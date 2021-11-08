言论自由指一个国家公民，可以按照个人意愿表达意见和想法的法定政治权利，这些意见表达不用受政府“事前”的审查及限制，也无需担心受到政府报复。有时也被称为意涵更广泛的表达自由。

言论自由的权利在任何国家通常都会受到不同程度的限制，例如发表诽谤中伤、猥亵、威胁伤人、煽动仇恨或者侵犯版权等言论或者资讯的一系列涉嫌侵犯他人人权的行为都被禁止，而表达意见时也需要注意时间、地点和礼仪。一些可能存在违法行为的国家政权对言论自由的限制程度甚至逾越了人权法案的红线。