言论审查再起? 中国下架83本外国学术期刊

(德国之声中文网) 英国学术出版商泰勒弗朗西斯集团(Taylor & Francis Group)按中国政府要求下架83本期刊，其中包括被当局视为内容「不恰当」的《亚洲研究评论》。

澳大利亚亚洲研究协会上周四(12月20日)证实，其所出版的期刊《亚洲研究评论》在中国遭禁售。协会在声明中表示，进口商告诉泰勒和弗朗西斯集团，该期刊因为其中部份内容被中国政府视为「不恰当」而从图书馆的期刊中被删除。

协会表示，透过出版商了解，有6篇文章被北京当局认为有疑虑，但出版商以「商业敏感资料」为由，拒绝透露是哪些文章。协会说:「最近，中国政府已开始对学术出版物进行广泛的审查，学术出版商也遭捲入。」

针对协会的声明，出版商泰勒和弗朗西斯上周四表示，「并没有参与中国或其他任何地方的审查」。然而，其在声明中表示，从9月份开始，83本艺术、人文和社会科学种类的期刊被进口商排除在出售给中国图书馆的清单之外。至于详细是哪83本，出版商没有清楚说明。

出版商说:「我们一直认为每个人都应该能透过平常的途径阅读到我们所出版的相关研究。」也补充说正试图在中国销售原先完整的期刊种类。

中国外交部和国务院新闻办公室目前没有回应。

不断收紧的学术言论

中国在2017年8月就曾爆發审查问题。当时英国剑桥大学出版社（CUP）在当局施压下，从网站撤下旗下《中国季刊》300多篇「政治敏感」文章，随后又推翻这个决定，在几天后再次放上。

瑞典隆德大学（Lund University）中国研究学者尼古拉斯暵炊?Nicholas Loubere）周日在推特中表示，「中国审查人员似乎已经意识到他们自己并不需要做任何事情。他们只要透过取消订阅，让『付费长城』(Great Paywall)用付费阅读的方式挡下读者。」

中国国家主席习近平领导的政府加强了各项审查工作，并以执政的共产党权威主导诠释社会、历史和政治学術论述。北京当局在去年开始要求进口外国出版品的中国公司必须验证商品是否「合法」。

夏立民/罗法 (路透社)