解码中国：经济下行阴影下的两会

（德国之声中文网）中国总理李强基本上是一个乐观主义者。在谈到经济问题时，他喜欢用天气作为比喻。例如2023年6月他首次出访柏林，并与德国企业代表交谈之时。

“这就好比雨天赶路，如果总是低头看脚下，看到的便是满地泥泞；如果能常常抬头看前方，就能看到雨后的彩虹。”李强如是说。他也指出，经济有其自然周期，中国经济也有周期。

作为最高级别的领导人，李强希望重新调整中国经济：公平、有竞争力和可持续发展。然而国际框架条件已经恶化，保护主义抬头和需求不足就是例证。中国国内情况也不容乐观。中国房地产业岌岌可危，而该行业曾是中国最重要的经济增长动力。

随着内需放缓，消费者更愿意储蓄而不愿花钱。物价正在下跌。专家们在谈论通货紧缩；从宏观经济角度来看，这比通货膨胀更加危险。因为消费者会推迟购买决策，希望以同样的金钱购买更多的东西。企业投资减少，失业率上升。

在二月中旬春节前，中国沪深300指数创下五年新低。中国政府立即撤换了证监会主席。目前，反映上海和深圳两个主要交易所股价走势的该指数已有所回升。

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危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



寻找“彩虹”？

在全国人民代表大会上，总理李强将向全体代表发表首份政府工作报告。在下周于北京召开的两会上将有近3000名代表希望听取总理的报告，了解他计划采取哪些措施让中国经济重回正轨。

而“5%”是一个神奇门槛。专家们正在数字之间来回解读：李强的经济增长目标会超过5%，还是在5%左右？根据初步数据，2023年中国国内生产总值增长了5.2%。

这将是一项艰巨的任务。中国31个省份中有17个未能实现2023年预定发的增长目标。而中国官媒《人民日报》一月底报道：“ 相比2023年GDP实际增速，13个省份上调了2024年GDP增速目标，5省份持平”。这也意味着，其他13个省份已经下调了今年的目标。

中国经济何去何从？

人民期待上任一年的新总理李强能明确表态。按照以往传统，总理会在为期多日会议的最后一天与国际媒体见面。这场记者会将会现场直播并有英语口译。尽管这场见面会经过精心安排，包括提问者在内的所有环节都已安排妥当，但仍不减外界的好奇心。

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中国工商银行（ICBC）首席中国经济学家严瑾指出，由于房地产市场严重陷入困境，中国内需必须成为出路。“然而，中国消费者的信心在2023年第四季度再次下降。12 月份零售额的显著下滑加剧了人们对需求疲软的担忧，”她在法兰克福的一场研讨会上如是说。“刺激消费对于增长至关重要。”

德国工业怎样依赖中国？

从中国领导人的谈话以及官媒新华社的报道来看，人们必须进一步思考，当中国谈论“扩大开放”和“支持全球化”时，具体的路线将是什么。外商直接投资是除了消费之外的另一个增长动力。中国仍然需要外国资本和专业知识，尤其是在内陆省份。

在这方面，德国经济扮演着极其重要的角色。根据德国联邦银行的数据，2023年德国企业对中国（包括香港）的直接投资达到近120亿欧元，创下新高。相当于2023年德国对外国直接投资的十分之一流向中国。

去年12月，中国政府单方面对德国公民实施15天免签入境。中国欧洲商会主席彦辞（Jens Eskelund）对《商报》表示，这一举措是对投资者“具体而实际的改善”之一。“中国确实向商界敞开了大门。”

这项免签政策将持续至2024年11月底，同时也适用于来自法国、西班牙、荷兰、意大利和马来西亚的公民。这些国家主要是财政实力强大的欧盟国家，而且与中国没有根本性的政治冲突。

“解码中国”是德国之声的一个系列节目，从德国和欧洲的角度对中国在当前国际问题上的立场和论点进行批判性解读。

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