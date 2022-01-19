解除中国商品关税? 拜登:还早

(德国之声中文网) 美国总统拜登周三 (1月19日)表示，就解除美国对中国商品的关税做出承诺还为时过早，但他的首席贸易谈判代表戴琪正在努力解决这个问题。

拜登在记者会上表示，他也希望可以说中国有达到目标，或是已经履行承诺，但中国还没有做到。

美中第一阶段贸易协议中，中国承诺在2020年和2021年期间额外购买2000亿美元的美国商品和服务。但根据彼得森国际经济研究所（PIIE）的一份报告，从2020年1月到2021年10月，中国对美国商品的总购买量仅达到承诺总量的60%，其中表现最好的是农业，PIIE数据显示，截至今年10月，实际购买量达到第一阶段目标的83%。

美国人口普查局预计将在下周公布12月的数据，但估计离目标还是很远。中国无法达到这个为期两年的的承诺，目前也不清楚怎么解决这个缺口。

拜登说，他知道一些商业团体正吵着要他开始解除特朗普时期美国对对数千亿美元中国进口产品所征收高达25%的关税。这也是为什么他已经请戴琪着手处理。

中国:目标不现实

2021年12月31日，中美第一阶段经贸协议中有关中国跨大自美国采购2千亿美元商品的承诺到期，其中包括购买价值1621亿美元的实物商品，但中国尚未能达到目标。

根据《南华早报》2021年12月的报道，在采购期限来临之际，中国消息人士透露，华盛顿和北京之间的贸易谈判比当局透露的更为频繁，而政治和供应链中断都不是中国采购滞后的决定因素，双边供需问题才是关键。

中国前驻旧金山、纽约总领馆经济商务参赞何伟文告诉《南华早报》，双方从一开始就很清楚，在考虑到供应和需求之后，这个目标远远不现实。专门研究中美商业关系的他说：「首先，中国在短短两年内不需要那么多货物。第二，美国不可能在两年内供应这么多东西。」

在协议中规定的三个商品部门，能源、制造业和农业中，出口表现最差的是能源，PIIE数据显示，截至10月，中国对能源产品的购买量仅达到第一阶段目标的37%。而在677亿美元的能源产品购买承诺中，主要部分是原油，占总数的近60%。但根据PIIE的数据，截至10月，中国只购买了原油目标的34%。

但事实上，在协议生效之前，彭博社就报道，美国能源行业没有足够的生产能力来实现这一目标。

除了能源，中国社会科学院美中专家陆翔在最近几个月调查了中国航运公司，他说，今年中国用来运输货物到美国的集装箱大多是空着回来。「美国港口没有太多的货物可以发给我们，所以船只不得不空着回来。这是一个非常现实的问题。」

报道提到，这也反映在航运价格上，以2021第三季度来说，由于对中国产品的大量需求，亚洲到美国的航运价格比反向行程贵了20倍。美国至亚洲的回程船上有约75%至80%的集装箱是空的。

(综合报道)

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