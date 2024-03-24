解码中国：“门外汉”搅局汽车市场

（德国之声中文网）3月28日，小米将正式上市其电动汽车产品。这家营业额逾10亿欧元的中国企业，仅花了不到三年时间，就实现了电动汽车从蓝图到量产的跨越。而且，与主打中低端市场的比亚迪等其他中国车企不同，这次上市的新产品小米SU7是一款高端跑车，德国保时捷、美国特斯拉等高端车企将直面挑战。

按照小米的说法，SU7电动汽车只需要2.8秒就能从静止加速到时速100公里。该车的最高时速更可达265公里，堪比高铁；一次充电的最大续航里程达到800公里，追平甚至超越了传统燃油车型。SU7计划售价3.3万欧元，与特斯拉3型车相当。德国豪华跑车厂商保时捷的电动车产品Taycan的售价则为SU7的三倍。

小米创始人雷军在去年年底表示，SU7电动汽车的目标就是媲美保时捷和特斯拉，“打造汽车工业新时代的梦想之车；为中国汽车工业全面崛起而奋斗！”

小米华为推新款电动车 瞄准中高阶市场

半路出家

中国早已是全球最大的电动汽车生产国，众多厂商争先恐后地推出新产品。和其他国家不同，生产电动汽车的中国企业，往往并非根正苗红的汽车厂商，而是“半路出家”。比如，小米就是十多年前以手机起步，随后涉猎智能家电市场；试水电动车市场的还有通信设备巨头华为。

其实，早在2010年，美国手机厂商苹果就宣布计划“造车”。不过就在上个月，在累积投入100亿美元后，苹果宣布放弃造车计划。

牢牢掌控产业链

中国是全球最大、增长速度最快的汽车市场。2023年，德国车企大概有1/3的全球销售额来自中国市场。不过，外国车企近年来受到中国厂商越来越大的挑战。咨询公司毕马威的分析师迪彭赛芬(Bernd Diepenseifen)指出，中国车企的竞争力很大程度上来自于其锂电池产业链：“中国引领着锂电池的全球产业链。不论是从产量、还是产业创新能力、抑或销量来看，中国在该领域的竞争力都是毫无争议的第一名，所以中国厂商现在具有主导地位。”这位汽车产业专家警告说，德国汽车产业的处境相当不妙，德国供应商不论在原材料供应还是在电池制造领域都不具备优势。

在不久前的瑞士日内瓦国际车展上，德国车企没能展出任何电动汽车，中国厂商却无处不在。他们争相呈现对于汽车的全新理解：汽车内的娱乐屏幕能播放各类影音节目，驾驶者还能得到智能提示：下一个绿灯还有几秒会转成红灯。至于按摩座椅，几乎就是标配。

德国汽车制造商落后了吗?

争夺全球领先地位

中国厂商似乎把电动汽车做成了安装有四个轮子的娱乐电子产品，而不再是一种交通工具。对于中国车企而言，自动驾驶、人工智能比动力总成、悬挂系统重要得多。而且，中国汽车产业还有着为整个中国工业界争夺全球领先地位的雄心。

小米创始人雷军说，未来的汽车产业将制造先进互联的“智能空间”。另一家中国电动汽车厂商蔚来则认为，电动汽车应该是安装了四个轮子的客厅。曾在德国车企奥迪供职多年、后来又出任过中国科技部长的汽车专家万钢在2023年德国慕尼黑国际车展上还提出，电动汽车的电池可以作为智能电网的储能设备，平衡风电、光电的功率波动。

关键词：智能

刚刚卸任的奥迪中国前总裁温泽岳(Dr. Jürgen Unser)说，未来汽车产业的关键词就是“智能”，它涵盖了智能汽车产品、智能生产流程、智能基础设施，全过程都有人工智能的参与。“对于我们的社会而言，我们在处理并使用数据时必须更加开放。”

不过，和其他国家企业相比，中国车企似乎不太在乎个人数据保护问题。大量采集的用户数据有助于企业进一步开发人工智能算法，后者被业界视为未来产业的核心。

温泽岳指出，人工智能将为人类的进步和福祉做出贡献，“我们必须迅捷、开放、灵敏，但是也必须对数据流通和处理做出规范。”

2018年，德国和中国政府就自动驾驶技术签署了一份共同意向声明，双方均同意在自动驾驶技术及相关基础设施领域为数据采集、传输和网络安全制订“不含歧视的多边规范”。

德国汽车工业的一线希望？

中国数据难以被总公司获取

不过，现实却不如想象般的美好。据欧盟委员会披露，许多欧洲企业都抱怨其在华分公司采集的工业数据难以为总部所使用。根据中国的现行法规，外国投资者必须将他们的数据存储在中国境内的服务器上，因此不得不脱离公司总部的数据中心单独运营。任何数据向境外传输，必须得到中国官方机构的审批。

欧盟方面认为，中国的现行数据安全法规已经对欧企在华运营构成了阻碍。德国政府也留意到了这个问题，德国交通与数字化部长维辛(Volker Wissing)去年在参加德中政府磋商会议时将着重提出了这一点。目前，欧中双方仍在就信息与通信技术共同工业规范展开谈判。

“解码中国”是德国之声的一个系列节目，从德国和欧洲的角度对中国在当前国际问题上的立场和论点进行批判性解读。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。