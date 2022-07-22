 解除隔离不到一周 拜登再次确诊新冠 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.07.2022

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时政风云

解除隔离不到一周 拜登再次确诊新冠

本周才刚宣布解除新冠隔离的美国总统拜登再次于7月30日的新冠检测呈阳性，此次为无症状感染。

Joe Biden hält Rede im Rosengarten

7月27日拜登检测仍为阴性时，在白宫出席了公开活动

（德国之声中文网）白宫医生奥康纳（Kevin O'Connor）在一则公开声明表示，在结束隔离几天之后，拜登的新冠检测再次呈阳性，这是个「罕见的复阳案例」。他指出，在使用新冠抗病毒药物帕克洛维德（Paxlovid）的病人中，已经观察到这种复发的罕见情况。由于是无症状感染，奥康纳认为目前没有必要让拜登接受新的治疗。

第二度隔离

拜登稍早透过社交媒体表示：「各位，今天早上我的COVID测试再次呈阳性。目前感觉状态不错，未来几天将在家隔离办公。」周末拜登取消了原定返回家乡的计划，留在白宫。

拜登在10天前的7月21日首次确诊感染新冠病毒，当时出现流鼻涕、喉咙痛、疲劳等症状。他后来完成了为期5天的新冠药物帕克洛维德的疗程。

Produktion von Corona-Arzneien

新冠药物帕克洛维德

药物治疗和复阳有关？

开发帕克洛维德的制药商辉瑞曾指出，在其最初的研究中，有1%到2%的人在服用该药片10天后病毒含量呈反弹现象。美国食品和药物管理局（FDA）表示，在研究中服用帕克洛维德或安慰剂的病人之中，这一比率是相同的，「因此目前还不清楚这是否与药物治疗有关」。

今年79岁的拜登是美国有史以来最年长的总统，他的健康问题曾引起一些人质疑。不过，去年11月的体检结果显示他「适合」任职总统。

（综合报导）

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