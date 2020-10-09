触犯美国对伊朗制裁 中企被列黑名单

(德国之声中文网) 美国政府周一宣布将两名中国男子和六家中国实体列入黑名单，原因是他们曾与伊朗船运公司「伊朗伊斯兰共和国船运公司」（IRISL）交易，或在某些情况下协助该公司规避美国制裁。

这些被列入黑名单的公司包括: 仁达投资控股集团(上海)有限公司(Reach Holding Group(Shanghai) Company Ltd)、仁达航运（Reach Shipping Lines）、贯中通运有限公司(Delight Shipping Co., Ltd.)、Gracous Shipping Co.Ltd.、Noble Shipping Co.Ltd.和Supreme Shipping Co.Ltd。

此外，两名被列入制裁名单的个人分别是仁达投资控股集团(上海)有限公司执行长陈国平(Eric Chen)、总裁何毅。

被美国列入财政部特别指定清单的个人或实体，其属于美国管辖的资产都会遭到冻结。其他美国人原则上也不得与清单上的个人或实体有生意往来。

美国国务卿蓬佩奥在声明中说: 「今天我们再次警告世界各国的重要人士: 如果你和伊朗伊斯兰共和国船运公司（IRISL）做交易，你会面临被美国制裁的风险。」

华为财务长暨华为创办人任正非之女孟晚舟，即是因触及美国对伊朗的制裁令被加拿大逮捕，正在打引渡官司。孟晚舟被指控隐藏子公司与伊朗的业务关系，导致汇丰银行被误导并违反了美国对伊朗实施的制裁令。

美国总统特朗普2018年退出2015年与伊朗和其他六国达成的核协议之后，开始对伊朗实施经济制裁，凡是与伊朗交易者就会面临美国制裁。伊朗在2015年协议中承诺限制核武发展，以换取各国放松经济制裁，但是美国总统特朗普批评伊朗并未因此限制其区域性和爆炸性导弹活动，并主张唯有经济制裁才能逼伊朗走上谈判桌。

张慈/杨威廉 (路透社)