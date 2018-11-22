解讀台灣公投：民主典範或民粹亂象？

(德國之聲中文網) 台灣在11月24日除了舉行「九合一選舉」，還綁上了10個公投案，這讓本來已經充滿話題性的地方大選更加沸騰。從傳統到社群媒體，相關資訊大爆炸。有人認為這是「直接民主」的實踐，也有人批評是「民粹主義」。外界除了關注公投結果，更好奇台灣民主制度會如何受到影響？

過去14年，台灣僅舉辦過6個公投案。公投法修法後，創下多個台灣史上第一，包括﹕首次10項公投案一起投票、公投連同選舉票每人最多要投15票、18歲青年首度參與公投、預期點票時間等。根據台灣中選會公佈，10項公投案花費約15億台幣，選務和公投工作人員需要超過29萬人。

自言政治立場偏綠的退休人士林先生是台北市選民，昔日是公投支持者，這次卻決定10項公投全部拒投。他接受德國之聲訪問時坦言﹕「這次真的很亂，甚麼都要公投，我希望它全部都不要過。如果今次10個案子都過，下次選舉就會有20個案子。」

選舉文化未改 選民無所適從

台灣本次公投倉促成案，也曾引發「死人連署爭議」，公投案由成案到投票大約只有短短一個月時間，期間中選會舉辦多達50場政見發佈會。公投議題多且複雜，許多團體索性直接推出口號，要選民記住哪幾案投同意，哪幾案投不同意。當局也表示選民可帶小抄進入投票所，選民變相可以依賴「懶人包」投票。

林先生不太認同這種宣傳方法。他說資訊混亂令不少人擔心被誤導，於是乾脆統統不投﹕「比較有能力的宣傳會多一點人投，沒有就宣傳少一點，這樣投出來不會很公平。網上有宣傳某某提案選勾，其他打叉，僅此而已。選民其實都不了解，太家都看自己想看的。」

對這一輩資深選民來說，令他們卻步的還有根深蒂固的選舉文化。「台灣公投還在藍綠對決的時候，是一種工具。藍說的綠反對，綠提的藍不贊成。選民習慣藍綠對抗模式，公投好像無關痛癢，不關我的事、沒甚麼吸引人，政府也沒有很著力宣導。我跟幾十個同學聚會，都沒有人談公投，大家只談選舉。」

遍地開花的副作用

台灣公投以往被認為只是「花瓶式權力」，前6次公投全由總統或藍綠兩大黨提出，從未出現由下而上的提案。直至去年修改公投法，民間提案如雨後春筍湧現，例如婚姻平權、東奧正名等。有人認為百花齊放，但同時也引致部分選民無所適從甚至反感。

台灣中央研究院法律學研究所副研究員蘇彥圖接受德國之聲專訪，認同這是值得顧慮的現象，也是公投常態化後要克服的問題。他擔憂公投變成民粹的工具，造成社會對立，嚴謹度不足亦導致選民對公投失去信心。「我們對公投的幻想破滅，某程度上是好事。確實也不應有太浪漫的幻想，好讓我們從制度上作反省。」

門檻降低後公投一如預期更頻繁地上演，但有些情況卻始料不及，例如可能每次大選都有公投、數量很多而且出現互相對立的提案（譬如婚姻平權）。蘇彥圖分析﹕「也沒有考慮公投提案愈多，愈分散選民注意力，反而無法好好思考。很多政策其實很複雜，社會無法在短時間內深刻地討論，會是個很大的問號。」