言论出格？印度外长批评索罗斯“很危险”

（德国之声中文网）印度外长表示，民主世界需要就民主展开辩论，他批评亿万富翁投资者乔治·索罗斯关于印度的言论“老套、富人之见、主观并且危险”。

在慕尼黑安全会议之前的一次演讲中，索罗斯点评印度总理莫迪，表示，印度“是个民主国家，但总理莫迪并不是民主人士”。他还预测，近来印度总理莫迪的盟友、印度大亨阿达尼（Gautam Adani）陷入困境，将弱化莫迪的地位，为印度的“民主振兴”铺路。

印度外交部长苏杰生(Subrahmanyam Jaishankar) 在悉尼的一次会议上表示：“我们必须就民主进行辩论和对话，包括谁的价值观定义了民主。”他认为索罗斯是一个富有的老人，他“有主见，也很危险，因为这些人、这些观点和这些组织实际上是从投资者的角度看待问题”。

苏杰生还补充说，印度的选民决定“国家如何运作……我们感到担忧。我们是经历过殖民主义的国家，我们知道外部干预的危险”。本次澳大利亚之行，他还在早些时候会见了澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯。澳大利亚正在寻求增加与印度的贸易，以减少对中国的依赖。(路透社等）

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