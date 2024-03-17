 解码中国：走向太平洋的军事强国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.03.2024

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政治

解码中国：走向太平洋的军事强国

中国计划给海军装备升级，建造两艘核动力航空母舰。这既是为了震慑邻国，也是为了在国际上“秀肌肉”、和美国“较劲”。

中国第一艘国产航母山东舰

中国第一艘国产航母山东舰

（德国之声中文网）台湾面临着战争的威胁。北京希望实现统一，必要时甚至不惜武统。中国国务院总理李强上周在全国人大会议发表了他上任以来的首个政府工作报告，谈及台湾问题时他表示，要坚持解决台湾问题的总体方略，“坚持一个中国原则和‘九二共识’，坚决反对‘台独’分裂和外来干涉”，并“坚定不移推进祖国统一大业”。

这种说法本身并不新。然而，在过去几年，表述是“和平统一”，而现在少了“和平”二字。北京认为，潜在的威胁在于台湾获得美国的安全保障。据美国媒体报道，目前太平洋地区有5艘美国航母。中国政界人士最近常常提到“两岸的和平与安全”。许多专家逐渐相信，这已不仅仅是台湾海峡，而是会影响到整个太平洋地区的问题。

过去一贯的口径“和平统一”，现在去掉了“和平”二字

过去一贯的口径“和平统一”，现在去掉了“和平”二字

为了真正掌控北京声称拥有主权的南中国海海域，中国政府正在大力给目前仍然薄弱的海军升级军事装备。目前有两艘航空母舰在海军服役。中国的第一艘航母是辽宁号（舰号 16），是 1998 年中国通过澳门的一名中间人以 2000 万美元的价格从乌克兰购买的。这名商人最初声称要建造一座浮动酒店和赌场。2012 年，辽宁号在改装翻新后移交给海军。第二艘是山东号（舰号 17）。它是辽宁号的国产版，稍加改装，自 2019 年起主要在南海巡航

还有目前仍在造船厂建造中的福建号（舰号 18）。与前两艘航母一样，它采用传统动力。这艘航母预计将于 2025 年正式服役。

背景阅读：中国强化军备 新航母、军机实力如何？

更多航母在路上？

外界猜测， 打造福建号的同时，中国也正在建造第四艘航空母舰。海军政委袁华智两会期间向香港记者表示，目前中国研制建造航母已经“基本没有瓶颈”，间接证实了这一传闻。不过，关于新船舰是否是核动力航母，他却没有直接作答，仅是表示：“很快会公布。”这艘可能是舰号19的航母在官方媒体中尚未被提及。

资料照片：在建航母福建舰

资料照片：在建航母福建舰

在人大开幕前，港台媒体均报道过还有两艘舰号分别为 20 和 21 的核动力航空母舰在两家造船厂同时开工建造。每艘航母都有两个钍基熔盐反应堆，通过核裂变产生能量。《中国时报》发行人王丰说：“中国显然想展示其用现代化海军保卫自己海域的强大决心。在与邻国发生一系列船只相撞事件之后，这是一种有效的威慑策略。”

海军政委袁华智表示：“中国建航母不是为了和美国比较，更不是为了和美军开战，而是为了维护自己国家的主权和领土完整。”

军费不断增长

2024 年，中国计划将军费支出增加7.2%， 达到2155 亿欧元。如果本年度经济增长率达到 5%，国防预算项目将占国内生产总值的 1.2%。根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所SIPRI发布的数据，中国国防开支在全球排名第二，仅次于美国。首要发展方向是海军。德国发展政策研究所的马丁-希尔兹（Charles Martin-Shields）说，自二战结束以来，军事技术发生了巨大的变化。拥有了核动力航母，现代海军“不再需要岛屿链作为补给点来控制广阔的太平洋”。

剑拔弩张的台湾海峡

剑拔弩张的台湾海峡（图为负责观测巡逻的台湾海军）

专家认为，对中国持批评态度的赖清德今年 5 月接替蔡英文成为台湾新总统，这也是让军事紧张局势加剧的原因之一。德国对外关系委员会的格尔斯（Hanna Gers）警告说：“基本上，中国和美国都不希望发生军事冲突……我个人认为经济制裁的可能性更大。但我也知道，这里正在讨论所有可能的情况。”

