為重症新冠病例提供早期診斷和充分治療，從而將病死率降至最低，並為疫苗的全面接種贏得時間」。此前，張文宏曾因倡議「與病毒共存」的有關言論，被外界揣測遭官方盯上。

路透社日前引述知情人士報導，儘管上海疫情數字趨緩，但卻正收緊防疫措施，以達成五月結束前社會面清零的目標。與此同時，近日網傳上海有居委會通知實施「一人陽性、全樓轉運」的新規定，引發熱議。目前，該消息尚未被官方證實。

根據上海市衛健委通報，上海5月8日新增本土新冠肺炎确診共3947例，其中包含3625例無症狀感染者。同日，新增本土死亡11例，平均年齡78.9歲，年齡介於49至92歲。

官方稱，11名患者合併有多種嚴重的慢性基礎疾病及晚期腫瘤，「死亡的直接原因爲基礎疾病或惡性腫瘤。」截至目前，上海本波疫情自4月17日首次通報死亡病例後，已累計547例死亡個案。

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