解禁太快躺平？中國官方：降級絕不是放開不管

（德國之聲中文網）中國國務院聯防聯控機制週二（12月27日）召開新聞發佈會，針對「新冠肺炎」改名「新冠病毒感染」，並降級為「乙類乙管」一事報告。

綜合中港媒體報導，中國國家衞健委新聞發言人米鋒指出，實施「乙類乙管」是綜合評估病毒變異、疫情形勢和防控工作做出調整，是「實事求是、因時因勢優化完善防控措施的主動作為」。

米鋒表示，「乙類乙管」絕不是放開不管，重點是強化服務和保障，包含醫療資源準備、保障群眾用藥需求，老人及兒童等重點人群的防護與救治，「特別是強化老年人疫苗接種和健康管理，切實加強農村地區疫情防控」。

放開太快？

在接受中國官媒央視採訪時，中國疫情應對專家梁萬年則為中國解封速度做出了類似辯護。主持人問及：「從12月7號的『新十條』一直到昨天半夜，可以說不到20天，就出台了新的調整，會不會太快了？是滿足什麼條件才有了這樣的變化？」

梁萬年答覆：「快的問題，我想跟你說，不是太快了。我以為所出台的、到明年的1月8號，對新冠肺炎...呃，對新冠感染由『乙類甲管』變『乙類乙管』，是達到了條件，也是時機是恰當的。」

受訪時，梁萬年一時不及改口稱「新冠感染」，脫口「新冠肺炎」，隨即做出了修正。針對所謂條件與時機，他解釋，疫情以來中國政府一直依據對病毒、疾病的認識，縱以中國海內外疫情形勢，以及國內抵抗力做研判，找時機實際優化和完善防控策略和防控措施。

至於為何選在1月放開降級？他解讀關鍵要素是，儘管新冠病毒傳播力明顯上升，但致病力正下降，「疾病流行特質發生了相應的變化」，加上人群免疫水平、衞生健康系統的救治能力和防控能力已經加強。綜合要素考慮，「時機是恰當的，這種選擇也是基於科學的」。

不過，梁萬年在央視釋出的受訪短片中，沒有針對上述解釋給出具體數據。

部分省份重症病床告急

外界關注中國醫療量能是否足以承接重症確診者，中國國務院聯防聯控機制27日的新聞發佈會上，中國國家衛健委醫政司司長焦雅輝表示，「全國重症床位資源總體來看是充足的」。

焦雅輝說，截至12月25日，中國全國重症醫學床位總數是18.1萬張——也就是每10萬人有12.8張——其中，三級醫療機構的重症醫學床位數是13.34萬張，可轉換ICU的床位是10.48萬張。二級以上醫療機構重症床位的使用率平均在50%左右波動。

但他接續表示，「目前正在經歷重症救治高峰的省分，重症床位的資源已經接近臨界值，需要進一步來擴充重症床位的資源，或者是加快重症床位的周轉。」不過並未指出，哪些省市正經歷重症救治高峰。

重症搶救設備方面，焦雅輝指，中國目前有血液透析單元16.7萬個，床旁血濾機2.4萬台，葉克膜2600餘台，創呼吸機13.1萬台，無創呼吸機15.7萬台，監護儀109萬台，高流量吸氧儀5.8萬台，「目前來看，全國總體床位資源和設備資源是能夠滿足重症患者救治需求」。

疫情海啸 中国各地医院直面冲击

新冠死亡「全球最低」？

此外，中國疾控中心傳防處主任醫師殷文武在新聞發佈會表示，將公布現有住院病例數、現有重症，包括危重症以及累計死亡病例數；刪除既往密切接觸者的報告情況；不再區分本土病例和境外移入病例。

中國國家衛健委25日宣布，不再發布新冠每日疫情數據，改由中國疾控中心發布相關疫情訊息。

中國國家衛健委副主任李斌則強調，中國「疫情流行和病亡數保持在全球最低水平」，並指中國人均預期壽命穩步上升，從2019年的77.3歲提高到2021年的78.2歲，提升了近1歲。

中國新冠肺炎確診與死亡病例統計數據並不透明，其對新冠死亡病例的定義也與大多數國家不同，基礎病症導致的新冠死亡病例並不包含在內。由彭博社、《金融時報》等媒體查核的報導指出，中國國家衛健委日前會議流出的一份紀要指出，12月初至今，全國估計累計已有約2.48億人染疫。但官方正式發布的死亡病例數12月至今只有十餘起。

英國健康數據分析公司Airfinity估計，目前中國每天可能有超過5000人死於新冠疾病。

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