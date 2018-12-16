 言论审查再起? 中国下架83本外国学术期刊 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.12.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

言论审查再起? 中国下架83本外国学术期刊

《法国解放报》网站刊登了该报驻北京记者的调查报导，谈论中国高等学院学术自由空间日渐遭到压缩的情况，标题叫做＜在论文的每一章都必须提到习近平＞。

China Symbolbild Spionage (Colourbox/O. Mach)

《法国解放报》报导，在中国大学，检举和揭发以及监视都很常见。连在中国的外国学者和国际性学术期刊都受到中国审查制度的监控。

(德国之声中文网) 英国学术出版商泰勒弗朗西斯集团(Taylor & Francis Group)按中国政府要求下架83本期刊，其中包括被当局视为内容「不恰当」的《亚洲研究评论》。

澳大利亚亚洲研究协会上周四(12月20日)证实，其所出版的期刊《亚洲研究评论》在中国遭禁售。协会在声明中表示，进口商告诉泰勒和弗朗西斯集团，该期刊因为其中部份内容被中国政府视为「不恰当」而从图书馆的期刊中被删除。

协会表示，透过出版商了解，有6篇文章被北京当局认为有疑虑，但出版商以「商业敏感资料」为由，拒绝透露是哪些文章。协会说:「最近，中国政府已开始对学术出版物进行广泛的审查，学术出版商也遭捲入。」

针对协会的声明，出版商泰勒和弗朗西斯上周四表示，「并没有参与中国或其他任何地方的审查」。然而，其在声明中表示，从9月份开始，83本艺术、人文和社会科学种类的期刊被进口商排除在出售给中国图书馆的清单之外。至于详细是哪83本，出版商没有清楚说明。

出版商说:「我们一直认为每个人都应该能透过平常的途径阅读到我们所出版的相关研究。」也补充说正试图在中国销售原先完整的期刊种类。

中国外交部和国务院新闻办公室目前没有回应。

Symbolbild China Internetzensur Zensur Internet (Getty Images)

在中国审查未过的内容就会在网路上遭到封锁。除主动出击，北京当局也开始向国外学术出版商施压呼吁下架「敏感内容」。

不断收紧的学术言论

中国在2017年8月就曾爆發审查问题。当时英国剑桥大学出版社（CUP）在当局施压下，从网站撤下旗下《中国季刊》300多篇「政治敏感」文章，随后又推翻这个决定，在几天后再次放上。

瑞典隆德大学（Lund University）中国研究学者尼古拉斯暵炊?Nicholas Loubere）周日在推特中表示，「中国审查人员似乎已经意识到他们自己并不需要做任何事情。他们只要透过取消订阅，让『付费长城』(Great Paywall)用付费阅读的方式挡下读者。」

中国国家主席习近平领导的政府加强了各项审查工作，并以执政的共产党权威主导诠释社会、历史和政治学術论述。北京当局在去年开始要求进口外国出版品的中国公司必须验证商品是否「合法」。

夏立民/罗法 (路透社)

相关内容

Schweiz China vor dem UN-Menschenrechtsrat

扩大社会控制 2019中国人权情势堪忧 16.12.2018

在上个月联合国人权理事会的定期审议中，各国代表纷纷对中国的言论自由、宗教自由、律师权利、新疆、西藏与香港问题提出质疑。虽然中国政府强调会保障人权，专家却认为2018的人权情势显示中国政府正在扩大控制社会。

Shiany Perez-Cheng

专访：中国系统性干预外国大学自主 05.09.2018

最近美国掀起是否因为中国影响力渐增而使学术言论出现自我审查的讨论。这个现象不只出现在美国。西班牙和台湾混血的郑夏霓 (Shiany Perez-Cheng)是西班牙萨拉曼卡大学的讲师。2017年底一樁西班牙中国大使馆打压「台湾文化日」的事件让她投入研究，中国政府如何在全球影响学术自由，干预校园自主。目前在台湾大学政治系访问的她接受德国之声专访。

Symbolfoto Handelsbeziehungen zwischen USA und China

抗议打压学术自由 康奈尔中断与人民大学合作 29.10.2018

美国康奈尔大学劳工学院日前宣布，暂停与中国人民大学的一个合作研究项目以及两个学术交换项目。美方表示，中断合作的原因是对学术自由受到打压感到担忧。这也是近年来外国高校首次因担心学术自由问题而中断与中国大学合作。

广告

时事评论

USA Halbzeitwahlen 2018 | midterms | Eklat Jim Acosta, CNN & Donald Trump, Präsident (Reuters/K. Lamarque)

客座评论：假新闻与政治交流

《法兰克福汇报》评论员Andreas Ross认为，这是“假新闻”时代所需要的：政治家们必须改变交流方式；公民们应该更耐心倾听。 