 触目惊心：18年来各地战争造成12万儿童死伤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.06.2023

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时政风云

触目惊心：18年来各地战争造成12万儿童死伤

这是一个令人悲伤的数字：根据联合国儿童基金会的统计，自2005年以来至少有12万名儿童在战争、武装冲突中丧生或者致残。

在巴基斯坦白沙瓦被地雷炸伤残的女童拉赫拉（Raheela）

在巴基斯坦白沙瓦被地雷炸伤残的女童拉赫拉（Raheela）

（德国之声中文网）联合国儿童基金会表示，在过去18年中，至少有12万名儿童在战争、武装冲突中丧生、致残。此外，至少有10.5万名儿童被武装部队或武装团体招募、利用。还有超过32500名儿童被绑架，以及超过16000名儿童遭受了性暴力

这个联合国机构在奥斯陆举行的关于在战争中保护儿童的国际会议上公布了这些数字，该会议本周一开始。联合国儿童基金会执行主任拉塞尔（Catherine Russell）说："每一场战争最终都是针对儿童的战争。"她表示，世界必须做更多，来更好地保护战争中的儿童。

战火下的孩子们

学校和医院遭遇了至少1.6万次袭击

联合国方面还表示，自2005年以来，学校和医院遭遇了超过16000次袭击。该援助机构称，这些数据来自非洲、亚洲和拉丁美洲的30多起冲突。而且这些只是有记录的虐待和暴力侵害儿童的案件，实际数字可能要高得多。此外，数以百万的儿童流离失所，失去亲朋。

联合国儿童基金会执行主任拉塞尔强调，整个国际社会有责任确保"儿童不必为成年人的战争付出代价"。她表示，该联合国机构在去年为近12500名属于武装部队、武装团体的儿童提供了重返社会等保护措施。

近500名儿童在乌克兰遇害

乌克兰总统泽连斯基周日（6月4日）表示，自俄罗斯侵略战争开始以来，至少有485名儿童遇害。他表示，这些仅是记录在案的受害者，实际数字要高得多。泽连斯基还提到，有超过19500名乌克兰占领区的儿童被强行带到俄罗斯。他表示，迄今仅在大约370个案中带回了乌克兰儿童。

硝烟之中 告别童年

鉴于被指强行转移乌克兰儿童，国际刑事法院于3月中旬向俄罗斯总统普京和俄罗斯儿童权利专员贝洛娃（Maria Lwowa-Belowa）发出逮捕令，法院指控其犯下"战争罪"。

（德新社，德国基督教通讯社，联合国儿童基金会）

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