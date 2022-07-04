言论引发争议 乌克兰驻德大使或"奉调回国"

（德国之声中文网）作为乌克兰驻德大使，梅尔尼克一直在四处游说，不遗余力地为乌克兰的反侵略斗争寻求支持。他的言论给很多德国人留下了深刻的印象，但同时也引起了很多人对他的不满。《图片报》援引多个基辅消息来源称，今年秋季之前，梅尔尼克将被调离德国，返回基辅担任外交部副部长一职。

近日，梅尔尼克的一番言论在德国、波兰和以色列等国引起了广泛争议。基辅政府也出面澄清，宣称"梅尔尼克在同德国记者进行的访谈，只是他个人观点的呈现，并不代表乌克兰外交部的立场。"现在又有消息传出，称这位现年46岁的高级外交官有可能会在近期内被召回基辅。截至目前，乌克兰驻德国大使馆尚未就相关报道做出回应。

梅尔尼克前不久同德国记者荣格（ Tilo Jung）所作的视频访谈是最近这场争议的导火索。当荣格问到应如何评价乌克兰民族主义领袖班德拉（Stepan Bandera，1909-1959) 时，梅尔尼克表示，没有证据显示班德拉的支持者参与了当年对犹太人的屠杀。

乌大使："绝不是侩子手"

梅尔尼克说："班德拉并不是屠杀犹太人和波兰人的侩子手。"他强调说，班德拉只是利用了纳粹德国同苏联之间的战争，试图促成乌克兰的独立。荣格表示，梅尔尼克曾在2015年参拜过班德拉在慕尼黑的墓地，而梅尔尼克回应道，班德拉是一个罗宾汉式的"自由斗士"，但过去几十年来，总是有人往他身上泼脏水。

然而事实却是，班德拉并不是什么罗宾汉式的绿林好汉。近期发布的一系列学术研究均显示，作为"乌克兰民族主义者组织"的缔造者和领导人，班德拉及其追随者以坚定的反犹立场而臭名昭著。"乌克兰民族主义者组织"来自乌克兰西部的部分成员曾同纳粹德国并肩战斗，并参与了1943年的民族主义驱逐行动，造成了数以万计波兰平民和犹太人的死亡。1941年至1944年，班德拉本人也曾被关进柏林附近的萨克森豪森集中营。二战结束后，班德拉逃亡德国，1959年，他在慕尼黑被苏联克格勃特工刺杀身亡。直到今天，乌克兰民族主义者仍将班德拉视为民族英雄。

波兰外交部副部长马尔钦·普日达茨（Marcin Przydacz）周五表示，梅尔尼克的言论是完全不可接受的："我们非常清楚波乌关系的历史，也很清楚1943年东加利西亚和沃利尼亚发生了什么。"普日达茨这番话是暗示当时乌克兰民族主义者在当地实施的大屠杀罪行。不过，普日达茨最后也表示，"华沙只关注乌克兰政府的立场，而不会关心某些人的个人表述。"

以色列方面也对梅尔尼克的表态做出强烈回应。以色列驻德大使馆表示，梅尔尼克的讲话篡改历史事实，美化大屠杀，这是对被班德拉及其追随者屠杀的人的侮辱，也亵渎了当前乌克兰人民为捍卫民主和自由生活而进行的英勇斗争。

鉴于班德拉及其乌克兰民族主义运动组织同大屠杀和民族驱逐的历史关联，班德拉一直是个极具争议的历史人物。而梅尔尼克的言论显然加剧了这一争论。俄罗斯发起对乌克兰的侵略战争后，讲一口流利德语的梅尔尼克在德国的受关注度迅速上升，他多次指责德国政府在对乌克兰提供武器的问题上长期犹豫不决，今年五月，因德国总理肖尔茨当时拒绝前往基辅，梅尔尼克称肖尔茨的行为如同一只"受辱的小香肠"。这一侮辱性的言辞曾引起德国社会广泛讨论。

梅尔尼克的最新言论也引起了德国政府的关注。德国政府副发言人霍夫曼将记者荣格的相关推文标识为"值得一看"。联邦政府发言人团队成员对外部推文发表评论的行为极为罕见。

德国外交部则对外交辞令做出回应。外交部发言人瓦格纳表示，"已经关注到了梅尔尼克的相关言论。基辅政府已经澄清，这是大使的个人观点，并不代表乌克兰政府的官方立场。"

能讲流利英语和德国的梅尔尼克是一位资深外交官，有着25年的外交官从业经历。2007年至2010年，担任乌克兰驻汉堡总领事，之后成为乌克兰外交部司级官员。2015年起出任乌克兰驻德大使。《图片报》报道称，梅尔尼克可能奉调返回基辅，担任乌克兰外交部副部长一职。

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