目前，中国航母仍在自己的海域巡航。但袁华智已经暗示，中国海军可能很快就会向遥远的目标瞄准，“航母正是为此而建造”。

中东危机就是一个可能的测试案例。自从也门胡塞武装在红海袭击民用船只以来，那里的商业航运就受到了影响。王丰指出，通经红海的贸易航线对中国的能源供应具有重要的战略意义。然而，中国的军队尚不具备执行海上防御行动的能力。这又提供了另一个升级海军的理由：“毕竟，这是关乎到国家安全。”
 

“解码中国”是德国之声的一个系列节目，从德国和欧洲的角度对中国在当前国际问题上的立场和论点进行批判性解读。

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  • China | Flugzeugträger Typ 003 Fujian

    哪些国家拥有自己的航母？

    中国：第三艘航母下水

    在建造航母方面，中国近年来加速发展。第三艘航母“福建舰”2022年6月17日在上海下水。该舰是中国首艘配置电磁弹射装置、采用弹射起飞方式的航母。福建舰还需数年时间才能具备作战能力，目前还未宣布入列成军的日期。

  • China | Flugzeugträger Shandong

    哪些国家拥有自己的航母？

    从改造到自建

    此前，中国海军拥有两艘中型航母：辽宁舰（2012年服役）和山东舰（图，2017年下水、2019年服役）。后者是中国自主建造的首艘航母。辽宁舰是由自乌克兰购买的苏联“瓦良格”号未完工航母改建而成。

  • Südkorea Busan US-Flugezugträger USS Nimitz

    哪些国家拥有自己的航母？

    美国：航母霸主

    美国是全球拥有航母最多的国家，而且全部使用核动力驱动。美国航母的舰载机搭载数量也最多。现时服役11艘航空母舰，其中10艘尼米兹级核动力航空母舰（图），和1艘福特级核动力航空母舰。

  • Guam | US Flugzeugträger

    哪些国家拥有自己的航母？

    百年造舰

    美国自1920年代开始建造航空母舰，迄今已建造过数十艘各种类型的航母。1960年，世界上第一艘核动力航空母舰——“企业号”航空母舰下水，直到2017年该舰才正式退役。图为1986年开始服役的罗斯福号航母。

  • Flugzeugträger HMS Queen Elizabeth

    哪些国家拥有自己的航母？

    英国：女王和王子

    老牌海军大国英国在第一次世界大战之后就开始建造航空母舰。目前服役的有两艘中型航母：2017年服役的“伊丽莎白女王”号（图）和2019年服役的“威尔士王子号”。

  • Frankreich Flugzeugträger Charles de Gaulle

    哪些国家拥有自己的航母？

    法国：戴高乐号

    法国目前唯一的航母“戴高乐”号，2001年就已开始服役。它是法国拥有的第10艘航母，也是唯一一艘不属于美国海军的核动力航空母舰。2021年6月，法国宣布开始建造新一代核动力航母，将于2038年加入法国海军，取代“戴高乐”号。

  • Murmansk Feuer auf Russischem Flugzeugträger Admiral Kusnezow

    哪些国家拥有自己的航母？

    俄罗斯：唯一的元帅

    俄罗斯从苏联继承的大多数航母，1990年代陆续退役后，或报废拆除，或出售给外国。 “库兹涅佐夫海军元帅”号是目前俄罗斯唯一的航母，建于苏联时代，1991年开始服役，隶属于俄罗斯北方舰队。2019年12月，该舰在维修过程中发生火灾（图），造成一死多伤。按照目前计划，该航母将于2024年一季度重返俄海军战斗序列。

  • Indischer Flugzeugträger - INS Vikrant

    哪些国家拥有自己的航母？

    印度：亚洲最早拥有航母

    印度首艘国产航母“维克兰特”号将于2022年8月入列服役。该航母于1999年开始设计，2013年下水。2021年8月该航母首次出海。从上世纪60年代起，印度曾从英国和俄罗斯购买退役航母并进行改造。“维克兰特”服役后，印度海军恢复现役两艘航母的配置。

  • Italien Gipfel Ventotene - Garibaldi im Hafen von Neapel

    哪些国家拥有自己的航母？

    意大利：新老交替

    意大利的第一艘航母“加里波第”号（图）1981年开始建造，1985年服役。这是一艘跑道供垂直起降的轻型航母。2001年，该国开始建造第二艘航母“加富尔”号、2004年在热那亚下水，2008年服役。2011年，加富尔号接替加里波第号的旗舰地位。


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