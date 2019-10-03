解英国脱欧难题：新希望隐现

（德国之声中文网）在英国脱欧争议中出现意外进展后，欧盟看到了达成共识的新机会，并启动了与英国的又一轮强力谈判。外交官们周五（10月11日）在布鲁塞尔向德新社证实了这一发展。这一宣布让人们有了新希望，即：英国有序脱欧仍能成功。双方致力于在下周欧盟峰会前找到一项解决办法。英国脱欧的原定期限是10月31日。

欧盟理事会常任主席图斯克表示，虽仍缺少来自英国的现实可行的建议，但有来自爱尔兰的"很有希望的"信号。图斯克推文道："机会再小也须利用。"据双方通告，此前，欧盟首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）于周五上午同英国退盟事务大臣巴克莱（Stephen Barclay）举行了"建设性会谈"。据此，其余27个欧盟成员国为举行下一轮谈判开放了绿灯。

本周四，英国政府首相约翰逊和爱尔兰总理瓦拉德卡尔（Leo Varadkar）出人意料地接近达成一项解决方案。在利物浦附近与约翰逊举行了2个多小时的会谈后，瓦拉德卡尔总理称，在10月31日退出大限前达成一项交易依然可能。

按图斯克自己的说法，若在周五前未收到英方的可行建议，他本会公开宣布达成一致已无可能。现在，这位欧盟理事会主席指出，约翰逊和瓦拉德卡尔首次让人们看到了达成协议的道路。他强调，当然，是否成功没有保障，但必须利用这一机会。

爱尔兰政府的估计对整个欧盟都是重要的。因为，决定性的争议问题是：英国的北爱尔兰和英国的邻居爱尔兰之间的边界是否能保持开放。根据一项英国法律，若至10月19日未达成交易，则约翰逊必须向欧盟申请再度延长退盟期限。但这位首相曾一再宣布，即使无协议，也要带领英国退出欧盟。

约翰逊已表示，在退盟后，北爱尔兰仍可继续遵守欧盟产品标准，从而无须在爱尔兰内部边界上实施货物检查。据英国媒体报道，现在，一项与北爱的特殊关税伙伴关系已在讨论中，一旦有了这一关系，也能避免海关检查。伦敦希望，北爱地方议会在这一解决办法可使用多久的问题上也有发言权。

英国下院可能于10月19日举行特别会议。届时，约翰逊首相是否能就他的脱欧协议获得议会多数支持，尚不清楚。他的前任特雷莎·梅依凭北爱新教政党--民主统一党的支持至少在理论上尚有多数，约翰逊目前正式领导的只是一个少数派政府。

在将21名"无协议脱欧"的反对者逐出本党议会党团后，他不仅需依靠民主统一党，而且也大大依赖于反对党。如果10名民主统一党议员因在爱尔兰问题尚让步过大而反对约翰逊，则他就得准备面对保守党议会党团内若干英国脱欧问题上的强硬派。更无把握的是，是否会有足够的工党议员将自己的票投给约翰逊。

凝炼/石涛（德新社）