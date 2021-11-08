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言论自由指一个国家公民，可以按照个人意愿表达意见和想法的法定政治权利，这些意见表达不用受政府“事前”的审查及限制，也无需担心受到政府报复。有时也被称为意涵更广泛的表达自由。
言论自由的权利在任何国家通常都会受到不同程度的限制，例如发表诽谤中伤、猥亵、威胁伤人、煽动仇恨或者侵犯版权等言论或者资讯的一系列涉嫌侵犯他人人权的行为都被禁止，而表达意见时也需要注意时间、地点和礼仪。一些可能存在违法行为的国家政权对言论自由的限制程度甚至逾越了人权法案的红线。
继香港独立媒体《加山传播》遣散在港成员后，亲泛民主派的香港网媒《立场新闻》上周末也传出总编辑锺沛权辞职的消息。对此，中国官媒《环球时报》报道，「爱国力量在追究反政府媒体的责任上发挥了积极作用」。
香港言论自由在《香港国安法》通过后不断限缩。根据香港外国记者会（FCC）最新调查显示，近半数记者表示预计要离开香港，并且超过8成都认同，香港新闻业工作环境已「变得更糟」。
雅虎宣布停止其在中国大陆的服务，理由是“越来越具有挑战性的商业和法律环境”。不久前，领英也以类似的理由关闭了中国服务。
中国公民记者张展的哥哥张举近日在推特上发文分享张展近况，表示他担忧张展无法坚持过即将到来的冬天。此外，多名长期关注张展情况的维权人士，也呼吁中国政府立即让张展保外就医。
德语报刊继续关注德国孔子学院有关习近平的讲座被北京方面叫停的议题。《新苏黎世报》认为，欧洲的高校应当停止和孔子学院的合作，让这家文化机构像歌德学院那样在各地独立运作。《汉诺威汇报》则批评了德国高校在此问题上的犹豫不决。
丹麦地方选举一候选人在哥本哈根中国大使馆门前悬挂印有“藏独”旗帜图案的政治广告。该广告之后被移除。中国驻丹麦使馆发表声明称，“坚决反对借选举之名和所谓'言论自由'干涉中国内政，损害中国的主权，破坏中国的领土完整”。
2021年法兰克福书展在一场争议中开幕：由于书展也允许右翼出版商参展，一位非洲裔女作家取消了她的亮相。对此书展方面表示会坚持言论表达自由。而批评者则指责组织方“对不宽容的人过于宽容”。
有澳门传媒工作者向德国之声表示，澳门因市场小媒体经营不易，「敢言的独立媒体消失及多元声音被扑灭下，恐怕将慢慢成为一言堂」。
领英曾表示虽支持言论自由，但为服务中国会员他们须执行当局对内容的限制。如今领英关闭中国网站，同时将另外推出求职应用程序，这是否意味着领英仍不会退出中国市场？
中国在2021年版市场准入负面清单中，拟限制非公有资本从事新闻业务。中国学者认为，类似规定早已存在，此次是政策的一次重申，也是向商业媒体“划红线”，指明“不可为”的领域。
来自菲律宾和俄罗斯的两名调查记者雷萨和穆拉托夫成为今年诺贝尔和平奖得主。评选委员会称他们二人代表了所有致力于新闻自由和言论自由的新闻从业人员。
新加坡4日通过的新法将赋予内政部长更多权力，允许当局封锁互联网内容，此法遭批评可能成为打压独立媒体和倡议人士的工具。
据《香港自由新闻》报导，维基媒体基金会因中国用户威胁向港警举报香港编辑，撤销了7名中国用户的登录权与另外12名用户的管理与编辑权。中国用户群驳斥相关决定，号召中国用户开始「斗争」。
香港智库「民主思路」公布调查指出，香港人对「言论自由」的评分明显下跌，有意移民的香港人则持续增加，报告中还有哪些内容？
《港区国安法》通过以来，影响层面触及各大领域，今年9月初，港府预计修法加强电影审查，「不利国安」的电影将被撤销上映，就连老电影也可能被撤销批准，再次打击香港言论自由。
加拿大多伦多大学公民实验室（Citizen Lab）指出，苹果在中国的审查规则渗透到香港与台湾。其实，苹果在台湾对内容进行审查并无法律依据，但在台湾的苹果公司网站上的文字镌刻服务栏位，却无法提交「习近平」丶「毛主席」等词汇。
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