解读台湾公投：民主典范或民粹乱象？

(德國之聲中文網) 台湾在11月24日除了举行「九合一选举」，还绑上了10个公投案，这让本来已经充满话题性的地方大选更加沸腾。从传统到社群媒体，相关资讯大爆炸。有人认为这是「直接民主」的实践，也有人批评是「民粹主义」。外界除了关注公投结果，更好奇台湾民主制度会如何受到影响？

过去14年，台湾仅举办过6个公投案。公投法修法后，创下多个台湾史上第一，包括﹕首次10项公投案一起投票、公投连同选举票每人最多要投15票、18岁青年首度参与公投、预期点票时间等。根据台湾中选会公布，10项公投案花费约15亿台币，选务和公投工作人员需要超过29万人。

自言政治立场偏绿的退休人士林先生是台北市选民，昔日是公投支持者，这次却决定10项公投全部拒投。他接受德国之声访问时坦言﹕「这次真的很乱，什么都要公投，我希望它全部都不要过。如果今次10个案子都过，下次选举就会有20个案子。」

选举文化未改 选民无所适从

台湾本次公投仓促成案，也曾引发「死人连署争议」，公投案由成案到投票大约只有短短一个月时间，期间中选会举办多达50场政见发布会。公投议题多且复杂，许多团体索性直接推出口号，要选民记住哪几案投同意，哪几案投不同意。当局也表示选民可带小抄进入投票所，选民变相可以依赖「懒人包」投票。

林先生不太认同这种宣传方法。他说资讯混乱令不少人担心被误导，于是干脆统统不投﹕「比较有能力的宣传会多一点人投，没有就宣传少一点，这样投出来不会很公平。网上有宣传某某提案选勾，其他打叉，仅此而已。选民其实都不了解，太家都看自己想看的。」

对这一辈资深选民来说，令他们却步的还有根深蒂固的选举文化。 「台湾公投还在蓝绿对决的时候，是一种工具。蓝说的绿反对，绿提的蓝不赞成。选民习惯蓝绿对抗模式，公投好像无关痛痒，不关我的事、没什么吸引人，政府也没有很着力宣导。我跟几十个同学聚会，都没有人谈公投，大家只谈选举。」

遍地开花的副作用

台湾公投以往被认为只是「花瓶式权力」，前6次公投全由总统或蓝绿两大党提出，从未出现由下而上的提案。直至去年修改公投法，民间提案如雨后春笋涌现，例如婚姻平权、东奥正名等。有人认为百花齐放，但同时也引致部分选民无所适从甚至反感。

台湾中央研究院法律学研究所副研究员苏彦图接受德国之声专访，认同这是值得顾虑的现象，也是公投常态化后要克服的问题。他担忧公投变成民粹的工具，造成社会对立，严谨度不足亦导致选民对公投失去信心。 「我们对公投的幻想破灭，某程度上是好事。确实也不应有太浪漫的幻想，好让我们从制度上作反省。」

门槛降低后公投一如预期更频繁地上演，但有些情况却始料不及，例如可能每次大选都有公投、数量很多而且出现互相对立的提案（譬如婚姻平权）。苏彦图分析﹕「也没有考虑公投提案愈多，愈分散选民注意力，反而无法好好思考。很多政策其实很复杂，社会无法在短时间内深刻地讨论，会是个很大的问号。」

慎防民粹两大关键

公投不止数量多，而且在同一时间出现，源于各阵营都希望赶上大选，捆绑表决以提高投票率，但副作用是容易演变为政治动员工具。

苏彦图认为，要防止公投民粹化，延长社会讨论时间是关键之一。这也减弱即时选举效应，令政党的操作成本增加。他举例，以公投决策闻名的瑞士由提案到投票平均历时3至4年，目前台湾的做法如「赶鸭子上架」。较理想的做法是拉长一般公共政策提案的讨论时间，紧急议题另设机制处理。

不过孤掌难鸣，即使制度再好，他认为选民的投票取态是另一决定性因素。 「如果选民不在乎，公投涌现的情况可能一直持续，议题的真正重要性都会有疑问。」他认为这次经验后，政府需要再推公投改革，由连署审查、上诉机制以至讨论时间都要改良。

民主阵痛下代议士责无旁贷

虽然台湾公投制度已存在十多年，但实践经验屈指可数。 「人权能否公投？」「民主价值为何？」在种种争议尚未得到解答之前，这堂花费大量金钱与人力的「直接民主课程」会将台湾带向何方？未有人有肯定答案。

苏彦图仍抱持乐观，所谓「乱象」或许是民主路上必然阵痛，重要的是。 「整个民主制度都是在做实验，在错误中不断尝试，不要说直接民主不好一次失败就不再碰，太极端了。」

他强调在这场实验中永远都有进步空间﹕「直接民主常态化，就是变成日常政治的一部分，它的好坏取决于我们的制度怎么做。改革不代表要走回头路，把公投重新放回鸟笼，不是令它更严，而是有更细腻的部分要处理。」

纵然投票的是选民，但代议政制中的当权者亦不能置身事外。 「行政部门等政治精英都有做政治领导的责任，愈把责任推出去，愈有机会导致民粹，让有争议的人带领，对民主不是好事。」他指这次政府对于许多议题回应过慢，国会也缺席。

「为何大家觉得，直接民主是对代议民主失去信心的结果？因为你（代议士）都站在旁边，没有勇于承担、更有肩膀地表达意见，大家当然就觉得你可有可无。」

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李芊/夏立民 (发自台北)