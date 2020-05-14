 触目惊心：南极洲食物链中首次发现微塑料 | 科技环境 | DW | 28.06.2020

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科技环境

触目惊心：南极洲食物链中首次发现微塑料

一项新研究发现，微塑料已经抵达遥远的南极。这让很多人对南极州的未来感到担忧，毕竟，极地脆弱的生态系统目前已经受到气候变化和人类活动威胁。

Antarktis Adelie Pinguin (picture-alliance/AA/O. Kizil)

（德国之声中文网）周三（6月24日）发表的一份新研究指出，科学家首次于居住在南极洲土壤里的极小生物体内发现微塑料。"因此，塑料正在进入南极大陆食物链，给极地本来已经面对气候变化和越来越多人类活动的生态系统带来新的压力"，在这份发表在科学杂志《生物学快报》（Biology Letters）的报告这样写道。

这个由意大利锡耶纳大学主导的研究团队，从（南极洲）乔治王岛上一块覆盖着苔藓和地衣的聚苯乙烯泡沫塑料中收集微生物。通过使用红外成像技术，研究者们在南极隐跳虫的肠道里发现聚苯乙烯--也就是泡沫塑料所使用的聚苯乙烯。

对于南极洲没有被冰雪覆盖的部分，这种小型生物通常是"优势物种"，一般以地衣和微藻为食。

研究者们表示，这些南极隐跳虫可能是在进食普通食物时摄入了微小的塑料碎片。

The Royal Society Studie Plastik Antarktis (The Royal Society )

图片说明：南极陆地环境中的塑料污染：（A）乔治王岛的沿海稀矮植物区采集到了聚苯乙烯泡沫；（B和C）聚苯乙烯表面的特写镜头，上面已经长满了微藻、苔藓和地衣



塑料污染威胁

这份研究报告的作者们表示，这些迹象显示，微塑料污染已经"深深地"进入南极洲陆地食物链中。

"该物种摄入塑料意味着可能通过土层实现微塑料的重新分配，并转移到其常见的捕食者--苔藓螨之中"，锡耶纳大学的贝加米（Elisa Bergami ）对法新社说。她表示，虽然海洋塑料污染问题已经广为人知而且证据充分，但对于南极洲陆地的塑料污染情况，目前的关注还比较少。

在南极州这个世界最偏远的食物链中出现塑料，可能会给该大洲本来已经脆弱的生态系统带来进一步压力。研究者们表示，"科学考察站、军事设施和旅游业已经使南设得兰群岛乔治王岛周边区域成为了"南极州污染最严重的区域之一"。

 

观看视频 01:16

北极净土难逃塑料污染

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