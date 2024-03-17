解码中国：走向太平洋的军事强国

（德国之声中文网）台湾面临着战争的威胁。北京希望实现统一，必要时甚至不惜武统。中国国务院总理李强上周在全国人大会议发表了他上任以来的首个政府工作报告，谈及台湾问题时他表示，要坚持解决台湾问题的总体方略，“坚持一个中国原则和‘九二共识’，坚决反对‘台独’分裂和外来干涉”，并“坚定不移推进祖国统一大业”。

这种说法本身并不新。然而，在过去几年，表述是“和平统一”，而现在少了“和平”二字。北京认为，潜在的威胁在于台湾获得美国的安全保障。据美国媒体报道，目前太平洋地区有5艘美国航母。中国政界人士最近常常提到“两岸的和平与安全”。许多专家逐渐相信，这已不仅仅是台湾海峡，而是会影响到整个太平洋地区的问题。

为了真正掌控北京声称拥有主权的南中国海海域，中国政府正在大力给目前仍然薄弱的海军升级军事装备。目前有两艘航空母舰在海军服役。中国的第一艘航母是辽宁号（舰号 16），是 1998 年中国通过澳门的一名中间人以 2000 万美元的价格从乌克兰购买的。这名商人最初声称要建造一座浮动酒店和赌场。2012 年，辽宁号在改装翻新后移交给海军。第二艘是山东号（舰号 17）。它是辽宁号的国产版，稍加改装，自 2019 年起主要在南海巡航。

还有目前仍在造船厂建造中的福建号（舰号 18）。与前两艘航母一样，它采用传统动力。这艘航母预计将于 2025 年正式服役。

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更多航母在路上？

外界猜测， 打造福建号的同时，中国也正在建造第四艘航空母舰。海军政委袁华智两会期间向香港记者表示，目前中国研制建造航母已经“基本没有瓶颈”，间接证实了这一传闻。不过，关于新船舰是否是核动力航母，他却没有直接作答，仅是表示：“很快会公布。”这艘可能是舰号19的航母在官方媒体中尚未被提及。

在人大开幕前，港台媒体均报道过还有两艘舰号分别为 20 和 21 的核动力航空母舰在两家造船厂同时开工建造。每艘航母都有两个钍基熔盐反应堆，通过核裂变产生能量。《中国时报》发行人王丰说：“中国显然想展示其用现代化海军保卫自己海域的强大决心。在与邻国发生一系列船只相撞事件之后，这是一种有效的威慑策略。”

海军政委袁华智表示：“中国建航母不是为了和美国比较，更不是为了和美军开战，而是为了维护自己国家的主权和领土完整。”

军费不断增长

2024 年，中国计划将军费支出增加7.2%， 达到2155 亿欧元。如果本年度经济增长率达到 5%，国防预算项目将占国内生产总值的 1.2%。根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所SIPRI发布的数据，中国国防开支在全球排名第二，仅次于美国。首要发展方向是海军。德国发展政策研究所的马丁-希尔兹（Charles Martin-Shields）说，自二战结束以来，军事技术发生了巨大的变化。拥有了核动力航母，现代海军“不再需要岛屿链作为补给点来控制广阔的太平洋”。

专家认为，对中国持批评态度的赖清德今年 5 月接替蔡英文成为台湾新总统，这也是让军事紧张局势加剧的原因之一。德国对外关系委员会的格尔斯（Hanna Gers）警告说：“基本上，中国和美国都不希望发生军事冲突……我个人认为经济制裁的可能性更大。但我也知道，这里正在讨论所有可能的情况。”

目前，中国航母仍在自己的海域巡航。但袁华智已经暗示，中国海军可能很快就会向遥远的目标瞄准，“航母正是为此而建造”。

中东危机就是一个可能的测试案例。自从也门胡塞武装在红海袭击民用船只以来，那里的商业航运就受到了影响。王丰指出，通经红海的贸易航线对中国的能源供应具有重要的战略意义。然而，中国的军队尚不具备执行海上防御行动的能力。这又提供了另一个升级海军的理由：“毕竟，这是关乎到国家安全。”



“解码中国”是德国之声的一个系列节目，从德国和欧洲的角度对中国在当前国际问题上的立场和论点进行批判性解读。

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